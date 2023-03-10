БК "Мелбет”: смена номера технической поддержки и функция «Обратный звонок»

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10 марта 2023, 17:10

Получить качественную техническую поддержку в БК "Мелбет” можно по новому номеру телефона +7 (800) 707-01-38. Саппорт букмекера по прежнему доступен 24/7 через различные способы связи. Обращения по номеру +7 (800) 707-05-43 будут приниматься до 20.03.2023.

Так же игрокам стала доступна функция "Обратный звонок”, которая позволит предварительно заказать телефонный разговор с оператором в удобное время. Кнопка для активации услуги расположена на главной странице сайта «Мелбет».

Другие актуальные способы связи

Комфорт игроков и надежность компании остаются главными приоритетами "Мелбет”. Поэтому недавно букмекер запустил новую систему онлайн-поддержки, которая сделала сервис доступным для более широкой аудитории. Решить проблему или получить ответ на вопрос можно еще быстрее с помощью онлайн-поддержки в мессенджерах.

Букмекер Мелбет консультирует клиентов следующими способами:

Номер технической поддержки +7 (800) 707-01-38

Электронная почта support@melbet.ru

Чат в Telegram – @Melbetru_support