Гвардиола назвал тренера, который в будущем возглавит «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что в будущем «горожан» возглавит бельгиец Венсан Компани, который выступал за команду с 2008 по 2019 год.
В 2020-м Компани начал тренерскую карьеру в «Андерлехте», а в прошлом году возглавил английский «Бернли».
Рано или поздно он вернется в Манчестер. Его судьба — быть тренером «Сити», это предначертано звездами. Не знаю, когда это случится, но я не сомневаюсь, что он будет тренировать «Ман Сити» и добьется успеха.
Жду с нетерпением, когда он возглавит горожан
Жду с нетерпением, когда он возглавит горожан
В Андерлехте, правда, результаты у него были не очень.
В Андерлехте, правда, результаты у него были не очень.