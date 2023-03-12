Дубль Малкома помог «Зениту» одолеть «Химки».

«Зенит» обыграл «Химки» в матче 19-го тура РПЛ (3:2).
Малком открыл счет на 19-й минуте, а на 55-й оформил дубль. После этого два гола забил Бутта Магомедов: на 75-й и 85-й с пенальти. Итоговый счет установил Густаво Мантуан на 90+2-й минуте.
После матча «Зенит» лидирует в чемпионате (48 очков), «Химки» идут на 15-м месте (13 баллов).
Ну что тут скажешь, очень интересный матч выдали команды. В чём огромная заслуга команды гостей Химки. Молодцы ребятушки, бились невзирая на то что команда играла в гостях против чемпионов России.
В первом тайме вообще был отрезок когда команду хозяев поля они заставили обороняться всей командой. При всех плюсах и минусах главного тренера Химок, Гогниев очень хороший МОТИВАТОР. При нём и Алания играла с акцентом на атаку, то что мы увидели и в этом матче. Мало того, Химки только в зимнее окно почти на 70 % обновила свой состав.
Нет ещё налаженного взаимопонимания между игроками, но видно в какой футбол хочет играть команда, и это радует. Атакующий футбол который является самым смотрибельным - это настоящее футбольное шоу, а не бестолковое перекатывание мяча и игра на удержание счёта .
Я знаю точно, что с такой игрой у Химок точно появятся ещё большее количество болельщиков и даже те кто болеет совершенно за другие клубы будут смотреть или следить за ними.
Пожелаю только Удачи Химкам с Гогниевым ! И чем больше будет таких команд в РПЛ, тем интереснее будет наш чемпионат. Всем Добра !
Ну что тут скажешь, очень интересный матч выдали команды. В чём огромная заслуга команды гостей Химки. Молодцы ребятушки, бились невзирая на то что команда играла в гостях против чемпионов России.
В первом тайме вообще был отрезок когда команду хозяев поля они заставили обороняться всей командой. При всех плюсах и минусах главного тренера Химок, Гогниев очень хороший МОТИВАТОР. При нём и Алания играла с акцентом на атаку, то что мы увидели и в этом матче. Мало того, Химки только в зимнее окно почти на 70 % обновила свой состав.
Нет ещё налаженного взаимопонимания между игроками, но видно в какой футбол хочет играть команда, и это радует. Атакующий футбол который является самым смотрибельным - это настоящее футбольное шоу, а не бестолковое перекатывание мяча и игра на удержание счёта .
Я знаю точно, что с такой игрой у Химок точно появятся ещё большее количество болельщиков и даже те кто болеет совершенно за другие клубы будут смотреть или следить за ними.
Пожелаю только Удачи Химкам с Гогниевым ! И чем больше будет таких команд в РПЛ, тем интереснее будет наш чемпионат. Всем Добра !
На химки как минимум интересно смотреть😂 ощущение, что всё, что там происходит творится в любой день в Москве на овощном рынке🤣🤣🤣 разборки с футболистами и их отстранение, 600 человек потенциальных новичков клуба в одно зимнее трансферное окно😂 руководитель клуба (представляю, что интервью сми Садыгов старший давал именно на рынке у лавки с помидорами поплёвывая семечки) заявляет про план пятилетку клуба с финансовыми вливаниями😂 когда всем и так ясно, что если вылетев химки из рпл мигом потеряют профессиональный стасус и скорее всего прекратят своё существование, сейчас вот интересно как внутри коллектива кавказская диаспора общается с новичками из Африки и Латинской Америки 😅…
В общем зенит едва не влетел цирку на колёсах, сравняв Химки счёт в конце игры камеры показали нам Серёжу Семака на 87й минуте встречи, на тренере лазурных лица не было и показалось, что водичку пил бледный труп😆😆😆 порозовел Серёжа уже только с победным голом Мантуана. хорошая игра, ждём теперь победы от Самары😁
На химки как минимум интересно смотреть😂 ощущение, что всё, что там происходит творится в любой день в Москве на овощном рынке🤣🤣🤣 разборки с футболистами и их отстранение, 600 человек потенциальных новичков клуба в одно зимнее трансферное окно😂 руководитель клуба (представляю, что интервью сми Садыгов старший давал именно на рынке у лавки с помидорами поплёвывая семечки) заявляет про план пятилетку клуба с финансовыми вливаниями😂 когда всем и так ясно, что если вылетев химки из рпл мигом потеряют профессиональный стасус и скорее всего прекратят своё существование, сейчас вот интересно как внутри коллектива кавказская диаспора общается с новичками из Африки и Латинской Америки 😅…
В общем зенит едва не влетел цирку на колёсах, сравняв Химки счёт в конце игры камеры показали нам Серёжу Семака на 87й минуте встречи, на тренере лазурных лица не было и показалось, что водичку пил бледный труп😆😆😆 порозовел Серёжа уже только с победным голом Мантуана. хорошая игра, ждём теперь победы от Самары😁