На игрока «Краснодара» нацелился чемпион Серии А. Главная эпопея РПЛ – куда перейдёт Сперцян

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вчера, 21:48

В списках претендентов – даже победитель ЛЧ .

Следить за тем, как на игроков Российской Премьер-Лиги появляется спрос, — особое удовольствие. Потому что таких случаев очень мало. Если говорить о россиянах или футболистах из постсоветского пространства, – единицы. На этот раз к тому, чтобы прорубить дорогу в Европу, довольно близок воспитанник и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. И список претендентов на талантливого хавбека внушительный.

Интересовались клубы Бундеслиги

В статусе лидера «быков» Эдуард оказался в предыдущем сезоне – забил 8 мячей и отдал 2 ассиста в 25 матчах РПЛ . И по слухам, уже тогда внимание на воспитанника «Краснодара» обратили в Германии. Сообщалось, что еще летом 2022 года Сперцян мог перебраться в «Боруссию» из Менхенгладбаха или «Вольфсбург» — правда, не получилось достигнуть согласия по условиям сделки. При этом клубы были готовы вернуться к переговорам в следующее межсезонье.

Также говорилось об интересе к игроку со стороны «Фиорентины». Летом боссы клуба вышли на связь с представителями Сперцяна, но сразу получили отказ.

Сейчас есть ощущение, что интерес к 22-летнему полузащитнику только возрастет – он уже побил прошлогодний рекорд результативности, забив 9 голов и отметившись 7 результативными передачами в 18 играх чемпионата страны.

И теперь возникает другой вопрос – интересен ли самому Сперцяну вариант с середняками Бундеслиги? «Боруссия» под руководством Даниэля Фарке (экс-тренер «Краснодара») идет на 10-м месте, «Вольфсбург» — на 8-м. Что касается «Фиорентины» — итальянский коллектив отобрался в Лигу Конференций по итогам предыдущего сезона, но теперь из-за игры на 2 фронта просел в чемпионате. Конечно, выходцу из РПЛ не следует смотреть сверху вниз на клубы из топ-5 европейских чемпионатов – даже если речь о середняках. Другой возможности оказаться в Германии/Италии может и не быть. Просто следует изучить все варианты – подписать Эдуарда готовы и более перспективные коллективы.

Зимой активизировался ПСВ

Самое интересное началось ближе к зиме (оно и понятно – молодой хавбек проводит второй подряд результативный сезон на взрослом уровне). Первым делом в переговоры по Сперцяну включился ПСВ . Сначала представители голландского коллектива контактировали с окружением футболиста. Затем появились слухи, что боссы клуба хотят договориться о трансфере с «Краснодаром» уже в январе и видят в Эдуарде замену Коди Гакпо (ушел в «Ливерпуль»).

Когда «быки» приступили к зимним сборам, скауты ПСВ присутствовали на них и просматривали 22-летнего хавбека. По слухам, клуб готовился оформить сделку летом – Сперцян не собирался покидать «Краснодар» в зимнее трансферное окно.

Позднее в борьбу за талантливого полузащитника включились «Вильярреал», «Фейеноорд», «Лацио» и даже мадридский «Реал», но наиболее предметный интерес по-прежнему исходил от ПСВ .

С такими предложениями уже есть, где разгуляться (даже при том, что слухи об интересе «Реала» воспринимаются со скепсисом) – «Фейеноорд» имеет все шансы отобраться в Лигу чемпионов по итогам сезона и может пройти в четвертьфинал текущего розыгрыша ЛЕ . «Лацио» идет третьим в Серии А – тоже есть возможность попасть в ЛЧ , дополнительный козырь – сильный чемпионат.

Теперь – «Милан»

Чувствуется, что дальше накал в борьбе за Эдуарда будет только расти – сейчас речь заходит уже о чемпионе Италии по итогам предыдущего сезона. «Милан» готов подписать 22-летнего полузащитника предстоящим летом. Масла в огонь успел подлить и бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци:

Эдуард — очень талантливый футболист, он способен заиграть в большом клубе. «Милан»? Почему бы и нет. Некоторые итальянские клубы спрашивали у меня о нем.

Сложность заключается в том, что «россонери» готовы предложить южанам не более 8 миллионов евро в виде компенсации, тогда как боссы «быков» намерены заработать от продажи своего воспитанника не менее 12.

Остается надеяться, что стороны придут к соглашению, этот вариант – лучший из всех, что были озвучены ранее (не считая «Реал»), если говорить о перспективах и борьбе за трофеи в конкурентном чемпионате.

Если же Сперцян предпочитает начать с адаптации к европейским реалиям, у него есть варианты с ПСВ , «Фейеноордом» и «Лацио» – это сочетание конкуренции и борьбы в еврокубках.

К слову, сам Эдуард предпочитает еще на какое-то время остаться в «Краснодаре». Вот, как объясняет свою позицию:

Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб. Я сыграл всего полтора сезона. Когда был маленьким, смотрел Лигу чемпионов, мечтал играть в ней. Когда попал в академию, мечта изменилась: попасть в главную команду «Краснодара» и закончить в ней карьеру. Пока мы с «Краснодаром» ничего не выиграли. Не очень хочется уходить без трофеев. Но если поступит предложение, почти все будет зависеть от мнения клуба.

Главное – не упустить возможность. Если Сперцян решит отработать контракт с «Краснодаром», другой возможности перебраться в Европу может и не появиться. У клубов возникнут другие и более предпочтительные варианты – рынок игроков сейчас все насыщеннее.