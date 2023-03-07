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Дембеле может не успеть восстановиться к матчу с «Реалом»

вчера, 19:56
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал19.03.2023 в 23:00 Не начался

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может не сыграть против «Реала» в 26-м туре Ла Лиги. Встреча пройдёт 19 марта.

Игрок получил травму 28 января в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Жироной».

Изначально сообщалось, что игрок может пропустить 5-6 недель. По информации RAC1, восстановление футболиста от травмы проходит медленнее, чем ожидалось.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 22:02, ред.
Да игрок явно слишком пропиаренный. Он и десятой части не оправдал того что от него ожидали. Слишком частые травмы, толком за отведенное время он ничего уж такого в игре за Каталонию не показал. А, на минуточку, заплачена за него было довольно-таки серьезная сумма.

Но тут руководство явно прогорело на этом трансфере. Ну бывают такие ляпы в руководствах больших клубов. Уже давным-давно необходимо было искать ему замену. Посмотрим смогут ли команда продать его хоть куда-то!
Вещий
Вещий ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:01
Благодарю Вас за ответ!... немного стало понятнее в чем причина...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 19:59
Разница в том что тот комментарий написал не игрок в конкурс прогнозов. Напомню что флуд для очков в конкурсе прогнозов является отдельным нарушением правил от просто флуда, наказание поступило по причине первого типа нарушения правил.
Гость
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