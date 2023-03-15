«Краснодар» мог подписать Осимхена в 2019 году.

Нападающий Виктор Осимхен мог перейти в «Краснодар», когда еще выступал за бельгийский «Шарлеруа». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
«Быки» вели переговоры с «Шарлеруа» с октября 2018 года. Цена за трансфер форварда постепенно увеличивалась, а летом 2019-го достигла 12 млн евро. Стороны согласовали переход, этот вариант устроил и футболиста.
Однако в тот момент появился «Лилль», который перебил предложение «Краснодара».
Тут во чо , и то ни чё !)
В том же 2019 году было сделано первое фото черной дыры .
В апреле планету ошеломило невероятное открытие, ученые впервые показали миру фотографию черной дыры, расположенной в галактике M87 и входящей в созвездие Девы. Как пояснили исследователи, этот космический объект в 3 млн раз больше Земли ! Воо оно как бывает !
Тут во чо , и то ни чё !)
В том же 2019 году было сделано первое фото черной дыры .
В апреле планету ошеломило невероятное открытие, ученые впервые показали миру фотографию черной дыры, расположенной в галактике M87 и входящей в созвездие Девы. Как пояснили исследователи, этот космический объект в 3 млн раз больше Земли ! Воо оно как бывает !