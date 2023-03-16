В сборной Ирака сообщили, почему сыграют с Россией не в Сочи

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, почему команда будет готовиться к товарищескому матчу против сборной России в Сочи.

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 26 марта.

Мы изначально выбрали и хотели сыграть товарищеский матч со сборной России на арене «Фишт» в Сочи, но нам заявили, что к дате проведения игры, 26 марта, стадион готов не будет.

Основная причина — в газоне, поэтому мы со сборной России приняли совместное решение провести нашу товарищескую встречу в Санкт-Петербурге, а подготовку сборная Ирака проведет в Сочи.