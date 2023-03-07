«АЗ Алкмар» в гостях обыграл «Лацио» в матче Лиги Конференций

«Лацио» уступил «АЗ» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций (1:2).
Римляне вышли вперёд на 18-й минуте, отличился Педро. Голландцы отыгрались на 45-й усилиями Эвангелоса Павлидиса. Победу гостям принёс гол Милоша Керкежа на 62-й.
Ответная встреча состоится 16 марта в Алкмаре.
Только я один вспомнил про Кержакова?))
Только я один вспомнил про Кержакова?))
Правда, наверное, где-то посередине.
Кстати, Моур взял Лигу Конференций в прошлм году...
Правда, наверное, где-то посередине.
Кстати, Моур взял Лигу Конференций в прошлм году...