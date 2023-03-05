Гвардиола назвал тренера, который в будущем возглавит «Манчестер Сити»

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05 марта 2023, 19:06

Наставник «Манчестер Сити» уверен, что в будущем «горожан» возглавит бельгиец , который выступал за команду с 2008 по 2019 год.

В 2020-м Компани начал тренерскую карьеру в «Андерлехте», а в прошлом году возглавил английский «Бернли».