Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Вест Хэм» пока не будет увольнять Мойеса

вчера, 19:42

Английский «Вест Хэм» пока не собирается увольнять главного тренера Дэвида Мойеса.

Несмотря на крайне неудачное развитие текущей кампании, руководство верит, что шотландец в оставшихся турах сможет изменить ситуацию.

На данный момент «Вест Хэм» идет в таблице чемпионата Англии 16-м, имея в активе 23 очка.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиАнчелотти покинет «Реал», если в текущем сезоне не возьмёт титулы
Вчера, 15:52
СлухиБлижайший месяц будет определяющим для Анчелотти на посту тренера «Реала»
Вчера, 14:50
Гвардиола назвал тренера, который в будущем возглавит «Манчестер Сити»
05 марта
Слухи«Интер» планирует пригласить Клоппа
03 марта
ОфициальноКонте и тен Хаг номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в феврале
02 марта Фото
СлухиЗидан или Луис Энрике могут возглавить «Челси»
02 марта
Сортировать
Все комментарии
WEST HAM
WEST HAM
сегодня в 02:51
Поживём увидем!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:53
Как его еще терпят! Вест Хэм достоин большего, чем бороться за выживание.
BDA8181
BDA8181 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:54
Ну не знаю , на моей памяти это первый раз в ВХЮ покупает игроков которых хочет тренер. Мойес мог бы как то с таким составом играть и лучше и не так топорно. Ладно к чёрту красоту игры, но постоянно сидеть в защите и не менять тактику на протяжений всего срока у руля это через чур. Даже алкаш Романцев что то придумывал в своей тупой голове. Да и изначально я говорил что Мойес это утопия любого клуба.
DXTK
DXTK ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 21:26
Обыграл Форест 4-0 и влетели Брайтону с тем же счетом. Мне кажется руководство почему не увольняет Мойеса так как клуб все еще выступает в ЛК, не было бы еврокубка, может и сменили бы.

Однако сменив может это не изменит ситуации, да и кого ставить? Эллардайса? Бенитеса? Почеттино упрашивать? Ну вот Челси сменил Тухеля, а Поттер ничего не поменял, Саутгемптон сменил Хазенхюнтеля и через пару месяцев уволили и Джонса? Вот уволили Лэмпарда Эвертон по прежнему одной ногой в шипе, хотя в первой же игре Дайч обыграл Арсенал?

Сегодня в АПЛ Брайтон Фулхэм слишком высоко взлетели, не удивлюсь, что в следующем сезоне будут за выживание бороться также как и ВХ, сейчас с 12 по 20 разрыв всего в 6 очков, вылетить может кто угодно плотная борьба за выживание.

Казалось бы Саутгемптон должен утонуть но вот пока как могут цепляются, может спасутся может нет. Сегодня на Ютубе сделали голосование на вылет святых из АПл......и ты знаешь 80 дают Да, и только 20 верят во спасение, чудо. у ВХ явно шансы на сохранение выше....... скажем 60 на 40.

Когда Мойес уходил из Сандерленда, да который утонул при нем, однако он например не взял с них неустойку, за прежде временный разрыв контракта, явно любой другой тренер не поступил бы так, плюс когда его заменили после спасения на Пеллегрини, как то руководстов молотков тоже поступило не красиво, и он во второй раз пришел и спас, думаю к нему относятся с пониманием.

PS банальное Мойес верим!!!
Naherger
Naherger
вчера в 20:57
А вообще, с таким составом быть практически на дне таблицы - многое должно о мойесе как о тренере сказать
Naherger
Naherger
вчера в 20:55
Правильно.в чемпионшипе кто то же должен тренировать их
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:19
Последний китайский предупреждение
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:49, ред.
Ясно , будем готовиться поддердивать клуб в следующем сезоне Чемпионшип. И гореть в аду руководству клуба вместе с упоротым Моейсом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 