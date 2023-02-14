Матч «Волги» и «Зенита» пройдёт в Ульяновске

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вчера, 17:50

Матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором встретятся «Волга» и «Зенит», состоится в Ульяновске.

Совместный инспекционный визит представителей РФС и Первой лиги на стадион «Труд» в Ульяновске позволил комиссии установить, что натуральное покрытие футбольного поля соответствует критериям РФС , оно готово к проведению матча.

Игра пройдет 25 февраля.