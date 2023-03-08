Болельщики МЮ раскритиковали Вегхорста за действие на стадионе «Ливерпуля»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Вут Вегхорст перед матчем 26-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:7) коснулся знака «This is Anfield» на стадионе хозяев.
Игрок за это подвергся критике со стороны болельщиков манкунианцев после крупного поражения. Традицию трогать табличку обычно соблюдают только футболисты «Ливерпуля». Голландец в своём заявлении объяснил, что сделал это для того, чтобы вывести из себя защитника «красных» Вирджила ван Дейка, не дав ему коснуться знака, так как они одновременно заходили в тоннель.
Также в Сети появились цитаты из ранних высказываний Вегхорста с выражением симпатий к «Ливерпулю», но игрок настаивает, что не являлся фанатом мерсисайдцев.
И если уж брать отдельно этого игрока, то с ним тренер откровенно просчитался, т.к. он не способен выполнять задачи в матче. При его росте и габаритах у него абсолютно нет полезных действий в штрафной площади.
И если уж брать отдельно этого игрока, то с ним тренер откровенно просчитался, т.к. он не способен выполнять задачи в матче. При его росте и габаритах у него абсолютно нет полезных действий в штрафной площади.
Тем более они с одной сборной.
Тем более они с одной сборной.