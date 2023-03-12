Дубль Малкома помог «Зениту» одолеть «Химки».

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вчера, 16:03

«Зенит» обыграл «Химки» в матче 19-го тура РПЛ (3:2).

Малком открыл счет на 19-й минуте, а на 55-й оформил дубль. После этого два гола забил Бутта Магомедов: на 75-й и 85-й с пенальти. Итоговый счет установил Густаво Мантуан на 90+2-й минуте.

После матча «Зенит» лидирует в чемпионате (48 очков), «Химки» идут на 15-м месте (13 баллов).