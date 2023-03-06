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Анчелотти покинет «Реал», если в текущем сезоне не возьмёт титулы

вчера, 15:52

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти осознает, что будет вынужден покинуть команду, если по итогам сезона не сможет взять трофеи.

Специалист пытался донести до руководства, что состав команды нуждается в усилении, но в этом было отказано. Итальянец понимает, почему клуб из Мадрида отказался от покупок прошлым летом, но это создает Анчелотти дополнительные трудности.

«Реал» на данный момент занимает 2-е место в Ла Лиге.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:34
Если такие условия Гвардиоле поставить? Или ЛЧ или увольнение, интересно, что он скажет?
протон
протон
сегодня в 01:33
Анчелотти летом: без трансферов мы не справимся, купите игроков!
Руководство: все получится, мы верим в тебя, в прошлом сезоне получилось же :)

Проходит полгода

Анчелотти: я же говорил! Реал не справляется
Руководство: ну и мразь же ты..
ABir
ABir
вчера в 22:55
Не факт, что Реалу станет лучше без Анчелотти. В свое время также Зидана убрали, а стало лучше?
112910415
112910415
вчера в 20:21
слегка шатается кресло под тренером
just futball
just futball
вчера в 19:38
У реала всегда были супер трансферы. Но ни все оправдали. Послединие 15 лет обязательно имеет в составе супер запасного игрока от которого трудно избавиться. (Кака, Бейл, Азар).
сейчас у них очень крутые игроки по именам. Но както кажется что у них какая-то дедавшина в команде. Стариков очень много, которые не дают играть молодым, а сами не в силах играть каждый матч до конца. Им трудно соревноваться в чемпе, однако это можеть быть хорошо для отдельно взятых матчей, то есть кубковые матчи и хорош что они это понимают. Вот и поэтому реал разная команда в чемпе и в ЛЧ.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:30
Перес не церемонится с тренерами. Нет трофеев, давай до свидания! И никакие былые заслуги не помогут.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:31
В последнее время слишком много пошло разговоров за Анчелотти.
Не на пустом месте сватания в сборную Аргентину, в клубы Италии...
Топ игроков перес не покупает, а результат требует.
В общем ситуация "дым, пожар, юбиляр..."
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:09
Справедливости ради стоит признать что Реал очень слабо работает на последних Т/О. состав надо усиливать, на одних и тех же игроках 10 лет на плаву быть трудно
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:00
Анчелотти покинет «Реал», если в текущем сезоне не возьмёт титулы .
Конечно же всё может произойти и увольнение Анчелотти в том числе . Но у Реала есть ещё возможность проявить себя в лиге чемпионов и думаю вполне вероятно, что Реал сможет добиться успеха в этом турнире . Но у меня возникает думаю главный вопрос , а кто сможет заменить Анчелотти !?? Ведь глядя на то как сейчас играют некогда топ клубы не только в Серии А, но и в других чемпионатах, есть определённый кризис и спад игры . Целый ряд команд как в Серии А так и в АПЛ, тогда требуется смена тренерского штаба. Вчерашний матч между командами Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, тому яркое подтверждение . И кого здесь тогда надо увольнять, Клоппа который отстаёт от лидеров Арсенала аж на двадцать одно очко , но при этом разгромил МЮ или Тен Хага, который разгромно проиграл, но в тоже время команда начинает набирать хороший ход после провального выступления в начале сезона ??? Тоже самое творится и в Серии А, проблемы у всех команд кроме Наполи , хотя и у них не всё так однозначно. Просто перед проблемами в Роме , Лацио , Интером и Юве , они смотрятся лучше. Так вот где же взять на данный момент времени столько качественных тренеров , чтобы поменять игру к лучшему во всех этих командах !?? Вполне возможно, что это такой вот тренерский кризис , время смены игровой системы в футболе, в целом . Есть безработный Зидан , но его куда только не сватают , от сборной Франции, ПСЖ, Ювентуса и Реала . И скорее всего так это и произойдёт, что Зидан окажется либо в Реале, либо в Ювентусе . Реал он уже тренеровал , а в Ювентусе только играл . И куда пойдёт ЗиЗу , только ему одному известно . Посмотрим , что на самом деле произойдёт. А Ювентусу в любом случае пожелаю только Удачи !
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 17:44, ред.
Анчи возглавит ПСЖ, если покинет Реал. Можно по второму кругу в топ5 чемпионатах проходить. Там как раз не хватает авторитетного специалиста
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:43
Чемпионат не выиграть, Лигу Чемпионов брать собрался?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:42
Уйдут папу Карло.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 17:24
Значит уйдёт.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:52
Вероятность увольнения с каждым матчем увеличивается.... Реал то играет, то вату катает
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