Дембеле может не успеть восстановиться к матчу с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может не сыграть против «Реала» в 26-м туре Ла Лиги. Встреча пройдёт 19 марта.
Игрок получил травму 28 января в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Жироной».
Изначально сообщалось, что игрок может пропустить 5-6 недель. По информации RAC1, восстановление футболиста от травмы проходит медленнее, чем ожидалось.
Но тут руководство явно прогорело на этом трансфере. Ну бывают такие ляпы в руководствах больших клубов. Уже давным-давно необходимо было искать ему замену. Посмотрим смогут ли команда продать его хоть куда-то!
Но тут руководство явно прогорело на этом трансфере. Ну бывают такие ляпы в руководствах больших клубов. Уже давным-давно необходимо было искать ему замену. Посмотрим смогут ли команда продать его хоть куда-то!