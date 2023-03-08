«Бенфика» крупно обыграла «Брюгге» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

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сегодня, 00:51

«Бенфика» одержала победу над «Брюгге» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:1).

Счёт на 38-й минуте открыл Рафа Силва. Гонсалу Рамуш оформил дубль, забив на 45+2-й и 57-й. Жоау Мариу реализовал пенальти на 71-й. Давид Нерес на 77-й забил 5-й мяч «орлов». Гости отметились в игре одним голом на 87-й, отличился Бьорн Мейер.

«Бенфика» одержала победу по сумме двух матчей (7:1) вышла в 1/4 финала турнира.