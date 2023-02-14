Матч «Волги» и «Зенита» пройдёт в Ульяновске

Матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором встретятся «Волга» и «Зенит», состоится в Ульяновске.
Совместный инспекционный визит представителей РФС и Первой лиги на стадион «Труд» в Ульяновске позволил комиссии установить, что натуральное покрытие футбольного поля соответствует критериям РФС, оно готово к проведению матча.
Игра пройдет 25 февраля.
А смысл ??...
А это было желание одного капризного клуба во избежание неких недоразумений относительно исхода матча. А теперь внимание привлечено , соответствующая психологическая подготовка "общественности" проведена. Ждут-с.
А смысл ??...
А это было желание одного капризного клуба во избежание неких недоразумений относительно исхода матча. А теперь внимание привлечено , соответствующая психологическая подготовка "общественности" проведена. Ждут-с.