«Реал» не справился с «Бетисом»

«Реал» не смог победить «Бетис» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась вничью 0:0.
Таким образом, после этого тура мадридцы идут 2-ми и отстают от лидирующей «Барселоны» уже на 9 баллов. Ранее в воскресенье каталонцы победили «Валенсию».
«Бетис» идёт 5-м.
Даже эмоций никаких нет. Вышли, пытались, не получилось, ну и ладно. 1 гол за 3 принципиальных матча от 18летнего Альваро.
Не думаю, что проблема в Анчи. В предыдущий заход второй сезон тоже был не идеальный. Считаю, что надо дать еще сезон, и обновить некоторые позиции. Или скамейку усилить, той же кантерой.
Плюс, явно провал у Вини. После Ливерпуля почти без мяча, нервничает.
Никакой катастрофы, чемпионат давно уже почти проигран. Побороться за два кубка оставшихся в сезоне с чемпионатом мира посреди всего.
Даже эмоций никаких нет. Вышли, пытались, не получилось, ну и ладно. 1 гол за 3 принципиальных матча от 18летнего Альваро.
Не думаю, что проблема в Анчи. В предыдущий заход второй сезон тоже был не идеальный. Считаю, что надо дать еще сезон, и обновить некоторые позиции. Или скамейку усилить, той же кантерой.
Плюс, явно провал у Вини. После Ливерпуля почти без мяча, нервничает.
Никакой катастрофы, чемпионат давно уже почти проигран. Побороться за два кубка оставшихся в сезоне с чемпионатом мира посреди всего.