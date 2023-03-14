«Ювентус» не устраивает предложение ПСЖ по трансферу Влаховича .

«Фейеноорд» — «Шахтер». Прогноз на матч Лиги Европы (16.03.2023) В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Фейеноорд» встретится с «Шахтером». Мы

«Бетис» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (16.03.2023) В матче плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» приедет в гости к «Бетису».