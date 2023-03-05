Дзюба ушёл в отрыв по числу хет-триков в матчах чемпионата России

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба забил 3 гола в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».
Для 34-летнего игрока это 6-й в карьере хет-трик в рамках чемпионата России. По данному показателю Дзюба является лидером.
У его ближайших преследователей по 4 хет-трика. В этот список входят завершившие карьеру Олег Гарин, Александр Кержаков и Дмитрий Кириченко, а также давно покинувшие Россию легионеры Вагнер Лав и Саломон Рондон.
Дзюба типа не вписался в новое построение Зенита (о чём он ?!?).
Купили Кассьерру и бакаева - которые оба хуже одного Дзюбы !!!
Дзюба типа не вписался в новое построение Зенита (о чём он ?!?).
Купили Кассьерру и бакаева - которые оба хуже одного Дзюбы !!!
Дзюба - ракета 🚀, Дзюба - Дзюбпул !)
Дзюба - ракета 🚀, Дзюба - Дзюбпул !)