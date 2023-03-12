«Монако» с Головиным проиграл «Реймсу» .

«Монако» проиграл «Реймсу» (0:1) в матче 27-го тура Лиги 1.
Единственный гол в игре на 51-й минуте забил нападающий «Реймса» Фоларин Балогун. Российский полузащитник Александр Головин вышел в старте «Монако» и был заменён на 77-й минуте.
«Монако» идёт на 4-м месте (51 очко), «Реймс» занимает 8-е место (43 очка).
Хочется поздравить команду гостей Реймс с заслуженной Победой . Команда гостей перед этой игрой имела в своём активе всего одну победу в выездных матчах и сегодня поправила свою статистику в выигашах и преобрела ещё три очка . А команда хозяев поля Монако под руководством Филиппа Клемана всё чаще начинает разочаровывать своих болельщиков своей невзрачной игрой и медленно но уверенно делает шаг назад в споре за еврокубки. До сих пор для меня остаётся загадкой, зачем нужно было увольнять Нико Ковача с которым команда играла совершенно в другой футбол и назначать на его место Филиппа Клемана . Что в нём нашли руководство клуба, остаётся для меня загадкой. И всё таки Головину нужно искать себе новый путь развития. Невижу ничего хорошего того что Головин продлил свой контракт с Монако . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд, если вкратце.
Хочется поздравить команду гостей Реймс с заслуженной Победой . Команда гостей перед этой игрой имела в своём активе всего одну победу в выездных матчах и сегодня поправила свою статистику в выигашах и преобрела ещё три очка . А команда хозяев поля Монако под руководством Филиппа Клемана всё чаще начинает разочаровывать своих болельщиков своей невзрачной игрой и медленно но уверенно делает шаг назад в споре за еврокубки. До сих пор для меня остаётся загадкой, зачем нужно было увольнять Нико Ковача с которым команда играла совершенно в другой футбол и назначать на его место Филиппа Клемана . Что в нём нашли руководство клуба, остаётся для меня загадкой. И всё таки Головину нужно искать себе новый путь развития. Невижу ничего хорошего того что Головин продлил свой контракт с Монако . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд, если вкратце.