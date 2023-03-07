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«АЗ Алкмар» в гостях обыграл «Лацио» в матче Лиги Конференций

вчера, 22:38
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб АЗ АлкмарАЗ АлкмарМатч завершен

«Лацио» уступил «АЗ» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций (1:2).

Римляне вышли вперёд на 18-й минуте, отличился Педро. Голландцы отыгрались на 45-й усилиями Эвангелоса Павлидиса. Победу гостям принёс гол Милоша Керкежа на 62-й.

Ответная встреча состоится 16 марта в Алкмаре.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 01:55
Барселона опережает Реал, потому что Реал хромает на обе ноги. Сама Барселона, ничего особенного не показывает, и недавно, в ЛЕ была бита командой, которая не так давно получила 0:7 от мертвого Ливера!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:55
Керкежа?
Только я один вспомнил про Кержакова?))
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:38, ред.
Однако, Интер, которого Наполи опережает на полтора десятка очков, скушал Барселону в ЛЧ. При этом Барселона опережает в чемпионате Реал на десять очков. Вот тоже уровень Серии А.
Правда, наверное, где-то посередине.
Кстати, Моур взял Лигу Конференций в прошлм году...
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:21
И чем больше времени проходит, тем отчётливо это просматривается. Действительно Серия А деградирует , как это не печально.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:08
Игорь, теперь посмотри уровень Серии А. Лацио грамотно побеждает Наполи, не дав, практически, создать ничего хозяевам поля. И тут же влетел скромному АЗ Алкмару. Я не думаю, что римляне зажрались, недооценили соперника, нет. Просто уровень хваленого Наполи и компашки- переоценен, неговоря уже про итальянский клубный футбол с его коррупционными скандалами.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:46
Тот самый Дон Педро, который забивал за Барселону в финале ЛЧ против МЮ, сегодня страдает за Лацио в ЛК, как и Барселона в еврокубках.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:46, ред.
ЧТД . Как я и говорил перед матчем, что команда гостей АЗ АЛКМАР выиграет этот матч или сыграет в ничью , так и произошло. Даже ничью не смогли забрать у гостей . Излишняя вера в собственное превосходство, сыграло злую шутку над подопечными Сарри . А исправить создавшуюся ситуацию Маурицио уже не смог .
Гость
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