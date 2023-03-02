Конте и тен Хаг номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги объявила претендентов на звание лучшего тренера месяца по итогам февраля.
На награду номинированы:
Антонио Конте («Тоттенхэм») — 3 победы, 1 поражение.
Марку Силва («Фулхэм») — 2 победы, 2 ничьих.
Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») — 3 победы, 1 ничья.
Лично я выбирал бы между Сильвой и Конте (а точнее его помощником Кристианом Стеллини который добился двух побед причем над Челси и МС)! Силва слепил из "дачников" приятную команду, против которой всем сложно играть, а итальянец Стеллини мог бы и сам задуматься о работе главным тренером
Лично я выбирал бы между Сильвой и Конте (а точнее его помощником Кристианом Стеллини который добился двух побед причем над Челси и МС)! Силва слепил из "дачников" приятную команду, против которой всем сложно играть, а итальянец Стеллини мог бы и сам задуматься о работе главным тренером