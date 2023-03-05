Дзюба ушёл в отрыв по числу хет-триков в матчах чемпионата России

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05 марта 2023, 19:40

Форвард «Локомотива» забил 3 гола в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».

Для 34-летнего игрока это 6-й в карьере хет-трик в рамках чемпионата России. По данному показателю Дзюба является лидером.

У его ближайших преследователей по 4 хет-трика. В этот список входят завершившие карьеру Олег Гарин, Александр Кержаков и Дмитрий Кириченко, а также давно покинувшие Россию легионеры Вагнер Лав и Саломон Рондон.