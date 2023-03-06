«Реал» не справился с «Бетисом»

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вчера, 01:00

«Реал» не смог победить «Бетис» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась вничью 0:0.

Таким образом, после этого тура мадридцы идут 2-ми и отстают от лидирующей «Барселоны» уже на 9 баллов. Ранее в воскресенье каталонцы победили «Валенсию».

«Бетис» идёт 5-м.