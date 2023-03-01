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«Интер» недополучил 25 миллионов евро от спонсора

вчера, 13:48

«Интер» недополучил 25 миллионов евро от одного из спонсоров — блокчейн-компании DigitalBits.

Партнер клуба выплатил 5 миллионов евро за прошлый сезон, а также 100 тысяч за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Стоит отметить, что 1,6 млн за второе место в Серии А и победу в Кубке Италии не были выплачены. За текущий сезон в клуб не поступило ни одного из трех платежей по 8 миллионов евро. Помимо этого, компания не предоставила стратегию по интеграции цифровой экосистемы группы. Миланцы дали комментарий по этому поводу:

Мы осознаем, что кризис в криптовалютной индустрии, который обострился во втором квартале 2022 года, значительно повлиял на способность клиента выполнять свои обязательства.

Мы имеем право на защиту собственных интересов всеми возможными средствами. Мы удалили логотипы партнера с нашего сайта, рекламных щитов и футболок молодежных и женских команд, на данный момент оставив их на футболке первой команды.

По слухам, авиакомпания Turkish Airlines может стать новым партнером «нерадзурри».

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Все комментарии
marut
marut
вчера в 15:38
Ну все.... все пропало... клиент уезжает, гипс снимают...:)))
ДСА
ДСА
вчера в 15:21
Спонсор передумал пускать деньги на ветер.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:01
ОПС
ОПС
вчера в 14:51
Кризис, он, как оказалось, и в Италии кризис. Терпите....
sova147
sova147
вчера в 14:28
сейчас всем не легко и бизнусу тоже
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