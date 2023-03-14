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«Ювентус» не устраивает предложение ПСЖ по трансферу Влаховича

вчера, 12:56

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович попал в сферу интересов ПСЖ.

Парижский клуб предлагает «Ювентусу» 60 млн евро за трансфер форварда.

Команду из Турина не устраивает данное предложение. «Юве» хочет выручить с продажи игрока не менее 80 млн евро.

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Все комментарии
Estiva
Estiva
вчера в 19:44
Не вижу преимуществ ПСЖ перед Юве, кроме большей зарплаты. У парижан грядут серьёзные перемены, неясно, что будет с командной игрой в следующем сезоне. Да и чемпионат Франции не ровня Серии А.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:50, ред.
«Ювентус» не устраивает предложение ПСЖ по трансферу Влаховича .
Незнаю насколько правдивая эта информация, но видать Влаховича вообще не спросили .
Не думаю , что сам Влахович захочет переходить в фермерскую лигу , даже к самому председателю этого колхоза в лице ПСЖ . Если Влахович захочет поставить крест на своей футбольной карьере и выбрать деньги 💰 💰 💰 , то всё может случится. Но как я понимаю, он действительно хочет покинуть Ювентус , совершенно не по финансовой причине, а для своего дальнейшего развития в своей футбольной карьере. Потому как играть в футбол Аллегри он конкретно не хочет , да и не получается. А вот слухи об интересе к нему из команд Бундеслиги и Баварии, это и есть самый лучший вариант для продолжения его развития и карьеры . Но точно никак не Лига 1 и ПСЖ .
k8gur4833w2b
k8gur4833w2b
вчера в 14:09
В Юве понимают, что арабпроект надо доить не щадя ни рук, ни бездонного вымени
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:55
Ну раз ПСЖ хочет игрока, то стоит поторговаться.
drug01
drug01
вчера в 13:41
Значит он им не очень нужен!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:58
izrafel
izrafel
вчера в 12:57
Ну для ПСЖ 20 лямов не такие и большие деньги, но вот стоит ли покупать Душана это вопрос вопросов...и даже стоит ли Душану идти в ПСЖ
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