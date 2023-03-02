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Конте и тен Хаг номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

02 марта 2023, 15:57

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги объявила претендентов на звание лучшего тренера месяца по итогам февраля.

На награду номинированы:

Антонио Конте («Тоттенхэм») — 3 победы, 1 поражение.

Марку Силва («Фулхэм») — 2 победы, 2 ничьих.

Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») — 3 победы, 1 ничья.

Конте и тен Хаг номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

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Все комментарии
Мамкин эксперт
Мамкин эксперт
вчера в 22:59
Смотрел две недавних игры М.Ю. и остался под впечатлением. По сравнению прошлым сезоном небо и земля.
Так что двумя руками за Тен Хана
Ну а про Тоттенхэм всё уже сказано в фильме "Залечь на дно в Брюгге"
DXTK
DXTK
02 марта в 22:23
Тен Хаг возьмет, помима данной статы в феврале, он и МЮ выиграли и первый трофей кубок лиги.

PS Я бы Тен Хага еще признал бы тренером сезона, за то, что сначала посадил Роналду на скамейку, и тот свалил из команды, после чего МЮ начал приображаться на глазах и стали командой .
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8td8qt9bm6gk ответ Naherger (раскрыть)
02 марта в 20:52
Сочувствую!
9st4ce2tdpmg
9st4ce2tdpmg
02 марта в 20:52
Голосую за Тен Хага)
A.S.A
A.S.A
02 марта в 17:28
Если смотреть по прогрессу команды, то ЭТХ заслуживает большой похвалы но не данной награды.Эрик набрал больше очков за месяц, но у него было две игры с ''мертвым"Лидсом с которым он умудрился потерять очки...
Лично я выбирал бы между Сильвой и Конте (а точнее его помощником Кристианом Стеллини который добился двух побед причем над Челси и МС)! Силва слепил из "дачников" приятную команду, против которой всем сложно играть, а итальянец Стеллини мог бы и сам задуматься о работе главным тренером
Naherger
Naherger
02 марта в 16:02
Шпоры - сброд. Сорвали вчера экспресс
hаrut
hаrut
02 марта в 15:59
Думаю, что Эрик более достоин чем остальные... МЮ просто преобразился как команда.
Гость
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