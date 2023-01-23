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Куман раскритиковал тактику ван Гала в сборной Нидерландов

сегодня, 21:08

Рональд Куман в понедельник был презентован в качестве главного тренера сборной Нидерландов.

Во время пресс-конференции наставник не упустил возможности уколоть предыдущего тренера голландцев Луи ван Гала.

На последнем мундиале были моменты, когда я смотрел за нашей игрой и думал, что сделал бы это по-другому. Да, таков был выбор тренера, но я бы подошел к решению некоторых вопросов иначе.

В Нидерландах мы пытаемся играть в красивый футбол, и я вам обещаю, что мы вернемся к схеме 4-3-3.

Луи ван Гал на ЧМ-2022 ставил игру сборной Нидерландов по схеме 5-3-2. Команду критиковали за слишком осторожную манеру игры.

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Все комментарии
Neuron0015
Neuron0015
сегодня в 22:38
Если Куман так видит все это, пусть он и тренирует сборную.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:39
Куман раскритиковал тактику ван Гала в сборной Нидерландов .
Сейчас я не защищаю Луи ван Гала , но тот ли ты человек, товарищ Рональд Куман, чтобы так критиковать заслуженного тренера, у которого трофеев столько, что перечислять их всех времени не хватит . А вот товарищу Рональду и похвастаться даже не чем , и перечислять сколько подходов он делал в разных клубах, тоже достаточно долго . От Витесса до Барселоны. Где в августе 2020 года был подписан контракт с Барсой , а уже 28 октября 2021 года был уволен с поста главного тренера «Барселоны» после того, как команда неудачно стартовала в Лиге чемпионов и расположилась на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании . И про какой это он красивый футбол 4 - 3 - 3 говорит, который он хотел привить в Барселоне ???!!! Так может лучше не надо опять ставить эксперименты , в которых сам не разбираешься , при всём уважении к Рональду как к игроку , но тренер из тебя никакой . Вот как-то так и это моё субъективное мнение . Всем Добра !
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 21:30
Самого Кумана можно критиковать за то, что сбежал из сборной в Барселону незадолго до чемпионата Европы
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