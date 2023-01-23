Куман раскритиковал тактику ван Гала в сборной Нидерландов .

в понедельник был презентован в качестве главного тренера сборной Нидерландов.

Во время пресс-конференции наставник не упустил возможности уколоть предыдущего тренера голландцев .

На последнем мундиале были моменты, когда я смотрел за нашей игрой и думал, что сделал бы это по-другому. Да, таков был выбор тренера, но я бы подошел к решению некоторых вопросов иначе.

В Нидерландах мы пытаемся играть в красивый футбол, и я вам обещаю, что мы вернемся к схеме 4-3-3.