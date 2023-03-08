Болельщики МЮ раскритиковали Вегхорста за действие на стадионе «Ливерпуля»

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08 марта 2023, 23:36

Нападающий «Манчестер Юнайтед» перед матчем 26-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:7) коснулся знака «This is Anfield» на стадионе хозяев.

Игрок за это подвергся критике со стороны болельщиков манкунианцев после крупного поражения. Традицию трогать табличку обычно соблюдают только футболисты «Ливерпуля». Голландец в своём заявлении объяснил, что сделал это для того, чтобы вывести из себя защитника «красных» , не дав ему коснуться знака, так как они одновременно заходили в тоннель.

Также в Сети появились цитаты из ранних высказываний Вегхорста с выражением симпатий к «Ливерпулю», но игрок настаивает, что не являлся фанатом мерсисайдцев.