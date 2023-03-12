Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2022/2023

«Монако» с Головиным проиграл «Реймсу»

вчера, 20:57
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 1Логотип футбольный клуб РеймсРеймсМатч завершен

«Монако» проиграл «Реймсу» (0:1) в матче 27-го тура Лиги 1.

Единственный гол в игре на 51-й минуте забил нападающий «Реймса» Фоларин Балогун. Российский полузащитник Александр Головин вышел в старте «Монако» и был заменён на 77-й минуте.

«Монако» идёт на 4-м месте (51 очко), «Реймс» занимает 8-е место (43 очка).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Луи II»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Монако»
«Барселона» одержала победу над «Атлетиком» Бильбао
Сегодня, 00:58
Дубль Рабьо помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию»
Сегодня, 00:41
«Рома» проиграла «Сассуоло» в результативном матче с пенальти и удалением
Вчера, 22:01
«Ростов» на последних минутах одержал победу над «Пари НН»
Вчера, 21:32
«Ньюкасл» обыграл «Вулверхэмптон» и обогнал «Ливерпуль» в таблице АПЛ
Вчера, 21:26
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве сыграл вничью с последней командой АПЛ
Вчера, 18:53
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:08
с заменой тренера наметился отрицательный подъём .... )
Maikl322
Maikl322
сегодня в 00:08
Согласен-Головин виновник.Без него как минимум не проиграли бы))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:33
Монако в последнее время на спаде. Так могут и мимо ЛЧ пролететь.
drug01
drug01
вчера в 21:28
Видно Головин уже устал , играет с ошибками
Boricku
Boricku
вчера в 21:27
Перерос реаль, межгалактический
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:14
«Монако» с Головиным проиграл «Реймсу» .
Хочется поздравить команду гостей Реймс с заслуженной Победой . Команда гостей перед этой игрой имела в своём активе всего одну победу в выездных матчах и сегодня поправила свою статистику в выигашах и преобрела ещё три очка . А команда хозяев поля Монако под руководством Филиппа Клемана всё чаще начинает разочаровывать своих болельщиков своей невзрачной игрой и медленно но уверенно делает шаг назад в споре за еврокубки. До сих пор для меня остаётся загадкой, зачем нужно было увольнять Нико Ковача с которым команда играла совершенно в другой футбол и назначать на его место Филиппа Клемана . Что в нём нашли руководство клуба, остаётся для меня загадкой. И всё таки Головину нужно искать себе новый путь развития. Невижу ничего хорошего того что Головин продлил свой контракт с Монако . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд, если вкратце.
dok66
dok66
вчера в 21:12
Как бы Головин не старался , Первая Лига не предсказуема . А Головин еще свое слово скажет .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:12
Всё хорошее когда то заканчивается.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:00
И снова наш иолодой талантливый игрок Балогун приносит очередную победу Реймсу!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:58
Монако не хватает стабильности
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 