«Бенфика» крупно обыграла «Брюгге» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бенфика» одержала победу над «Брюгге» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:1).
Счёт на 38-й минуте открыл Рафа Силва. Гонсалу Рамуш оформил дубль, забив на 45+2-й и 57-й. Жоау Мариу реализовал пенальти на 71-й. Давид Нерес на 77-й забил 5-й мяч «орлов». Гости отметились в игре одним голом на 87-й, отличился Бьорн Мейер.
«Бенфика» одержала победу по сумме двух матчей (7:1) вышла в 1/4 финала турнира.
Мидтьюлланд 7:2
Динамо Киев 5:0
Маккаби Хайфа 8:1
Ювентус 6:4
ПСЖ 2:2
Брюгге 7:1
Чемпионат:
Последние 7 игр - 7 побед.
Со счётом - 18:1
Если бы англичане не отобрали у них Энцо и Нуньеса (за 201 млн евро) португальцы бы до финала ЛЧ дошли...на таком кураже....
Мидтьюлланд 7:2
Динамо Киев 5:0
Маккаби Хайфа 8:1
Ювентус 6:4
ПСЖ 2:2
Брюгге 7:1
Чемпионат:
Последние 7 игр - 7 побед.
Со счётом - 18:1
Если бы англичане не отобрали у них Энцо и Нуньеса (за 201 млн евро) португальцы бы до финала ЛЧ дошли...на таком кураже....
Молодцы Орлы!
Молодцы Орлы!