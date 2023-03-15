«Краснодар» мог подписать Осимхена в 2019 году.

1678883657

15 марта 2023, 15:34

Нападающий мог перейти в «Краснодар», когда еще выступал за бельгийский «Шарлеруа». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Быки» вели переговоры с «Шарлеруа» с октября 2018 года. Цена за трансфер форварда постепенно увеличивалась, а летом 2019-го достигла 12 млн евро. Стороны согласовали переход, этот вариант устроил и футболиста.

Однако в тот момент появился «Лилль», который перебил предложение «Краснодара».