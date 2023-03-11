Перес соберёт совет директоров «Реала» в связи с иском против «Барсы»

«Реал» на своём официальном сайте сделал заявление в связи с выдвинутым прокуратурой иском к «Барселоне» по «делу Негрейры».
Учитывая серьёзность обвинений, выдвинутых прокуратурой Барселоны против ФК «Барселона» и двух его президентов по обоснованным подозрениям в коррупции, а также их связи с бывшим вице-президентом Технического комитета судей Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, президент (Флорентино Перес) завтра, в воскресенье, 12 марта 2023 г., в 12:00 срочно соберёт совет директоров, чтобы принять решение о действиях, которые «Реал Мадрид» сочтёт целесообразными в связи с этим вопросом.
С одной стороны вроде бы дело касается Барсы, а созываются Мадридисты, ещё и в выходной день. Пересу на старости лет делать нечего, вот людям выходной обломал... НО с другой, Барселона - один из основных соратников Реала в вопросе создания Суперлиги. Соответственно сливочным небезразлична судьба каталонцев... Вот и думай что хочешь.
Ну а так что, Реал с Барсой хорошие партнеры, несмотря на легендарное сражение и недалеких фанов. Коррупция была и будет. Только вот ее раскрывают для определенных целей. Тем более у Барсы кризис последние годы, поэтому их топить и легче, вот и начали с нее..
С одной стороны вроде бы дело касается Барсы, а созываются Мадридисты, ещё и в выходной день. Пересу на старости лет делать нечего, вот людям выходной обломал... НО с другой, Барселона - один из основных соратников Реала в вопросе создания Суперлиги. Соответственно сливочным небезразлична судьба каталонцев... Вот и думай что хочешь.
Ну а так что, Реал с Барсой хорошие партнеры, несмотря на легендарное сражение и недалеких фанов. Коррупция была и будет. Только вот ее раскрывают для определенных целей. Тем более у Барсы кризис последние годы, поэтому их топить и легче, вот и начали с нее..