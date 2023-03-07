Дембеле может не успеть восстановиться к матчу с «Реалом»

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вчера, 19:56

Нападающий «Барселоны» может не сыграть против «Реала» в 26-м туре Ла Лиги. Встреча пройдёт 19 марта.

Игрок получил травму 28 января в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Жироной».

Изначально сообщалось, что игрок может пропустить 5-6 недель. По информации RAC1, восстановление футболиста от травмы проходит медленнее, чем ожидалось.