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Дубль Малкома помог «Зениту» одолеть «Химки»

вчера, 16:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Зенит» обыграл «Химки» в матче 19-го тура РПЛ (3:2).

Малком открыл счет на 19-й минуте, а на 55-й оформил дубль. После этого два гола забил Бутта Магомедов: на 75-й и 85-й с пенальти. Итоговый счет установил Густаво Мантуан на 90+2-й минуте.

После матча «Зенит» лидирует в чемпионате (48 очков), «Химки» идут на 15-м месте (13 баллов).

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Все комментарии
kladbische
kladbische
вчера в 19:04
Зениту по больше таких соперников. А то выходят на игры будто они короли.
Boricku
Boricku
вчера в 18:41
Плра с газпрёмовских -15, всё равно будут 1ми в рпль
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:47, ред.
План Гогниева на игру был понятен с первых минут:сломать и запугать грубыми стыками как можно больше игроков Зенита.Как итог-минус Барриос.За Мостовым персональную охоту вел молодой сербский защитник.Именно так Алания обыгрывала Зенит в Кубке-недостаток мастерства компенсировали грубостью.
Результат на табло-чемпион всё вытерпел, свой результат добыл.Барриосу здоровья, остальным-избавляться от синяков и дальше в бой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:34, ред.
Зенит - зеркало отечества. Своих гвоздей не делаем, потому что дорого и некому за станками стоять, поэтому везём из Китая. Те, правда, хреновые и гнуться каждый второй, однако за неимением иных, и так сойдёт.
Также и с зенитовскими бразильцами..., которые кроме как громить местный Блатной РПЛовский футбольный колхоз нихрена, по меркам мирового футбола, и не могут.
Boricku
Boricku
вчера в 17:20
    Capral
    Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 17:17
    И Вам Добра!!!
    Супер, бессмертная Классика!!!
    Georgud
    Georgud
    вчера в 17:06
    Зенит с трудной победой!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:56
    Хорошее поле, хорошая игра. С победой, Пите!!!
    drug01
    drug01 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 16:50
    Зенит всегда играет до конца!!!!
    shlomo2
    shlomo2 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:45
    Добра Вам!

    " не корысти ради а токмо волею пославшей мя жены...".... случайность во всех деталях и не более того....:))))))
    Boricku
    Boricku
    вчера в 16:43, ред.
      Сп62
      Сп62
      вчера в 16:40
      Хоть и от обороны, но всё-таки Бразилия победила Химки.
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 16:37
      Еле-еле одолели)))
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      вчера в 16:37, ред.
      Ещё нужно обратить внимание на нападающего подмосковного клуба по фамилии Садыгов... 96я минута игры идёт, и у Химок есть отличная возможность провести опасную атаку, отдай пас Садыгов на партнёра, который находился ближе к центральному кругу, вместо этого сынок владельца подмосковного клуба ( а именно из-за него начался конец Химок с увольнением Юрана, приглашением Гогниева, и весь этот цирк последующий с бегством футболистов, к примеру Лантратова, который теперь является основным голкипером Локомотива и ещё недавно за ним присматривался Зенит. Лантратов, напомню, ушёл из Химок разорвав контракт, бесплатно!!! За него минимум 2 - 3 мульта зелёных можно было попросить, вместо этого его просто послали на ...😂😂😂) отвлёкся, вместо этого Садыгов даёт супер пяс пяткой в аут🤣🤣🤣 в нормальном коллективе за такие дела ребята устраивают "тёмную" . Садыгову же уверен на базе обед с ужином носят прямо в его номер на подносе😂 вообщем смешно и грустно, если вспомнить что Химки команда из рпл, а не условно с первенства района🤷‍♂️
      Capral
      Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
      вчера в 16:34, ред.
      Вы на что намекаете, батенька? Конспирологию ищите?
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ protest58us (раскрыть)
      вчера в 16:26
      Скоро на поле у Зенита будет 11 Иванов Педро!)
      protest58us
      protest58us ответ ZIBO rock (раскрыть)
      вчера в 16:25
      Просто в первом матче в Зените играло меньше россиян, поэтому и результат был худе
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ protest58us (раскрыть)
      вчера в 16:25
      Я же и говорю - воспитанники академии Зенита!)
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      вчера в 16:22, ред.
      Самое главное что эта игра закончилась без каких-либо чудачевств арбитров и всяких клоунов наподобие Вилкова, Мешкова, Иванова, Безбародова, Левникова, Еськова,Лапочкина и тд и близко не было, футболисты зенита сами провели финальный штурм и забили победный гол в дополнительное время к матчу.

      На химки как минимум интересно смотреть😂 ощущение, что всё, что там происходит творится в любой день в Москве на овощном рынке🤣🤣🤣 разборки с футболистами и их отстранение, 600 человек потенциальных новичков клуба в одно зимнее трансферное окно😂 руководитель клуба (представляю, что интервью сми Садыгов старший давал именно на рынке у лавки с помидорами поплёвывая семечки) заявляет про план пятилетку клуба с финансовыми вливаниями😂 когда всем и так ясно, что если вылетев химки из рпл мигом потеряют профессиональный стасус и скорее всего прекратят своё существование, сейчас вот интересно как внутри коллектива кавказская диаспора общается с новичками из Африки и Латинской Америки 😅…

      В общем зенит едва не влетел цирку на колёсах, сравняв Химки счёт в конце игры камеры показали нам Серёжу Семака на 87й минуте встречи, на тренере лазурных лица не было и показалось, что водичку пил бледный труп😆😆😆 порозовел Серёжа уже только с победным голом Мантуана. хорошая игра, ждём теперь победы от Самары😁
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 16:21
      Результат закономерен. Но Зенит мог поплатиться за расслабленность в конце. Надо бы Семаку провести разъяснительную беседу, что бы играли всю игру, а не начинали, когда петух клюнет в одно место...Игра забудется, результат останется. Но у болельщиков нервы тоже надо щадить, Сергей Богданович.

      Ну а так что, удивительное совпадение. И у Зенита , и у Спартака лучший бомбардир делает 2-0. Потом и Зенит и Спартак по два пропускают, причем вторые с пенальти. На последних минутах вышедший на замену легионер спасает...
      protest58us
      protest58us ответ ZIBO rock (раскрыть)
      вчера в 16:21, ред.
      Малкомов и КЛаудиньев уже Россияне, а победный гол вообще почти Иван забил
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 16:20
        ZIBO rock
        ZIBO rock ответ protest58us (раскрыть)
        вчера в 16:20
        Скорее Зенит с Химками опыта набрался - первую игру не выиграли а вторую вытянули в дополнительное время - уже прогресс!
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 16:19, ред.
        Всех с Победой !!!
        Более 20 тысяч зрителей...в марте...с Химками...во времена спецпропусков....
        Голевой 100-й матч Малкома...
        Малком выходит в лидеры бомбардиров...с 16-тью голами....с игры...
        Победа на последних минутах...
        Апплодисменты....занавес...

        В среду Динамо...в воскресенье ЦСКА...
        Ждем результат как в первом круге...
        protest58us
        protest58us ответ ZIBO rock (раскрыть)
        вчера в 16:18
        Футбол всегда состоит из ошибок. Зато если кто то из состава химок добьется успеха в европе , то можно будет смело говорить , что это все благодаря тому как он набрался опыта в матчах против Зенита
        ZIBO rock
        ZIBO rock ответ protest58us (раскрыть)
        вчера в 16:18
        Скоро еще негры из Бразилии подтянутся и в составе Зенита на поле будет 11 негров с Петербургской пропиской!)
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 16:18, ред.
        Дубль Малкома помог «Зениту» одолеть «Химки».

        Ну что тут скажешь, очень интересный матч выдали команды. В чём огромная заслуга команды гостей Химки. Молодцы ребятушки, бились невзирая на то что команда играла в гостях против чемпионов России.

        В первом тайме вообще был отрезок когда команду хозяев поля они заставили обороняться всей командой. При всех плюсах и минусах главного тренера Химок, Гогниев очень хороший МОТИВАТОР. При нём и Алания играла с акцентом на атаку, то что мы увидели и в этом матче. Мало того, Химки только в зимнее окно почти на 70 % обновила свой состав.

        Нет ещё налаженного взаимопонимания между игроками, но видно в какой футбол хочет играть команда, и это радует. Атакующий футбол который является самым смотрибельным - это настоящее футбольное шоу, а не бестолковое перекатывание мяча и игра на удержание счёта .

        Я знаю точно, что с такой игрой у Химок точно появятся ещё большее количество болельщиков и даже те кто болеет совершенно за другие клубы будут смотреть или следить за ними.

        Пожелаю только Удачи Химкам с Гогниевым ! И чем больше будет таких команд в РПЛ, тем интереснее будет наш чемпионат. Всем Добра !
        protest58us
        protest58us
        вчера в 16:15
        Приятно видеть как Наш Малкомов разрывает команды напичканные легионерами, скоро и Клаудиньев подтянется
        112910415
        112910415
        вчера в 16:13
        круто ! Химки дали бой !
        adekvat
        adekvat
        вчера в 16:13
        Случай помог, команда рассыпалась после второго гола, тренер ноль.
        Гость
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