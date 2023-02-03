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«Зенит» предложил «Волге» сыграть матч Кубка России на «Газпром Арене»

сегодня, 17:14
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит25.02.2023 в 14:30 Не начался

«Зенит» отправил письмо «Волге» с предложением сыграть матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России на «Газпром Арене». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Сделано это было на случай, если арену в Ульяновске не примет комиссия РФС. «Зенит» готов полностью оплатить организацию матча. Но ульяновский клуб по рекомендации городских властей склоняется к резервному варианту со стадионом в Самаре.

«Волга» и «Зенит» встретятся в Кубке России 25 февраля.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 18:36
Зенит готов полностью оплатить организацию матча... В смысле госбюджет готов?
Ali_Hazard
Ali_Hazard
сегодня в 18:04
Когда уже будут вручать кубок и медали после 1 тура или когда уже создадут Зенитскую Премьер Лигу? Этот не тот РПЛ который мы смотрели и любили. Это безнаказанный открытый беспредел
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:55
На нет и суда нет...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:40
Тепло внутри арены....хорошая поляна...и конечно, возможность игрокам и персоналу побывать лишний раз в одном из красивейших городов...

Не вижу минусов...
Правильное предложение..
shlomo
shlomo
сегодня в 17:23
Неееее.... ну наглеть то не надо... пусть ищут нейтральное поле...
Гость
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