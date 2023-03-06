«Вест Хэм» пока не будет увольнять Мойеса

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вчера, 19:42

Английский «Вест Хэм» пока не собирается увольнять главного тренера .

Несмотря на крайне неудачное развитие текущей кампании, руководство верит, что шотландец в оставшихся турах сможет изменить ситуацию.

На данный момент «Вест Хэм» идет в таблице чемпионата Англии 16-м, имея в активе 23 очка.