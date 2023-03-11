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Перес соберёт совет директоров «Реала» в связи с иском против «Барсы»

вчера, 14:30

«Реал» на своём официальном сайте сделал заявление в связи с выдвинутым прокуратурой иском к «Барселоне» по «делу Негрейры».

Учитывая серьёзность обвинений, выдвинутых прокуратурой Барселоны против ФК «Барселона» и двух его президентов по обоснованным подозрениям в коррупции, а также их связи с бывшим вице-президентом Технического комитета судей Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, президент (Флорентино Перес) завтра, в воскресенье, 12 марта 2023 г., в 12:00 срочно соберёт совет директоров, чтобы принять решение о действиях, которые «Реал Мадрид» сочтёт целесообразными в связи с этим вопросом.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 20:14
Можно и так,можно на морском дне схоронить!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 17:48
Если Барсу выкинуть, на суперлиге можно ставить крест
dok66
dok66
вчера в 17:33
Неужели тоже рыльце в пушку . Уж дюже срочно Реал отреагировал . Как то помочь Барселоне ? Даже не представляю как , если уже прокуратура вмешалась .
Hamman
Hamman ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 17:20
Чтобы судьи не заговорили киллеров вызывают а не совет директоров.
adekvat
adekvat ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 16:39
Они будут решать как самим следы замести.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 16:10
Собираются, чтобы свои следы замести, бумаги и телефоны подчистить, записи стереть... Пока к ним не пришли.. Хе..
lotsman
lotsman
вчера в 15:42
Срочно соберёт совет директоров чтобы добить основательно Барселону.
sova147
sova147 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 15:26
Да такую команду не заменить. Ждём решение
zooveterinar
zooveterinar ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:04
Тут выбора нет,есть только,одно решение,чтобы судьи не заговорили!!! Оно,старое,простое,надежное!!!! И вобще Испанию омывают моря,дно которых хранит вечную,безмолвную тайну!!! Вместе им не так страшно будет делать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:49
Просто собрались попить пива, посплетничать, бывших обсудить...:)))... или похоже, Реал тоже боится, что судьи заговорят.

С одной стороны вроде бы дело касается Барсы, а созываются Мадридисты, ещё и в выходной день. Пересу на старости лет делать нечего, вот людям выходной обломал... НО с другой, Барселона - один из основных соратников Реала в вопросе создания Суперлиги. Соответственно сливочным небезразлична судьба каталонцев... Вот и думай что хочешь.

Ну а так что, Реал с Барсой хорошие партнеры, несмотря на легендарное сражение и недалеких фанов. Коррупция была и будет. Только вот ее раскрывают для определенных целей. Тем более у Барсы кризис последние годы, поэтому их топить и легче, вот и начали с нее..
112910415
112910415
вчера в 14:48
вот интересно, чего решат
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:46
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 14:44
    Не думаю что они будут топить Барсу, хоть это их главный оппонент
    ДСА
    ДСА
    вчера в 14:43
    Без Барселоны будет просто неинтересно.
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