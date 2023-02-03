«Зенит» предложил «Волге» сыграть матч Кубка России на «Газпром Арене»

«Зенит» отправил письмо «Волге» с предложением сыграть матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России на «Газпром Арене». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Сделано это было на случай, если арену в Ульяновске не примет комиссия РФС . «Зенит» готов полностью оплатить организацию матча. Но ульяновский клуб по рекомендации городских властей склоняется к резервному варианту со стадионом в Самаре.