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«Краснодар» мог подписать Осимхена в 2019 году

15 марта 2023, 15:34

Нападающий Виктор Осимхен мог перейти в «Краснодар», когда еще выступал за бельгийский «Шарлеруа». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Быки» вели переговоры с «Шарлеруа» с октября 2018 года. Цена за трансфер форварда постепенно увеличивалась, а летом 2019-го достигла 12 млн евро. Стороны согласовали переход, этот вариант устроил и футболиста.

Однако в тот момент появился «Лилль», который перебил предложение «Краснодара».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
15 марта в 17:52
Поздно теперь локти кусать.
makkie
makkie
15 марта в 17:22
Наверное опять Хашиг договорился с игроком, а конкуренты переманили его )))
TheBoLt
TheBoLt ответ VeniaminS (раскрыть)
15 марта в 15:56
Почему сон? Краснодар тогда в Лиге Чемпионов играл, 3 место в чемпионате. а у Лилль на тот момент не хватило очков до 3 места в чемпионате и лишь лига Европы, а не ЛЧ
Ironigor
Ironigor
15 марта в 15:53, ред.
«Краснодар» мог подписать Осимхена в 2019 году.

Тут во чо , и то ни чё !)
В том же 2019 году было сделано первое фото черной дыры .
В апреле планету ошеломило невероятное открытие, ученые впервые показали миру фотографию черной дыры, расположенной в галактике M87 и входящей в созвездие Девы. Как пояснили исследователи, этот космический объект в 3 млн раз больше Земли ! Воо оно как бывает !
VeniaminS
VeniaminS
15 марта в 15:35
Это что ли был сон?
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