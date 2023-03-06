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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023

Широков — генеральный директор «Сатурна»

вчера, 14:35

Экс-игрок сборной России Роман Широков стал генеральным директором «Сатурна». Бывший игрок дал комментарий по этому поводу:

Когда команда отыграла в РПЛ одиннадцать лет, все хотят через какое-то время вернуться. Тем более, вся инфраструктура тут есть. У многих клубов Премьер-Лиги нет той базы, что есть в Раменском даже сейчас.

Одна из главных задач – воссоздать систему с нынешней УОР. Думаю, в самое ближайшее время мы подпишем договор с училищем, и в перспективе оно, возможно, войдёт в единую структуру. Плюс, одна из главных задач – комплектование за счёт местных ребят. УОР выпускает много футболистов, которые и в Первой лиге выступают. Они могут пригодиться и здесь.

Понятно, что по щелчку пальцев ничего не будет, но приоритет должен отдаваться своим игрокам. Поэтому хочется, чтобы помимо УОР в структуру вошли бы все местные школы, которые бы тренировались по единой системе и через какое-то время начали бы давать полноценные кадры для главной команды. В том числе и для УОР, где даётся элитное футбольное образование. Мы пристально смотрели за ребятами последние два-три месяца, и в старших возрастах есть очень хорошие ребята, которых можно привлекать во Вторую лигу.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:58, ред.
Видели Романа, как футболиста, видели, как хулигана. Теперь посмотрим, как на руководителя. В жизни бывает всякое. Желаю удачи.
pomor45
pomor45
вчера в 21:10
Нет в российском футболе человека более контактного с судьями, чем Широков.
Malhira
Malhira
вчера в 20:37
Интересно кто у этого типа покравитель. Такое быдло ничего кроме отвращения не вызывает, а его еще директором ставят. Вот по честному, разве он может принести хоть какую то пользу клубу? И к сожалению у нас везде так.
cska1948
cska1948
вчера в 20:08
"...Плюс, одна из главных задач – комплектование за счёт местных ребят..."
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О чём-то подобном мечтал и Галицкий, создавая свой клуб. Эх! Мечты, мечты! где ваша сладость?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:31
Училище олимпийского резерва
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:20
Задумки хорошие, но вопрос финансирования....
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:19
Училища олимпийского резерва. (УОР)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:00
Очень познавательная история...про УОР....
Осталось узнать...что это такое....
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 17:43
Человек должен быть пожизненно отстранён от футбола, а он гендиром клуба становится.
Georgud
Georgud
вчера в 17:23
Где бы не был, везде толку нет.
112910415
112910415
вчера в 16:48
прекраснодушные мечтания год от года не меняются ...
вопрос финансирования - ключевой, как везде !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:35, ред.
Широков и "Сатурн" почти не виден"...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:15
Надеюсь встретит старость на этой должности с его то языком, клыками, характером.
lotsman
lotsman
вчера в 15:57
А что, может выведет клуб на высокий уровень.
ОПС
ОПС
вчера в 15:27
Посмотрим, что из этого выйдет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:11
С судьями разговаривать он умеет. Дела клуба должны пойти в гору.
Гость
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