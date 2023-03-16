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В сборной Ирака сообщили, почему сыграют с Россией не в Сочи

вчера, 12:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ИракИрак26.03.2023 Не начался

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, почему команда будет готовиться к товарищескому матчу против сборной России в Сочи.

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 26 марта.

Мы изначально выбрали и хотели сыграть товарищеский матч со сборной России на арене «Фишт» в Сочи, но нам заявили, что к дате проведения игры, 26 марта, стадион готов не будет.

Основная причина — в газоне, поэтому мы со сборной России приняли совместное решение провести нашу товарищескую встречу в Санкт-Петербурге, а подготовку сборная Ирака проведет в Сочи.

В конце февраля заместитель руководителя сочинского стадиона «Фишт» сообщил, что запросов о проведении матча сборной не поступало.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:37, ред.
Иранские мужики,у нас "Фишт" никогда ни к одной дате не готов.С той поры,как Путин ушёл от прямого руководства этим выдающимся сооружением эпохи "Дружбы капиталистических народов".Одни замены газона на юге страны по расходам скоро превзойдут не только скандальное строительство "Газпром-Арены" в столице Ленинградской области,но и аэропорта им.Вилли Брандта вблизи Берлина.
112910415
112910415
сегодня в 08:02
загадки, хитрости ...
очень уж важный матч !
adekvat
adekvat
вчера в 14:18
Ни когда не видел сборную Ирака, бородатые наверно все.
Jon718875
Jon718875 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:51
Я думаю билетов не достать, придётся одевать дедовские штаны и перелазить через забор
Ironigor
Ironigor ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:08
Дружище нечаянно нажал на жалобу, прошу прощения.
Просто хотел ответить тебе, - По нынешним временам , в этих реалиях, этот матч сродни финалу в кубке мира 🌍 !!!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:03
Судя по ажиотажу - эпохальная предстоит встреча!
Гость
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