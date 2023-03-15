«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче Кубка России .

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (2:2).
Хесус Медина открыл на 46-й минуте, хозяева ответили мячом Владимира Писарского на 49-й. Дмитрий Цыпченко на 64-й вывел самарцев вперед, а окончательный счет на 76-й минуте установил Фёдор Чалов, реализовавший пенальти.
Ответный матч состоится 4 апреля. Ранее в турнире «Краснодар» в большинстве разгромил «Ахмат» в Кубке России.
Показательно что когда забил красивый гол Бейл, сразу побежали к судье, чтобы он посмотрел. Что вы просите там, стоите, просто играйте в свою игру. ТФУ ты, блин, пешеходы. С такой игрой 7 место в чемпе для ЦСКА за счастье. Зато сколько гонора было и про выстроенную игру и про умелое взаимодействие и про тактические ходы Федотова.
Ну а так что, лучший игрок матча это Сухой. Вот те, кто придумал ВАР, наверное, и не подозревали, какой "ящик пандоры" открыли. Хочу - смотрю, хочу - не смотрю. Хочу - собью команду с игрового ритма, хочу - собью другую. Сколько показывали повторов, я так и не увидел четкого повтора что мяч попал в руку Ципченко. КС играли шикарно. Прям кайфуешь от футбола такого. Какой же Бейл умничка, уже полгода как капитаном должен быть.
Показательно что когда забил красивый гол Бейл, сразу побежали к судье, чтобы он посмотрел. Что вы просите там, стоите, просто играйте в свою игру. ТФУ ты, блин, пешеходы. С такой игрой 7 место в чемпе для ЦСКА за счастье. Зато сколько гонора было и про выстроенную игру и про умелое взаимодействие и про тактические ходы Федотова.
Ну а так что, лучший игрок матча это Сухой. Вот те, кто придумал ВАР, наверное, и не подозревали, какой "ящик пандоры" открыли. Хочу - смотрю, хочу - не смотрю. Хочу - собью команду с игрового ритма, хочу - собью другую. Сколько показывали повторов, я так и не увидел четкого повтора что мяч попал в руку Ципченко. КС играли шикарно. Прям кайфуешь от футбола такого. Какой же Бейл умничка, уже полгода как капитаном должен быть.
Хочется сказать спасибо обеим командам за красивый футбол и справедливый итоговый счёт на табло. Порадовали своей заряженностью на игру все девяносто минут, с множеством созданных голевых моментов и забитыми мячами.
Отдельную благодарность главному тренеру Крылышек Игорю Осинькину. На мой субъективный взгляд, самый лучший тренер последних лет российского футбола. Не взирая на то что у команды каждый сезон уходят в другие команды, лидеры. И каждый сезон Игорь Осинькин собирает боеспособный конкурентноспособный коллектив, который сражается на равных с любым соперником не взирая на его статус и место в турнирной таблицы.
Обидно за ЦСКА, такое ощущение что команда из года в год вообще не прогрессирует, как будто остановилась и топчется на одном месте, перебирая тренерский штаб. Единственный игрок ЦСКА который пошёл на повышение за столько лет, это Головин. А в команде столько же лет продолжают "прогрессировать, молодые перспективные" Заболотный, Кучаев, Обляков, и Чалов с Набабкиным, кстати, последний смотрелся предпочтительней вышеназванных, на мой субъективный взгляд.
Ну вот как-то так, если вкратце.
Хочу пожелать Удачи обеим командам в дальнейшем !
Всем Добра !
Хочется сказать спасибо обеим командам за красивый футбол и справедливый итоговый счёт на табло. Порадовали своей заряженностью на игру все девяносто минут, с множеством созданных голевых моментов и забитыми мячами.
Отдельную благодарность главному тренеру Крылышек Игорю Осинькину. На мой субъективный взгляд, самый лучший тренер последних лет российского футбола. Не взирая на то что у команды каждый сезон уходят в другие команды, лидеры. И каждый сезон Игорь Осинькин собирает боеспособный конкурентноспособный коллектив, который сражается на равных с любым соперником не взирая на его статус и место в турнирной таблицы.
Обидно за ЦСКА, такое ощущение что команда из года в год вообще не прогрессирует, как будто остановилась и топчется на одном месте, перебирая тренерский штаб. Единственный игрок ЦСКА который пошёл на повышение за столько лет, это Головин. А в команде столько же лет продолжают "прогрессировать, молодые перспективные" Заболотный, Кучаев, Обляков, и Чалов с Набабкиным, кстати, последний смотрелся предпочтительней вышеназванных, на мой субъективный взгляд.
Ну вот как-то так, если вкратце.
Хочу пожелать Удачи обеим командам в дальнейшем !
Всем Добра !