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В «Волге» рассказали о состоянии поля перед игрой с «Зенитом»

сегодня, 16:10
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит25.02.2023 в 14:30 Не начался

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов рассказал о состоянии поля перед домашним матчем 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Зенитом».

Встреча пройдёт 25 февраля. Сегодня в официальном телеграм-канале петербургского клуба объявили о начале продаж билетов на эту игру, сопроводив публикацию фотографией стадиона в Ульяновске.

Поле не заснежено. Оно накрыто специальной плёнкой красной. С ним всё в порядке. Снег мог лежать только на плёнке, но не на поле. Его уже убрали даже. А вот то, какие работы проводятся на поле – я сказать не могу. Матч планируется провести в штатном режиме, мы ко всему готовы.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 19:45
Никаких работ на поле не ведётся, потому и сказать нечего.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:41
Под красной плёночкой...25-го числа....
drug01
drug01
сегодня в 16:51
Настоящие мастера кожаного мяча играют на любом поле
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:34
"Сначала продадим билеты, а уж потом заглянем под плёнку - обожаем сюрпризы"...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 16:30
Агрономические секреты, а вот песня Зенита напоминает прелюдию:
- Поле огород, играем на нашем...
Ждём продолжения.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:25
Цвет плёнки знает,а что еще сделано не знает!
Гость
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