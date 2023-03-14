«Ювентус» не устраивает предложение ПСЖ по трансферу Влаховича .

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович попал в сферу интересов ПСЖ.
Парижский клуб предлагает «Ювентусу» 60 млн евро за трансфер форварда.
Команду из Турина не устраивает данное предложение. «Юве» хочет выручить с продажи игрока не менее 80 млн евро.
Незнаю насколько правдивая эта информация, но видать Влаховича вообще не спросили .
Не думаю , что сам Влахович захочет переходить в фермерскую лигу , даже к самому председателю этого колхоза в лице ПСЖ . Если Влахович захочет поставить крест на своей футбольной карьере и выбрать деньги 💰 💰 💰 , то всё может случится. Но как я понимаю, он действительно хочет покинуть Ювентус , совершенно не по финансовой причине, а для своего дальнейшего развития в своей футбольной карьере. Потому как играть в футбол Аллегри он конкретно не хочет , да и не получается. А вот слухи об интересе к нему из команд Бундеслиги и Баварии, это и есть самый лучший вариант для продолжения его развития и карьеры . Но точно никак не Лига 1 и ПСЖ .
Незнаю насколько правдивая эта информация, но видать Влаховича вообще не спросили .
Не думаю , что сам Влахович захочет переходить в фермерскую лигу , даже к самому председателю этого колхоза в лице ПСЖ . Если Влахович захочет поставить крест на своей футбольной карьере и выбрать деньги 💰 💰 💰 , то всё может случится. Но как я понимаю, он действительно хочет покинуть Ювентус , совершенно не по финансовой причине, а для своего дальнейшего развития в своей футбольной карьере. Потому как играть в футбол Аллегри он конкретно не хочет , да и не получается. А вот слухи об интересе к нему из команд Бундеслиги и Баварии, это и есть самый лучший вариант для продолжения его развития и карьеры . Но точно никак не Лига 1 и ПСЖ .