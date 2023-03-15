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«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче Кубка России

15 марта 2023, 19:27
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (2:2).

Хесус Медина открыл на 46-й минуте, хозяева ответили мячом Владимира Писарского на 49-й. Дмитрий Цыпченко на 64-й вывел самарцев вперед, а окончательный счет на 76-й минуте установил Фёдор Чалов, реализовавший пенальти.

Ответный матч состоится 4 апреля. Ранее в турнире «Краснодар» в большинстве разгромил «Ахмат» в Кубке России.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:19
Хорошая, напористая была игра !!!
112910415
112910415
вчера в 07:08
в общем, живой, хороший футбол
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 02:30, ред.
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    15 марта в 22:33
    ВАР смотрит было положение вне игры или нет в случае, когда гол забит, но помощник главного офсайд не зафиксировал. Так я понял.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    15 марта в 22:30
    Это когда голом не завершилось, или когда помощник определил офсайд, тогда не смотрят
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    15 марта в 22:27
    Это я знаю. Но вначале сезона сказали, что из-за отсутствия офсайдных линий положение вне игры будут определять помощники главного арбитра, а не ВАР.
    Capral
    Capral ответ felix (раскрыть)
    15 марта в 21:06
    А что не так?
    Capral
    Capral ответ shlomo (раскрыть)
    15 марта в 21:05, ред.
    Про ДИНАМО говорить не буду. Что касается Ростова, то на 3-е место команда не тянет, даже с моральной точки зрения. Сейчас главная интрига чемпионата- сколько еще пенальти пробьёт Ростов. Ни по игре, ни по качеству- ростовчане не тянут в призеры. Краснодар? Может быть. Но на мой взгляд, бронзы больше достойны армейцы.
    felix
    felix ответ Capral (раскрыть)
    15 марта в 21:04
    Вы так написали, будто Бейл - Гарет)
    1viking17
    1viking17 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    15 марта в 20:52, ред.
    Что то в основной игре ВАР не смотрел, когда ЦСКА забил второй гол с откровенным нарушением
    shlomo
    shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    15 марта в 20:23
    Лично к Вам я не предъявлял претензий.... и я так же вижу как играют все наши клубы (причин действительно много), НО когда появляются двойные стандарты ( и не только по судейству), то это начинает просто напрягать....
    shlomo
    shlomo ответ Capral (раскрыть)
    15 марта в 20:21
    Добра Вам!

    Посмотрим, что будет в игре с Зенитом... может быть Зеня и не выиграет ( все может быть), но точно не проиграет... вот и посмотрим на что способен ЦСКА. Будем надеяться, что судейство не повлияет на результат (особенно ВАР). И уже потом обсудим то что увидим.... А Вы что Ростов и Динамо уже со счетов сбросили???? ... да и быки сегодня показали как могут играть....
    ПРОСТО ЮЛИЙ
    ПРОСТО ЮЛИЙ
    15 марта в 20:16
    все нормально. хорошая игра. Дома и Урал и ЦСКА добьются побед...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
    15 марта в 20:14
    Я ни слова про судейство игры с Сочи не говорил, а что пишут другие мне неинтересно. Я не увидел особо КАЧЕСТВЕННОЙ игры от КС. Полно ошибок. Много грубости, причём умышленной. Игра была примерно равной. С переменным успехом. Последние годы все наши клубы зпстыли в своем развитии по оазныи причинам и ЦСКА тоже. Проблемы с финансами, тк спонсоры под санкциями. Так что ЦСКА не хуже и не лучше других клубов. Эмоциональный всплеск Спартака закончится и он также будет играть от слусая к случаю. Проблески игры у КС быди как и у ЦСКА.
    Capral
    Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
    15 марта в 20:11
    Приветствую, Уважаемый!
    Ну, Вы уж совсем унизили ЦСКА. Так говорите, 7-е место, какбудто кто-то в ПЛ играет лучше, ну кроме Зенита, конечно. Даже Спартак сейчас несколько снизил обороты. А кто претендует сейчас на 3-е место? Кроме ЦСКА никого не вижу. Особого шика в игре ЦСКА сегодня не было, но и этого хватило, чтобы сыграть с нужным для себя результатом. Другое дело Самара, которая сегодня преобразилась как хозяйская команда. Думая, ответка будет огненной!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
    15 марта в 20:07
    И офсайд не крохотный,и пенальти не сомнительный.Но вог втором тайме КС были эффективней,как минимум.
    Caniggia
    Caniggia
    15 марта в 20:03
    Жаль, конечно, что роскошный гол Бэйла был забит из крохотного офсайда. Второй тайм получился очень весёлым. Ну и пенальти в ворота Крыльев был уж очень сомнительный.
    ПРОСТО ЮЛИЙ
    ПРОСТО ЮЛИЙ ответ Capral (раскрыть)
    15 марта в 20:02
    другой командой они предстали во втором тайме... а первый тайм они всей командой простояли в своих воротах. нужно было бы всю игру так играть как во втором
    shlomo
    shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    15 марта в 20:01
    Добра Вам!

    Вы хоть до конца читайте то что написано... я получил огромное удовольствие от игры Крылушек, а вот восторга от игры Армейцев не получил.... это во первых.... после игры в Сочи сколько было возмущений от болел ЦСКА за "не правильное судейство" или вы не читали об этом????.... так что в итоге даже черное не бывает абсолютно черным....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    15 марта в 19:58
    Согласно протоколу ВАР проверяются все забитые голы.. Без исключения.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
    15 марта в 19:55
    Я , конечно извиняюсь, но у меня такое ощущение, что ты не футбол смотришь, а ищешь к чему бы придраться. И футбол плохой, и ВАР не нужен, и судья "продажная", и вообще все черное и нет счастья в жизни. Конечно футбол средний, как и весь в РПЛ, вчерашняя игра Спартака была ничуть не лучше по уровню футбола. А я стараюсь светлые пятна обнаружить в нашем футболе. Обе команды хорошо настроились, старались выполнить указания тренеров. Мне игра понравилась, я смотрел с интересом. Но у каждого свой взгляд на вещи.
    cska1948
    cska1948
    15 марта в 19:54
    Может кто из вас пояснит, почему сейчас ВАР стал определять был офсайд или нет. Ведь в начале сезона нам сказали, что ВАР не будет вмешиваться в решение помощника арбитра. Но в нашем матче с Сочи помощник офсайд не зафиксировал, но вмешался ВАР и гол отменил. Сегодня помощник арбитра вне игры не зафиксировал, но вмешался ВАР и отменил гол КС.
    drug01
    drug01
    15 марта в 19:51
    Это была другая игра чем в Москве, ждём третий заход
    zup3j53p7van
    zup3j53p7van
    15 марта в 19:48
    Боевая ничья, работа вара и судейства на высшем уровне
    Ironigor
    Ironigor
    15 марта в 19:44, ред.
    «Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче Кубка России .

    Хочется сказать спасибо обеим командам за красивый футбол и справедливый итоговый счёт на табло. Порадовали своей заряженностью на игру все девяносто минут, с множеством созданных голевых моментов и забитыми мячами.

    Отдельную благодарность главному тренеру Крылышек Игорю Осинькину. На мой субъективный взгляд, самый лучший тренер последних лет российского футбола. Не взирая на то что у команды каждый сезон уходят в другие команды, лидеры. И каждый сезон Игорь Осинькин собирает боеспособный конкурентноспособный коллектив, который сражается на равных с любым соперником не взирая на его статус и место в турнирной таблицы.

    Обидно за ЦСКА, такое ощущение что команда из года в год вообще не прогрессирует, как будто остановилась и топчется на одном месте, перебирая тренерский штаб. Единственный игрок ЦСКА который пошёл на повышение за столько лет, это Головин. А в команде столько же лет продолжают "прогрессировать, молодые перспективные" Заболотный, Кучаев, Обляков, и Чалов с Набабкиным, кстати, последний смотрелся предпочтительней вышеназванных, на мой субъективный взгляд.

    Ну вот как-то так, если вкратце.
    Хочу пожелать Удачи обеим командам в дальнейшем !
    Всем Добра !
    v8n79n7np7v5
    v8n79n7np7v5
    15 марта в 19:41
    Унылый футбол цска стал уже закономерным.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    15 марта в 19:41
    Хороший матч, вполне заслуженная ничья, трудно выделить лучшего игроеа у ЦСКА. ВВФ поздно выпустил Карраскаля, жаль. Ответная игра выявит победителя.
    112910415
    112910415
    15 марта в 19:39
    привлекательная игра у Крыльев !
    shlomo2
    shlomo2
    15 марта в 19:36, ред.
    Ну вот, что и требовалось доказать, я уже писал что та игра с 4:0 просто везение, сегодня крылья ошиблись, раз забили, потом клянчили, как мальчонки во дворе, пенальти, ну а теперь с игры просто полный ноль.

    Показательно что когда забил красивый гол Бейл, сразу побежали к судье, чтобы он посмотрел. Что вы просите там, стоите, просто играйте в свою игру. ТФУ ты, блин, пешеходы. С такой игрой 7 место в чемпе для ЦСКА за счастье. Зато сколько гонора было и про выстроенную игру и про умелое взаимодействие и про тактические ходы Федотова.

    Ну а так что, лучший игрок матча это Сухой. Вот те, кто придумал ВАР, наверное, и не подозревали, какой "ящик пандоры" открыли. Хочу - смотрю, хочу - не смотрю. Хочу - собью команду с игрового ритма, хочу - собью другую. Сколько показывали повторов, я так и не увидел четкого повтора что мяч попал в руку Ципченко. КС играли шикарно. Прям кайфуешь от футбола такого. Какой же Бейл умничка, уже полгода как капитаном должен быть.
    Capral
    Capral
    15 марта в 19:35, ред.
    Гол Бейла конечно офсайдный, но красив!!! Самарское гостеприимство Цыпченко - гол в чужие, пенальти в свои. В целом, игра заводная, веселая, настоящая, кубковая. В ответке преимущество своего поля у ЦСКА. И как же жаль, что отменили правило выездного гола - было бы вдвойне интригующе! В общем, спасибо командам за игру! Сегодня Крылья предстали другой командой нежели пару дней назад в чемпионате.
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