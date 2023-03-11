Полузащитником «Спартака» Литвиновым интересовалась «Аталанта»

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вчера, 09:57

Полузащитником «Спартака» интересовалась «Аталанта», но дальнейшего развития история не получила.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока 22 матча во всех турнирах, 3 гола и 2 результативные передачи.

В прошлом туре футболист оформил дубль в игре с «Уралом» (2:2).