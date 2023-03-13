Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

В CAFA согласовывают проведение турнира с участием России с ФИФА и АФК

вчера, 22:09

В пресс-службе Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) сообщили о согласовании с ФИФА проведения первого чемпионата организации и участия в нём сборной России.

Действительно, такой турнир планируется, заинтересованность от России есть, но очень много деталей, которые находятся на стадии согласования. Сейчас многое мы должны утвердить внутренне, поэтому мы со своей стороны не публикуем информацию на своём официальном сайте. Предположительно в течение двух недель будут известны все детали. CAFA согласовывает турнир и участие в нём России с ФИФА и Азиатской конфедерацией футбола.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Россия
Источник: tass.ru
СлухиСборная России сыграет на первом чемпионате CAFA в июне 2023 года
Вчера, 13:20
Стало известно место проведения матча Россия — Ирак
09 марта
Матч «Тоттенхэма» и «Милана» начнётся на 10 минут позже
08 марта
Начало матча между «Челси» и «Боруссией» отложено на 10 минут
07 марта
Анализируем календарь лидеров РПЛ. Тяжелее всего будет «Динамо» и ЦСКА, у «Зенита» — прогулка
04 мартаМаксим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии5
ОфициальноОпубликовано расписание матчей Кубка России
03 марта
Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 15:56
Дожили ,дальше некуда !
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
вчера в 22:59
Вова каже,что если до пенсии доживет,то будэ мемуары писать в китае)))))) Будэ у него на ужин стэйк из собачатины ))))))))) Кстати,его он будэ исты палочками))) И на полу,как Таджики ))) Подсядэ на плов,будэ его любимым блюдом,вместо яишницы))) Никита Нагшорный на брусьях будет соревноваться с киргизкими спортсменами)))))) на вымышленной олимпиаде))))
drug01
drug01
вчера в 22:21
Идёт большая работа это хорошо
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:19
Теперь две недели будем следить за лихорадочными движениями "потусторонних сил",пытающимися найти приемлемый выход из тупиковой ситуации и услужить сильным мира сего.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 