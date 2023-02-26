Рамос не умеет без скандалов. Всполошил футбольную Испанию и озадачил ПСЖ

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сегодня, 18:42

Серхио завершил международную карьеру.

Защитник мечтал сыграть на Евро-2024

Постарался набрать оптимальную форму. До последнего рассчитывал на звонок Энрике. Но марафонец отказался от работы с ветераном «Реала». Теперь Луис встречается с руководством «Атлетико» и присматривается к сборной Бразилии, если откажется Анчелотти. А Рамос взбесил руководство испанской федерации футбола, ведь раскрыл детали разговора с новым главным тренером «Красной Фурии». И написал прощальное письмо:

Возраст – временной отрезок, он не отражает работоспособность. С восхищением и завистью смотрю на Модрича, Месси и Пепе. Они олицетворяют традиции и ценности футбола, его суть и справедливость. К сожалению, моя карьера не будет такой же, потому что футбол не всегда справедлив. Эти события переживаю с грустью, которой хочу поделиться с вами.

Рамос объявил об уходе после звонка Луиса де ла Фуэнте. Тренер сообщил защитнику ПСЖ , что не будет вызывать его в сборную. Позже узнали, что наставник еще до звонка обсудил с баском Ле Норманом планы. Как и Гарначо, который обижается на Скалони, что тренер не обращает на вингера МЮ внимания, защитник «Реала Сосьедад» готов получить испанский паспорт.

Уроженец Франции и воспитанник «Бреста» в 26 хочет играть на международном уровне. Выбор в пользу Ле Нормана закрывает Рамосу путь в команду, где в центре защиты есть Ляпорт, Пау Торрес, Эрик Гарсия и может играть Родри, как на чемпионате мира. Но убедительного футбольного объяснения, почему Испании не нужен капитан с 180 матчами за плечами, не существует. Дело не в возрасте.

Рамосу тридцать шесть лет. Пепе сегодня исполняется сорок, а португалец играл в Катаре. Луис Энрике боялся конфликтов с Серхио, как и де ла Фуэнте. Странная реакция, ведь жесткость испанца касается действий на поле. За его пределами он поладил с Месси, хотя раньше лбами друг друга толкали. Испании против Марокко не хватило, кроме классного форварда, как раз характера.

Бускетс не такой волевой, как были Алвес, Иньеста, Хави и молодой Месси. Альба стареет, на первый план выйдет молодежь, Гави и Педри. При этом Евро-2024 через год. «Красная Фурия» спокойно могла вернуть Рамоса, чтобы помог за пределами поля.

Сборной Испании не хватает вожаков

Чиновники и тренер боялись, что Рамос не сможет спокойно сидеть на лавке. Тут как с Роналду. Серхио или в основе, или становится проблемой. Но даже против «Баварии» ветеран сыграл не хуже, чем Маркиньос. У испанца пять побед на втором этаже, семь выносов, три перехвата и два отбора. Доннарумма был одним из героев поединка, но ПСЖ отбивался не из-за слабой игры центрбеков.

Проблемы в структуре игры, опорной зоне, неготовности Месси, Неймара и Мбаппе работать полные матчи от звонка до звонка так, чтобы оборона не была нужна. Рамос ошибается, как и в «Реале», но разве Ляпорт и Ле Норман идеальные? Пау Торрес – интересный защитник, но ему до статуса Серхио никогда не дорасти. У ПСЖ глубинные проблемы, в том числе, в раздевалке.

Но Рамос скорее один из тех, кто их решает, ведь Гальтье не хватает авторитета. А у испанца как раз статус выдающегося спортсмена. По уровню физической формы даст фору молодым. Характер сложный, но с харизмой. Не все в Испании понимают позицию боссов сборной. Даже отсутствие Рамоса в заявке на Евро-2020, скорее всего, навредило. Тогда Серхио страдал из-за травм, но не сейчас.

Рамос – хулиган, но и легенда футбола

Поменял футбольную историю. Фанаты футбола знают, что значит 92:48. Если бы не поздний гол Серхио в финале против «Атлетико», то «Реал» мог не вернуть Кубок чемпионов, который не давался двенадцать лет. Также Рамос повлиял на судьбу «Красной Фурии». С ним выиграли два Евро и чемпионат мира. Насмотревшись на триумф Месси, Серхио нашел мотивацию на сборную.

Но чиновники боятся Рамоса больше, чем верят в его лидерские способности. История рассудит, но без старой гвардии Испании легко до первой встречи с суровой реальности, вроде Японии и Марокко. Боссы глупят, ведь есть еще один аргумент за возвращение Рамоса. У него 180 матчей за сборную, шестое место в истории. На первой строчке Роналду и Аль-Мутава из Кувейта, по 196 матчей.

Серхио их не обгонит, но неужели Рамос не заслужил место в первой пятерке? Энрике считал себя вождем сборной, но в Катаре его потопила эта уверенность. А де ла Фуэнте после «Алавеса» двенадцать лет тренировал только подростков. Капитаном после ухода Бускетса становится Альба, но Жорди не король вечеринок. И не мастер вести за собой, как кровожадный капитан Серхио Рамос.

Если не поедет к Бекхэму в Майами, в Японию или Саудовскую Аравию, то останется в ПСЖ еще на год. Вопрос открыт, но атакующие линии «Марселя» и «Баварии» подбросят аргументов на сковородку выбора. С другой стороны, ветеран может ничего не показывать в клубе, а на опыте круто провести турнир для сборных. Понятно желание де ла Фуэнте смотреть в будущее, но Рамос не списан в утиль.