Полузащитником «Спартака» Литвиновым интересовалась «Аталанта»

Полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым интересовалась «Аталанта», но дальнейшего развития история не получила.
В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока 22 матча во всех турнирах, 3 гола и 2 результативные передачи.
В прошлом туре футболист оформил дубль в игре с «Уралом» (2:2).
очень ценный для Спартака игрок !
очень ценный для Спартака игрок !
В России сей, увы, расти некуда.
В России сей, увы, расти некуда.
Вначале нужно набраться опыта в России, ибо есть куда расти и над чем работать.
А в Аталанте сложно заиграть, Миранчук не даст соврать.
Вначале нужно набраться опыта в России, ибо есть куда расти и над чем работать.
А в Аталанте сложно заиграть, Миранчук не даст соврать.