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«Реал» не справился с «Бетисом»

вчера, 01:00
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» не смог победить «Бетис» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась вничью 0:0.

Таким образом, после этого тура мадридцы идут 2-ми и отстают от лидирующей «Барселоны» уже на 9 баллов. Ранее в воскресенье каталонцы победили «Валенсию».

«Бетис» идёт 5-м.

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Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 03:24
Реал сам виноват что не смог взять три очка.
Silverhand
Silverhand ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 12:23
Ну со среды на четверг..... по моему времени. .. но не суть.
monah-10
monah-10 ответ Silverhand (раскрыть)
вчера в 12:23
Они 16 марта играют.
Silverhand
Silverhand ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 12:22
До среды 15, Коллега :)
monah-10
monah-10 ответ Silverhand (раскрыть)
вчера в 12:20, ред.
Ок, проход Реала за Вами, проход Ливера дальше за мной, ставка 1000 р
Пари принято .
Silverhand
Silverhand ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 12:16
а давайте.
Я говорю, что Реал проходит дальше. Вы что Ливерпуль.

Идет?
eleven LC
eleven LC ответ S.L.I.P. (раскрыть)
вчера в 11:30
Перес не даёт шанс тренеру после провальных сезонов!
Так всегда было
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 10:20


Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


Бот зануда
Бот зануда
вчера в 10:20


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Бот зануда
Бот зануда
вчера в 10:20


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monah-10
monah-10 ответ Silverhand (раскрыть)
вчера в 09:59
Я никуда не пропадал, хотите забьемся под рубль, только потом сами не пропадите, ставка рубль с тремя нулями на проход Ливера от меня, расчет максимум пару дней. Могу вам привести минимум троих пользователей здесь, с кем и как я договаривался, правда все они мне и проиграли, но как положено рассчитались.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:49
Барса уходит в отрыв.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 09:37
Он такого не говорил, а остальное домыслы прессы и болельщиков :)
Silverhand
Silverhand ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 09:08
помнится мне, как Вы уважаемый перед первой игрой писали, Это Энфилд тут Реалу будет тяжко. Потом почему то Вы пропали, и тут снова появились. Чтобы снова не пропасть после ответной игры, не пишите много про Ваши прогнозы. А то ненароком снова ливерпуль раскатают на поле....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 08:48
Карма! Как фанаты Реала смеялись на Барсой, когда она проиграла МЮ и Альмерии, а что сейчас? Три матча подряд нет побед! Всё возвращается.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 08:36
Бетис будет играть с МЮ скоро
adekvat
adekvat ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 08:35
Все может быть, посмотрим.
monah-10
monah-10 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 08:30
Ну после вчерашнего пусть попробуют, МЮ весь второй тайм отдыхал, расклады на эту игру Ливеру в принципе ничего не надо кроме как стать попробовать героями, как после Барсы, давления ноль, Реал же посмотрев как вкатали МЮ в асфальт, это нервы, и еще какие, лично я жду в первом тайме 2-0 от Ливерпуля, и еще минимум один во втором, ну и по пенальти пусть Ливер дальше и идет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:26
Ну думаю, что с чемпионством теперь все ясно... Барса может проиграть только сама себе... Реал вне игры...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:19
Реал уходит в сторонку в борьбе за золото...
112910415
112910415
вчера в 08:10
решили сосредоточиться на чем-нибудь ином
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 07:55
А Реал все хуже и хуже ....
Пора папе Карло на пенсию.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:34
Реал продолжает лихорадить,или махнули они на чемпионство
A.S.A
A.S.A
вчера в 07:29
Бетис нынче не мальчики для битья, команда у Мануэля Пеллегрини зубастая тем более на своем поле, так что такой результат не станет какой то сенсацией! Реалу сейчас куда важнее не пролететь в ответке с Ливерпулем
Dima salev
Dima salev
вчера в 06:45
Реал мислями в лиге чемпионов
ДСА
ДСА
вчера в 06:43
Что голов не будет - трудно было угадать.
adekvat
adekvat ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 06:38
В ЛЧ с Ливерпулем будет отдыхать.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 06:22
В чемпионате всё ясно и понятно.
ABir
ABir
вчера в 05:56
Похоже , после этой ничьей Реалу придется окончательно распрощаться с мыслью о чемпионстве в этом сезоне
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 05:28
Жаль не шлёпнули Мадрид!
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