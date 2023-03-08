«Челси» выиграл у «Боруссии» в ответном матче и вышел в 1/4 Лиги чемпионов .

«Челси» выиграл у дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).
Лондонцев вывел вперёд Рахим Стерлинг на 43-й минуте, а окончательный счёт установил Кай Хаверц на 53-й, реализовавший одиннадцатиметровый.
«Челси» выиграл по сумме двух матчей (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира.
Я не фанат Поттера, не видел всех его матчей, но посмотрев, даже одну его игру в Дортмунде понял, что человек не похож на обреченного. Сегодня, Челси победил команду, которая реально борется в Бундесе за чемпионство. Чисто тренерская победа! Чище- не бывает! Давно не приходилось мне видеть чтобы команда так рационально и прагматично вела игру. Причем прагматизм Челси не портил игру, не обеднял её- он её дополнял дополнялБраво Челси, браво Поттер!!!!!!!
p.s.Напомню, что недавно, Дортмунд разгромил, никого нибудь- а саму берлинскую Герту- 4:1!!!
Я не фанат Поттера, не видел всех его матчей, но посмотрев, даже одну его игру в Дортмунде понял, что человек не похож на обреченного. Сегодня, Челси победил команду, которая реально борется в Бундесе за чемпионство. Чисто тренерская победа! Чище- не бывает! Давно не приходилось мне видеть чтобы команда так рационально и прагматично вела игру. Причем прагматизм Челси не портил игру, не обеднял её- он её дополнял дополнялБраво Челси, браво Поттер!!!!!!!
p.s.Напомню, что недавно, Дортмунд разгромил, никого нибудь- а саму берлинскую Герту- 4:1!!!
Вроде сегодня немного уже было заметно тренерские мысли. И игроки все четко реализовали. Отмечу игру Хаверца, Фелиша. Особенно удивил Кукурелья, не ошибался и пять-шесть шикарных отборов сделал. И вообще защита очень помогла нападению. Рахим конечно не однозначно, но нужный гол все таки забил.
Оба фланга сыграли на уровне Джеймс и Чилл.
Поттер остается. Посмотрим, может действительно синие нашли свою игру и дальше будут радовать именно красивой игрой.
А Дортмунд разочаровал. Думал они сейчас очень сильные. Но видно бундеслига слабая.
С красивой и очень нужной победой Челси!
Вроде сегодня немного уже было заметно тренерские мысли. И игроки все четко реализовали. Отмечу игру Хаверца, Фелиша. Особенно удивил Кукурелья, не ошибался и пять-шесть шикарных отборов сделал. И вообще защита очень помогла нападению. Рахим конечно не однозначно, но нужный гол все таки забил.
Оба фланга сыграли на уровне Джеймс и Чилл.
Поттер остается. Посмотрим, может действительно синие нашли свою игру и дальше будут радовать именно красивой игрой.
А Дортмунд разочаровал. Думал они сейчас очень сильные. Но видно бундеслига слабая.
С красивой и очень нужной победой Челси!
Если во второй раз синие вошли бы то точно был бы назанчен перебитие. Не зря тренер немцев очень скрупулезно изучал второй пенальти.
Если во второй раз синие вошли бы то точно был бы назанчен перебитие. Не зря тренер немцев очень скрупулезно изучал второй пенальти.