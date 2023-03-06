Анчелотти покинет «Реал», если в текущем сезоне не возьмёт титулы .

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вчера, 15:52

Главный тренер «Реала» осознает, что будет вынужден покинуть команду, если по итогам сезона не сможет взять трофеи.

Специалист пытался донести до руководства, что состав команды нуждается в усилении, но в этом было отказано. Итальянец понимает, почему клуб из Мадрида отказался от покупок прошлым летом, но это создает Анчелотти дополнительные трудности.

«Реал» на данный момент занимает 2-е место в Ла Лиге.