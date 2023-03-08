«Челси» выиграл у «Боруссии» в ответном матче и вышел в 1/4 Лиги чемпионов .

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сегодня, 01:08

«Челси» выиграл у дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

Лондонцев вывел вперёд Рахим Стерлинг на 43-й минуте, а окончательный счёт установил Кай Хаверц на 53-й, реализовавший одиннадцатиметровый.

«Челси» выиграл по сумме двух матчей (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира.