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Полузащитником «Спартака» Литвиновым интересовалась «Аталанта»

вчера, 09:57

Полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым интересовалась «Аталанта», но дальнейшего развития история не получила.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока 22 матча во всех турнирах, 3 гола и 2 результативные передачи.

В прошлом туре футболист оформил дубль в игре с «Уралом» (2:2).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:06
пусть лучше не интересуются !
очень ценный для Спартака игрок !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:38, ред.
Миранчук плохой пример, лентяй он, пусть и талант. А Литвинов это мотор с головой, и уже достаточно опытный.
В России сей, увы, расти некуда.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:00
Лучший игрок "Спартака" в текущем периоде.Пусть растёт вместе с клубом и отечественным футболом.Другого пути нет.Доказано "мостовыми...головиными",никак не поднявшими российский футбол.
Jon718875
Jon718875
вчера в 10:58, ред.
Костьми лягу, не дам уйти(себя предложу, Спартак без меня не пропадёт)
sova147
sova147
вчера в 10:41
Игрок молодой хороший дайте ему шанс
makkie
makkie
вчера в 10:19
Литвинову рано уезжать в Европу.
Вначале нужно набраться опыта в России, ибо есть куда расти и над чем работать.
А в Аталанте сложно заиграть, Миранчук не даст соврать.
ABir
ABir
вчера в 10:15
Литвинов действительно сейчас является одним из ключевых игроков Спартака и классно играет в последних матчах, поэтому интерес иностранных специалистов к нему понятен. А еще он к тому же молод и очень перспективен. Жаль если конечно уйдет из Спартака, но если переход состоится, то буду желать ему только удачи.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 10:02
По пути Миранчука пойдёт. Сначала лавка Аталанты, потом какая-нибудт Торино или Специя )
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:59
Ну тут можно о многих написать, что ими интересовались, но по факту все пустышка
Гость
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