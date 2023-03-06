Анчелотти покинет «Реал», если в текущем сезоне не возьмёт титулы .

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти осознает, что будет вынужден покинуть команду, если по итогам сезона не сможет взять трофеи.
Специалист пытался донести до руководства, что состав команды нуждается в усилении, но в этом было отказано. Итальянец понимает, почему клуб из Мадрида отказался от покупок прошлым летом, но это создает Анчелотти дополнительные трудности.
«Реал» на данный момент занимает 2-е место в Ла Лиге.
Конечно же всё может произойти и увольнение Анчелотти в том числе . Но у Реала есть ещё возможность проявить себя в лиге чемпионов и думаю вполне вероятно, что Реал сможет добиться успеха в этом турнире . Но у меня возникает думаю главный вопрос , а кто сможет заменить Анчелотти !?? Ведь глядя на то как сейчас играют некогда топ клубы не только в Серии А, но и в других чемпионатах, есть определённый кризис и спад игры . Целый ряд команд как в Серии А так и в АПЛ, тогда требуется смена тренерского штаба. Вчерашний матч между командами Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, тому яркое подтверждение . И кого здесь тогда надо увольнять, Клоппа который отстаёт от лидеров Арсенала аж на двадцать одно очко , но при этом разгромил МЮ или Тен Хага, который разгромно проиграл, но в тоже время команда начинает набирать хороший ход после провального выступления в начале сезона ??? Тоже самое творится и в Серии А, проблемы у всех команд кроме Наполи , хотя и у них не всё так однозначно. Просто перед проблемами в Роме , Лацио , Интером и Юве , они смотрятся лучше. Так вот где же взять на данный момент времени столько качественных тренеров , чтобы поменять игру к лучшему во всех этих командах !?? Вполне возможно, что это такой вот тренерский кризис , время смены игровой системы в футболе, в целом . Есть безработный Зидан , но его куда только не сватают , от сборной Франции, ПСЖ, Ювентуса и Реала . И скорее всего так это и произойдёт, что Зидан окажется либо в Реале, либо в Ювентусе . Реал он уже тренеровал , а в Ювентусе только играл . И куда пойдёт ЗиЗу , только ему одному известно . Посмотрим , что на самом деле произойдёт. А Ювентусу в любом случае пожелаю только Удачи !
Конечно же всё может произойти и увольнение Анчелотти в том числе . Но у Реала есть ещё возможность проявить себя в лиге чемпионов и думаю вполне вероятно, что Реал сможет добиться успеха в этом турнире . Но у меня возникает думаю главный вопрос , а кто сможет заменить Анчелотти !?? Ведь глядя на то как сейчас играют некогда топ клубы не только в Серии А, но и в других чемпионатах, есть определённый кризис и спад игры . Целый ряд команд как в Серии А так и в АПЛ, тогда требуется смена тренерского штаба. Вчерашний матч между командами Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, тому яркое подтверждение . И кого здесь тогда надо увольнять, Клоппа который отстаёт от лидеров Арсенала аж на двадцать одно очко , но при этом разгромил МЮ или Тен Хага, который разгромно проиграл, но в тоже время команда начинает набирать хороший ход после провального выступления в начале сезона ??? Тоже самое творится и в Серии А, проблемы у всех команд кроме Наполи , хотя и у них не всё так однозначно. Просто перед проблемами в Роме , Лацио , Интером и Юве , они смотрятся лучше. Так вот где же взять на данный момент времени столько качественных тренеров , чтобы поменять игру к лучшему во всех этих командах !?? Вполне возможно, что это такой вот тренерский кризис , время смены игровой системы в футболе, в целом . Есть безработный Зидан , но его куда только не сватают , от сборной Франции, ПСЖ, Ювентуса и Реала . И скорее всего так это и произойдёт, что Зидан окажется либо в Реале, либо в Ювентусе . Реал он уже тренеровал , а в Ювентусе только играл . И куда пойдёт ЗиЗу , только ему одному известно . Посмотрим , что на самом деле произойдёт. А Ювентусу в любом случае пожелаю только Удачи !
сейчас у них очень крутые игроки по именам. Но както кажется что у них какая-то дедавшина в команде. Стариков очень много, которые не дают играть молодым, а сами не в силах играть каждый матч до конца. Им трудно соревноваться в чемпе, однако это можеть быть хорошо для отдельно взятых матчей, то есть кубковые матчи и хорош что они это понимают. Вот и поэтому реал разная команда в чемпе и в ЛЧ.
сейчас у них очень крутые игроки по именам. Но както кажется что у них какая-то дедавшина в команде. Стариков очень много, которые не дают играть молодым, а сами не в силах играть каждый матч до конца. Им трудно соревноваться в чемпе, однако это можеть быть хорошо для отдельно взятых матчей, то есть кубковые матчи и хорош что они это понимают. Вот и поэтому реал разная команда в чемпе и в ЛЧ.