CAFA может провести клубный турнир с приглашением команд из РПЛ

Бывший член исполкома РФС и комитета по развитию Алишер Аминов заявил «Матч ТВ» о том, что под эгидой Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) может появиться клубный турнир для клубов, занявших места с 3-го по 5-е в национальных чемпионатах. К участию в нём могут быть приглашены представители РПЛ.
Ранее в РФС сообщили, что обсуждают возможность участия сборной России в первом чемпионате CAFA.
Думаю, дело не ограничится турниром на уровне национальных сборных. В программе развития футбола в Таджикистане я прописал клубные соревнования на уровне CAFA. В таком турнире не обязательно участие чемпионов своих стран, всё‑таки практически все так или иначе будут задействованы в Лиге чемпионов Азии. Но, считаю, есть хорошие перспективы организовать соревнования между командами, занявшими 3–5‑е места в своих чемпионатах и привлечь клубы из РПЛ. Уверен, что такой турнир вызовет интерес, особенно в регионах. Например, в Узбекистане «Навбахор» собирает по 20 тысяч на каждом матче, а «Бухара» — 10 тысяч. На уровне национальной федерации Таджикистана такие переговоры уже ведутся.