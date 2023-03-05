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Дзюба ушёл в отрыв по числу хет-триков в матчах чемпионата России

05 марта 2023, 19:40

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба забил 3 гола в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».

Для 34-летнего игрока это 6-й в карьере хет-трик в рамках чемпионата России. По данному показателю Дзюба является лидером.

У его ближайших преследователей по 4 хет-трика. В этот список входят завершившие карьеру Олег Гарин, Александр Кержаков и Дмитрий Кириченко, а также давно покинувшие Россию легионеры Вагнер Лав и Саломон Рондон.

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Все комментарии
VobescckJ323
VobescckJ323
вчера в 16:12
Реально не понимаю Семака и тех кто занимается договорами с игроками клуба.
Дзюба типа не вписался в новое построение Зенита (о чём он ?!?).
Купили Кассьерру и бакаева - которые оба хуже одного Дзюбы !!!
112910415
112910415
вчера в 06:57
счастья ему, большого и светлого !
sir_Alex
sir_Alex ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 06:30
И ягоды в ягодицах 🤣🤣🤣
VeniaminS
VeniaminS
05 марта в 20:37
Этот рекорд долго будет стоять и близко никого нет.
Boricku
Boricku
05 марта в 20:35
Дзюбиньос красава, забивака ! Не то что Карповские вечно падающие в расчёте на пенальти.
нечитайло
нечитайло
05 марта в 20:31
Есть ещё порох в пороховницах
lotsman
lotsman
05 марта в 19:59
Дзюба делал хет-трик не Ростову, он забивал Карпину.))
ermak6848
ermak6848
05 марта в 19:56
Ну, что ж это хорошо, что не потерял свою форму и фамилия звучит вновь из каждого утюга..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 марта в 19:48
Он ещё наведёт шороху в этом чемпионате...
Ironigor
Ironigor
05 марта в 19:47, ред.
Всё легко и просто !
Дзюба - ракета 🚀, Дзюба - Дзюбпул !)
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