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«Бенфика» крупно обыграла «Брюгге» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:51
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)5 : 1Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

«Бенфика» одержала победу над «Брюгге» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:1).

Счёт на 38-й минуте открыл Рафа Силва. Гонсалу Рамуш оформил дубль, забив на 45+2-й и 57-й. Жоау Мариу реализовал пенальти на 71-й. Давид Нерес на 77-й забил 5-й мяч «орлов». Гости отметились в игре одним голом на 87-й, отличился Бьорн Мейер.

«Бенфика» одержала победу по сумме двух матчей (7:1) вышла в 1/4 финала турнира.

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Все комментарии
ddr6zaxc9qz2
ddr6zaxc9qz2
сегодня в 04:18
Знатно отодрала Бенфика бельгийских приготовишек
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:51
ЛЧ:
Мидтьюлланд 7:2
Динамо Киев 5:0
Маккаби Хайфа 8:1
Ювентус 6:4
ПСЖ 2:2
Брюгге 7:1

Чемпионат:
Последние 7 игр - 7 побед.
Со счётом - 18:1

Если бы англичане не отобрали у них Энцо и Нуньеса (за 201 млн евро) португальцы бы до финала ЛЧ дошли...на таком кураже....
амурец
амурец
сегодня в 01:20
Повеселились орлы
allemz
allemz
сегодня в 01:15, ред.
Залечь на дно не получилось, орлы успешно разыскали и расклевали своих жертв
BENFICA
BENFICA
сегодня в 00:55
Кто бы сомневался!
Молодцы Орлы!
Гость
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