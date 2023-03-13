В CAFA согласовывают проведение турнира с участием России с ФИФА и АФК

В пресс-службе Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) сообщили о согласовании с ФИФА проведения первого чемпионата организации и участия в нём сборной России.

Действительно, такой турнир планируется, заинтересованность от России есть, но очень много деталей, которые находятся на стадии согласования. Сейчас многое мы должны утвердить внутренне, поэтому мы со своей стороны не публикуем информацию на своём официальном сайте. Предположительно в течение двух недель будут известны все детали. CAFA согласовывает турнир и участие в нём России с ФИФА и Азиатской конфедерацией футбола.