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Болельщики МЮ раскритиковали Вегхорста за действие на стадионе «Ливерпуля»

08 марта 2023, 23:36
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль7 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Вут Вегхорст перед матчем 26-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:7) коснулся знака «This is Anfield» на стадионе хозяев.

Игрок за это подвергся критике со стороны болельщиков манкунианцев после крупного поражения. Традицию трогать табличку обычно соблюдают только футболисты «Ливерпуля». Голландец в своём заявлении объяснил, что сделал это для того, чтобы вывести из себя защитника «красных» Вирджила ван Дейка, не дав ему коснуться знака, так как они одновременно заходили в тоннель.

Также в Сети появились цитаты из ранних высказываний Вегхорста с выражением симпатий к «Ливерпулю», но игрок настаивает, что не являлся фанатом мерсисайдцев.

Болельщики МЮ раскритиковали Вегхорста за действие на стадионе «Ливерпуля»

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
10 марта в 17:17
Зашквар по полной, теперь его надо сторониться как чумы!
galem72
galem72
09 марта в 11:41
Этот инцидент и выеденного яйца не стоит. Команда проиграла 0:7, а болельщики решили поныть про какое-то там касание. Игроки просто выглядели откровенным д***мом на газоне, в том числе и стремянка Вегхорст, с нулевой отдачей и стремлением.
И если уж брать отдельно этого игрока, то с ним тренер откровенно просчитался, т.к. он не способен выполнять задачи в матче. При его росте и габаритах у него абсолютно нет полезных действий в штрафной площади.
Бонжорно
Бонжорно
09 марта в 11:12
Мессии был прав! Этот игрок дествитейльно Болван
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
09 марта в 10:46
Я не детектив, но видно как он смотрит на табличку, а не на Ван Дейка. И трогает её со своей стороны. То есть никакой попытки помешать ван Дейку не было .
Тем более они с одной сборной.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 марта в 05:33
Лучше бы играть учился, а не пакости делал
Carradona
Carradona
09 марта в 00:04
Когда игроки МЮ выходили на 2-й тайм, у всех была улыбка до ушей. Видать их веселил счет 1:0. Настрой никакой.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
08 марта в 23:55
Играть надо нормально и всё будет, а на всяких ведунов и спихивают результат всякие Вергхорсты, пускай к нечистой силе через Погба обратится, там стопудовый оборот
Варвар7
Варвар7
08 марта в 23:55
Вот после этого и не верь в приметы. )
Capral
Capral
08 марта в 23:53, ред.
    Loko57
    Loko57
    08 марта в 23:52
    Вот и главный виновник разгрома найден)))
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