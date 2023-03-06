Широков — генеральный директор «Сатурна»

Экс-игрок сборной России стал генеральным директором «Сатурна». Бывший игрок дал комментарий по этому поводу:

Когда команда отыграла в РПЛ одиннадцать лет, все хотят через какое-то время вернуться. Тем более, вся инфраструктура тут есть. У многих клубов Премьер-Лиги нет той базы, что есть в Раменском даже сейчас.

Одна из главных задач – воссоздать систему с нынешней УОР. Думаю, в самое ближайшее время мы подпишем договор с училищем, и в перспективе оно, возможно, войдёт в единую структуру. Плюс, одна из главных задач – комплектование за счёт местных ребят. УОР выпускает много футболистов, которые и в Первой лиге выступают. Они могут пригодиться и здесь.

Понятно, что по щелчку пальцев ничего не будет, но приоритет должен отдаваться своим игрокам. Поэтому хочется, чтобы помимо УОР в структуру вошли бы все местные школы, которые бы тренировались по единой системе и через какое-то время начали бы давать полноценные кадры для главной команды. В том числе и для УОР, где даётся элитное футбольное образование. Мы пристально смотрели за ребятами последние два-три месяца, и в старших возрастах есть очень хорошие ребята, которых можно привлекать во Вторую лигу.