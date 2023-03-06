«Вест Хэм» пока не будет увольнять Мойеса

Английский «Вест Хэм» пока не собирается увольнять главного тренера Дэвида Мойеса.
Несмотря на крайне неудачное развитие текущей кампании, руководство верит, что шотландец в оставшихся турах сможет изменить ситуацию.
На данный момент «Вест Хэм» идет в таблице чемпионата Англии 16-м, имея в активе 23 очка.
Однако сменив может это не изменит ситуации, да и кого ставить? Эллардайса? Бенитеса? Почеттино упрашивать? Ну вот Челси сменил Тухеля, а Поттер ничего не поменял, Саутгемптон сменил Хазенхюнтеля и через пару месяцев уволили и Джонса? Вот уволили Лэмпарда Эвертон по прежнему одной ногой в шипе, хотя в первой же игре Дайч обыграл Арсенал?
Сегодня в АПЛ Брайтон Фулхэм слишком высоко взлетели, не удивлюсь, что в следующем сезоне будут за выживание бороться также как и ВХ, сейчас с 12 по 20 разрыв всего в 6 очков, вылетить может кто угодно плотная борьба за выживание.
Казалось бы Саутгемптон должен утонуть но вот пока как могут цепляются, может спасутся может нет. Сегодня на Ютубе сделали голосование на вылет святых из АПл......и ты знаешь 80 дают Да, и только 20 верят во спасение, чудо. у ВХ явно шансы на сохранение выше....... скажем 60 на 40.
Когда Мойес уходил из Сандерленда, да который утонул при нем, однако он например не взял с них неустойку, за прежде временный разрыв контракта, явно любой другой тренер не поступил бы так, плюс когда его заменили после спасения на Пеллегрини, как то руководстов молотков тоже поступило не красиво, и он во второй раз пришел и спас, думаю к нему относятся с пониманием.
PS банальное Мойес верим!!!
Однако сменив может это не изменит ситуации, да и кого ставить? Эллардайса? Бенитеса? Почеттино упрашивать? Ну вот Челси сменил Тухеля, а Поттер ничего не поменял, Саутгемптон сменил Хазенхюнтеля и через пару месяцев уволили и Джонса? Вот уволили Лэмпарда Эвертон по прежнему одной ногой в шипе, хотя в первой же игре Дайч обыграл Арсенал?
Сегодня в АПЛ Брайтон Фулхэм слишком высоко взлетели, не удивлюсь, что в следующем сезоне будут за выживание бороться также как и ВХ, сейчас с 12 по 20 разрыв всего в 6 очков, вылетить может кто угодно плотная борьба за выживание.
Казалось бы Саутгемптон должен утонуть но вот пока как могут цепляются, может спасутся может нет. Сегодня на Ютубе сделали голосование на вылет святых из АПл......и ты знаешь 80 дают Да, и только 20 верят во спасение, чудо. у ВХ явно шансы на сохранение выше....... скажем 60 на 40.
Когда Мойес уходил из Сандерленда, да который утонул при нем, однако он например не взял с них неустойку, за прежде временный разрыв контракта, явно любой другой тренер не поступил бы так, плюс когда его заменили после спасения на Пеллегрини, как то руководстов молотков тоже поступило не красиво, и он во второй раз пришел и спас, думаю к нему относятся с пониманием.
PS банальное Мойес верим!!!