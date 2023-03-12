«Монако» с Головиным проиграл «Реймсу» .

1678643834

вчера, 20:57

«Монако» проиграл «Реймсу» (0:1) в матче 27-го тура Лиги 1.

Единственный гол в игре на 51-й минуте забил нападающий «Реймса» Фоларин Балогун. Российский полузащитник Александр Головин вышел в старте «Монако» и был заменён на 77-й минуте.

«Монако» идёт на 4-м месте (51 очко), «Реймс» занимает 8-е место (43 очка).