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«Челси» выиграл у «Боруссии» в ответном матче и вышел в 1/4 Лиги чемпионов

сегодня, 01:08
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Челси» выиграл у дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

Лондонцев вывел вперёд Рахим Стерлинг на 43-й минуте, а окончательный счёт установил Кай Хаверц на 53-й, реализовавший одиннадцатиметровый.

«Челси» выиграл по сумме двух матчей (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира.

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Стадион «Стэмфорд Бридж»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Челси»
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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 04:29
Жаль не посмотрел! Судя по комментам, Челси выдал лучший матч при Поттере.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:22
Должны же когда то команды с составами под млрд евро когда то выигрывать....
ПСЖ предпочитает это делать в чемпионате...Челси в ЛЧ....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:54
Если честно, я не ожидал что Челси пройдёт дальше...
Dudikoff
Dudikoff ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:41
Со всем согласен, просто по Беллингему мало кто критики пишет, все в основном хвалят. А я не понимаю за что.
Колобокforever
Колобокforever
сегодня в 02:40
Вот вам и немецкая машина !
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 02:32
Неожиданный исход матча!
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 02:29
Челси и в первой игре должен был побеждать. Все-таки, футбольный БОГ есть!!!
Capral
Capral
сегодня в 02:27
ПЕТЛЯ, еще пару слов и разбежимся на ночь глядя. Ты говоришь, что Челси ошибся в обороне- оставив бедолагу Аллера одного перед воротами. Ну и, много таких возможностей было у Боруссии??? А много ты видел игр, где бы соперники вообще ничего не создавали? А сколько моментов было у Челси, ты не считал? Фактически, и гол третий можно было засчитать, там и офсайд был такой, как моя жизнь...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:25
Молодцы парни, сплотились вокруг своего тренера и выиграли важный матч. Это лучшая игра Челси при Поттере.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 02:22
Глядя на игру Челси, на их положение в таблице АПЛ, на прошлую игру этих команд, вообще неожиданный результат. И тем приятнее фанатам, с победой
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Dudikoff (раскрыть)
сегодня в 02:18
По Беллингему понятно. А с чем не согласен ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:16
Вот, я еще раз перечитал твой пост и понял, что ты, как только можешь пытаешься унизить Поттера. Ты всё списываешь на ошибки игроков Боруссии. Ну так если бы никто не ошибался, не было бы и голов. А может ,все-таки футболисты Челси заставили ошибаться соперника?
Dudikoff
Dudikoff ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:14
Согласен по Беллингему. Или мне так "везёт", или попадаю на игры, где он ничего такого, чтобы за него платить даже 80 млн., не показывает и близко.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:02
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:53, ред.
    Скажу не за злопыхателей, а за себя и за тех, кто всё видел абсолютно иначе.
    Никакой грамотной и организованной обороны у Челси и в помине не было:
    1. Кепа (дурачок) на ровном месте ЖК словил;
    2. После незатейливой многоходовки БД на ударную позицию выходил горемыка Вольф, который лупанул практически в Кепу, вместо того, чтоб пульнуть в любой из свободных углов;
    3. Бедолага Аллер остался один никем не прикрытый во вратарской в 3-х метрах от ворот и тупо ударил по отскочившему мячу мимо за лицевую линию...
    Поэтому... где вы там непогрешимость обороны Челси рассмотрели - загадка.

    P.S. А вообще... Счастьем для Челси (и горем для БД) послужила травма Брандта в начале поединка. Как по мне, именно она по сути и предопределила тот дальнейший пассив в центре и в атаке у Боруссии. Не будь этой травмы, Юлиан бы точно сообразил в нападении что то дельное..., в отличии от того же хвалёного и абсолютно бесполезного Беллингема, который только и выделился тем, что снёс Риса Джеймса, получив горчичник.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:45
    Ну, собственно, ты, как человек объективный и тонко понимающий футбол как игру, мог бы сейчас порадоваться за Поттера, и признать победу Челси- чисто тренерской. Думаю, это было бы правильно.
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 01:42
    Игорь, ты правильно сказал- кайф от игры аристократов, именно кайф!!!!!!!
    Capral
    Capral ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 01:40
    Бундеслига не слабая, просто она стала равнее...
    balalay
    balalay ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 01:37
    еще один говорит неверную информацию...
    если входят игроки Боруссии - перебитие и только в этом случае - перебитие
    если Челси - штрафной от ворот
    в нашем случае вбежали в штрафную игроки Челси и сразу несколько и только за ними когда правила уже БЫЛИ нарушены - вбежали игроки Боруссии, данный момент не имеет двояких трактовок, перебитие являлось грубым нарушением правил
    azkan
    azkan ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 01:33
    Привет! Спасибо! Уж очень соскучились по победам Челси)
    azkan
    azkan
    сегодня в 01:32
    Балалай: Если в этом моменте Хаверц бы забил, все равно назначили бы перебитие. Потому что и синие в зоне. А так все по правилам. Нельзя заходить в штрафную до касания мяча пенальтистом.
    Если во второй раз синие вошли бы то точно был бы назанчен перебитие. Не зря тренер немцев очень скрупулезно изучал второй пенальти.
    balalay
    balalay ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:25
      Tex
      Tex
      сегодня в 01:25
      И радостно и грустно - это недоразумение Поттер видимо останется(((
      azkan
      azkan
      сегодня в 01:24, ред.
      Повторюсь, давно так не радовался результату и особенно игре Челси!
      Вроде сегодня немного уже было заметно тренерские мысли. И игроки все четко реализовали. Отмечу игру Хаверца, Фелиша. Особенно удивил Кукурелья, не ошибался и пять-шесть шикарных отборов сделал. И вообще защита очень помогла нападению. Рахим конечно не однозначно, но нужный гол все таки забил.
      Оба фланга сыграли на уровне Джеймс и Чилл.
      Поттер остается. Посмотрим, может действительно синие нашли свою игру и дальше будут радовать именно красивой игрой.
      А Дортмунд разочаровал. Думал они сейчас очень сильные. Но видно бундеслига слабая.
      С красивой и очень нужной победой Челси!
      Capral
      Capral
      сегодня в 01:23, ред.
      Ай-да Поттер, ай-да МУЖИК!!!!!!! Ну что, злопыхатели, которые ежедневно требовали отставки Поттера, гнавшие его из команды и поливавшие его грязью, что скажите?! И что интересно, Челси сыграл безупречно, именно стратегически, выиграл все подборы, грамотно в центре поля, комбинировал- короткий, средний и длинный пас, а главное - надежно и грамотно команда сыграла в обороне.

      Я не фанат Поттера, не видел всех его матчей, но посмотрев, даже одну его игру в Дортмунде понял, что человек не похож на обреченного. Сегодня, Челси победил команду, которая реально борется в Бундесе за чемпионство. Чисто тренерская победа! Чище- не бывает! Давно не приходилось мне видеть чтобы команда так рационально и прагматично вела игру. Причем прагматизм Челси не портил игру, не обеднял её- он её дополнял дополнялБраво Челси, браво Поттер!!!!!!!

      p.s.Напомню, что недавно, Дортмунд разгромил, никого нибудь- а саму берлинскую Герту- 4:1!!!
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 01:22
      «Челси» выиграл у «Боруссии» в ответном матче и вышел в 1/4 Лиги чемпионов .
      Всех болельщиков Челски с Заслуженной Победой !
      Давно я так ни кайфовал с игры аристократов . Спасибо парни за такую красоту . Отдельное спасибо Рису Джеймсу , - это пушка , равнял всех немцев , не дав ни единого шанса соперникам . Ну и конечно авторов голов Рахима Стерлинга и Кай Хаверца . Хотя последний мог забивать и больше. Но и этого хватило для Победы ✌️ !
      Спасибо ещё раз всей команде за удовольствие от игры и Удачи вам в дальнейших играх ! Ура товарищи 🙌!!!
      амурец
      амурец
      сегодня в 01:21
      Челси с победой, хотя по пенальти есть вопросы
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      сегодня в 01:21
      Челси был лучше и прошел заслуженно.
      Поздравляю болельщиков Челси с победой)
      От Дортмунда ожидал больше креатива, но увы
      Romeo 777
      Romeo 777
      сегодня в 01:21
      Всех с победой и проходом в 1/4 финала ЛЧ.
      По сути, ещё в Дортмунде Челси должен был решить вопросы с выходом в след.этап, но мяч при таком доминировании не шел в ворота, а в единичной контр.атаке пропустили гол и проиграли первую встречу.
      Сегодня так же, много моментов, но реализовали мало, штанги, 2 гола с мин.офсайда, и тупление некоторых игроков при последних касаниях.
      Командная игра пока слаба очень, посмотрим, как будет дальше.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ balalay (раскрыть)
      сегодня в 01:19, ред.
      Чтобы читерство не мерещилось, открой свод правил при пробитии пенки. Поверь, - там ничего мудрёного нет и в помине.
      Гость
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