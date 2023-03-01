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«Тоттенхэм» заключил соглашение с Формулой-1

вчера, 12:47

«Тоттенхэм» подписал соглашение с Формулой-1.

Договор рассчитан на 15 лет, в рамках контракта на территории стадиона «шпор» появится первая в мире трасса для электрокартинга. Помимо этого, стороны запустят программу обучения юных автогонщиков.

В школах будут проводиться образовательные мероприятия, чтобы привлечь местную молодежь к занятиям автоспортом и познакомить молодых людей с потенциальной карьерой в области инженерии и разработки программного обеспечения.

Кроме того, F1 и «Тоттенхэм» будут совместно работать над инициативами в области устойчивого развития, чтобы выполнить свои обязательства по снижению выбросов углекислого газа к 2030 году, а «шпоры» стремятся вдвое сократить выбросы парниковых газов к 2030 году и выйти на нулевой уровень к 2040 году.

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Накир
Накир
вчера в 15:44
И КТО КОГО БУДЕТ СПОНСИРОВАТЬ???
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:12
Умеют англичане деньги делать из ничего.
Гость
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