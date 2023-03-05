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Гвардиола назвал тренера, который в будущем возглавит «Манчестер Сити»

05 марта 2023, 19:06

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что в будущем «горожан» возглавит бельгиец Венсан Компани, который выступал за команду с 2008 по 2019 год.

В 2020-м Компани начал тренерскую карьеру в «Андерлехте», а в прошлом году возглавил английский «Бернли».

Рано или поздно он вернется в Манчестер. Его судьба — быть тренером «Сити», это предначертано звездами. Не знаю, когда это случится, но я не сомневаюсь, что он будет тренировать «Ман Сити» и добьется успеха.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 00:08
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Viduka
Viduka ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 00:02, ред.
Зачем ему идти в помощники, если у него довольно успешно складывается самостоятельная карьера? Его Бернли уверенно лидирует в Шипе, показывая крайне добротную игру, и вопрос о выходе в АПЛ, можно сказать, практически решен:)
Шуnя771
Шуnя771
05 марта в 23:23
Хосеп стал прикладываться не только к подстаканнику?
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
05 марта в 21:14
Мож с ним три состава выиграют лч.
Умар Закаев
Умар Закаев
05 марта в 21:03
Компани - легенда Манчестер Сити

Жду с нетерпением, когда он возглавит горожан
sir_Alex
sir_Alex
05 марта в 20:56
Я было подумал, что Слуцкий.
zooveterinar
zooveterinar
05 марта в 20:54
Да нет же ,в будущем лет через десять,тренеровать Ман сити будут дети Пэпа!! Вот увидите!!
112910415
112910415
05 марта в 20:43
будущее закрыто от смертных )
Rafael Benitez
Rafael Benitez
05 марта в 19:41, ред.
Пеп видимо уже астроном и видимо знает )
В Андерлехте, правда, результаты у него были не очень.
Elliada
Elliada
05 марта в 19:24
Чтобы Компани в будущем возглавил Сити, нужно чтобы он сейчас устроился ассистентом Гвардиолы. Пеп отличный учитель. Сейчас 3 первых места в АПЛ занимает Пеп и 2 его ученика.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 марта в 19:13
Просто выдал аванс бывшему своему игроку
Gahi
Gahi
05 марта в 19:13
Хорошая рекомендация для будущей карьеры. Удачи
3kg6t3w84eyn
3kg6t3w84eyn
05 марта в 19:09
Остаётся сказать как скоро это будет
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