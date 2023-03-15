«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче Кубка России .

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15 марта 2023, 19:27

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (2:2).

Хесус Медина открыл на 46-й минуте, хозяева ответили мячом Владимира Писарского на 49-й. Дмитрий Цыпченко на 64-й вывел самарцев вперед, а окончательный счет на 76-й минуте установил Фёдор Чалов, реализовавший пенальти.

Ответный матч состоится 4 апреля. Ранее в турнире «Краснодар» в большинстве разгромил «Ахмат» в Кубке России.