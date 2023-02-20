В «Волге» рассказали о состоянии поля перед игрой с «Зенитом»

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов рассказал о состоянии поля перед домашним матчем 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Зенитом».

Встреча пройдёт 25 февраля. Сегодня в официальном телеграм-канале петербургского клуба объявили о начале продаж билетов на эту игру, сопроводив публикацию фотографией стадиона в Ульяновске.

Поле не заснежено. Оно накрыто специальной плёнкой красной. С ним всё в порядке. Снег мог лежать только на плёнке, но не на поле. Его уже убрали даже. А вот то, какие работы проводятся на поле – я сказать не могу. Матч планируется провести в штатном режиме, мы ко всему готовы.