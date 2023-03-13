CAFA может провести клубный турнир с приглашением команд из РПЛ

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вчера, 20:53

Бывший член исполкома РФС и комитета по развитию Алишер Аминов заявил «Матч ТВ» о том, что под эгидой Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) может появиться клубный турнир для клубов, занявших места с 3-го по 5-е в национальных чемпионатах. К участию в нём могут быть приглашены представители РПЛ .

Ранее в РФС сообщили, что обсуждают возможность участия сборной России в первом чемпионате CAFA.