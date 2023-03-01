«Интер» недополучил 25 миллионов евро от спонсора

«Интер» недополучил 25 миллионов евро от одного из спонсоров — блокчейн-компании DigitalBits.

Партнер клуба выплатил 5 миллионов евро за прошлый сезон, а также 100 тысяч за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Стоит отметить, что 1,6 млн за второе место в Серии А и победу в Кубке Италии не были выплачены. За текущий сезон в клуб не поступило ни одного из трех платежей по 8 миллионов евро. Помимо этого, компания не предоставила стратегию по интеграции цифровой экосистемы группы. Миланцы дали комментарий по этому поводу:

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