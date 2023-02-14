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Матч «Волги» и «Зенита» пройдёт в Ульяновске

вчера, 17:50
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит25.02.2023 в 14:30 Не начался

Матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором встретятся «Волга» и «Зенит», состоится в Ульяновске.

Совместный инспекционный визит представителей РФС и Первой лиги на стадион «Труд» в Ульяновске позволил комиссии установить, что натуральное покрытие футбольного поля соответствует критериям РФС, оно готово к проведению матча.

Игра пройдет 25 февраля.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:18
Кто-нибудь получит травму и скажут:"А мы говорили". Ждите.
Сп62
Сп62
вчера в 20:58
Даже не верится, что мышь гору сдвинула.
112910415
112910415
вчера в 20:37
какой поворот неожиданный ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 20:36
И поймут, что такое реально "народное" достояние.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:36
Вот они там заморочились...8 дней заседали....3 симпозиума провели...24 голосования...
А смысл ??...
А это было желание одного капризного клуба во избежание неких недоразумений относительно исхода матча. А теперь внимание привлечено , соответствующая психологическая подготовка "общественности" проведена. Ждут-с.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 20:17
Праздник ? Зимой ,да ? На снегу ? ))))) Ох....енный праздник !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:00
Вы это сообщение подержите в ГЛАВНЫХ подольше,чтобы все смогли проникнуться этим актом справедливости,трудно принимаемым нашими футбольными властями.
Аспект
Аспект
вчера в 19:54, ред.
Очень хорошо, что газовых господ послали по известному адресу - налицо хоть какое-то подобие равенства в футболе. Правда, это отнюдь не означает, что играть в футбол в феврале в Ульяновске (как и во многих других местах, где зима еще в разгаре) не является идиотизмом. Но из песни слова не выкинешь...
adekvat
adekvat
вчера в 19:40
Посмотрим что за поле, главное что бы травм не было.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:34, ред.
Окончательное решение будет после того как CAS рассмотрит этот вердикт РФС....

...до матча ещё 10 дней...
dok66
dok66
вчера в 19:29
И это хорошо для болел Волги . Придет большой футбол , игра с Чемпионом РПЛ . Наверняка будет интересно , но Волга точно даст бой .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:25, ред.
У ПСЖ-Баварии меньший ажиотаж....
Какая разница где играть ???
Понятно когда ещё бодаются за место проведения Суперкубка.....но тут...1/632 финала...
Вот они там заморочились...8 дней заседали....3 симпозиума провели...24 голосования...
А смысл ??
Играть будут там где и должны были.......изначально....
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:10
Очень правильное решение! А то видите ли, не хотят эти питерские элитные прослойки общества, ехать в какую-то там дыру. Если не привезут основу, надеюсь, получат по наглым холёным щам от местных ульяновских парней.
sova147
sova147 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 19:06
Будет праздник футбола !!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:58
Ну хоть на Родине Ленина на детище ГАЗПРОМа посмотрят.
agent Smith
agent Smith
вчера в 18:53
Всё правильно. Такие игры популяризируют футбол в регионах.
антон михайловский
антон михайловский
вчера в 18:47
не все коту масленница
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 18:41
Для этого есть Волга
rhskmz
rhskmz
вчера в 18:33
Это все хорощо !
А где Волга будет игрвть в хоуукй с мячрм ?
shlomo
shlomo
вчера в 18:29
Праздник для всего города Ульяновска и особенно для болельщиков Волги... очень надеюсь что Зенит выставит основной состав!.... а полянка то выглядит симпатично для 14 февраля (респект агроному....). Думаю, что футболисты Волги постараются сыграть на пределе своих возможностей и просто должны будут порадовать болельщиков, не каждый день в Ульяновск приезжает Зенит...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:10
    Гость
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