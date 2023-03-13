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Сборная России сыграет на первом чемпионате CAFA в июне 2023 года

вчера, 13:20

Национальная команда России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом рассказал пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года.

Все шесть членов футбольной ассоциации дали свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Помимо этого, CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских национальных команд.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 08:24
Это хорошо,что ты РФС приравниваешь к "непризнанным".Если приняли бы на этом основании,то надо было бы и туда вступить.От наших взносов ещё никто не отказался.
Baggio R.
Baggio R. ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:33
Причем здесь, что я люблю? Чемпионаты среди непризнанных федераций реально проводятся, а перечисленные принимали в них участие.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:23
В центре "русского мира" стоит русский народ. Где вы в моём комментарии нашли слова о моей ненависти к нему ? Не надо передёргивать. Я ясно сказал, и ещё раз не побоюсь повторить, что Родину люблю и жалею, а ненавижу государство с его институтами власти. Или вам нравится всё, что в нем сейчас происходит ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:10
Негоже интерпретировать в пользу своего мнения факты о пребывании Солженицына в США. В Вермонт он переехал в 1975 году после продолжительных поисков уединённого места жительства, чтобы ничто не мешало его творчеству. Поселился по СВОЕЙ инициативе. И только через три года, когда присмотрелся к жизни в этой стране, в своей Гарвардской речи на встрече выпускников он подверг критике духовную жизнь в США.
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 23:02
Всё в норме. В Европе ничего не светит. Шахматисты уже сделали выбор. Пора и футболистам определиться.
Союзник противников
Союзник противников ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:59
Это так :За поджиг двери "страшного ФСБ"-штраф и условка,а двери французского Центрбанка-реальный тюремный срок.Вот и пусть они приколачивают гвоздями свои яйца на тротуары парижей-лондонов-вашингтонов,а мы полюбуемся.
P.S. Сейчас кто-нибудь расскажет,что наша тюрьма-это каторга,а французская-курорт.И прослезятся коллективно...
Союзник противников
Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:55
Мы не в угаре,мы в своей стране и разделяем как её беды,так и победы.В определённые её периоды понятия СТРАНА и РОДИНА смыкаются полностью,так что не надо нам жонглировать знаниями и понятиями.Мы всё-таки ЕГЭ не сдавали,и учились в "проклятое время застоя".И если уж пережили "Святые девяностые",не изменив своим принципам,то уж после признания ВСЕХ ВЛАСТНЫХ НЕДОУЧЕК современного Запада о истинных целях политики в отношении нашего государства(что Вас,понятно,совершенно не убедит)-тем более.Ярлыки нам лепить не надо,у меня лично претензий к нашему нынешнему лидеру -куча(и не разу за него не голосовал),но на фоне нынешних политиков готов нести его по миру как знамя .А государство-это все мы,вот такие кривые-косые-правильные,какие есть.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:52
Это, уважаемый, банальный приёмчик русских либералов, со времён Достоевского. На самом деле вы ненавидите всё, что как-то относится к русскому миру. Тютчев, Достоевский, Чернышевский и многие другие славянофилы достаточно об этом написали. Они для русских либералов тоже были лжепатриотами.
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
вчера в 22:51
Будут палочками есть собак)))))) Клоуны)
pomor45
pomor45 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:43, ред.
Никуда они не уедут. Тут им хотя бы вонять позволяют безнаказанно, а там быстрёхонько преподадут все прелести западной демократии. Не позволят не только вякать, а и жить не дадут, если Россию поносить не будешь. Они же это прекрасно понимают. Когда Солженицын, заявившись в Штаты и присмотревшись к пиндосам, заявил, что с демократией у них не всё правильно, и отказался чернить Советский Союз по предлагаемым сценариям, его тут же сослали в Вермонт, демократически изолировали и забыли.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:38
Хочу кратко ответить своим оппонентам, которые набросились на меня в угаре патриотизма. В своём комментарии я ясно указал, что имею в виду не страну, мою Родину, которую я люблю, и которую жалею, а государство со всеми его институтами власти, которые душат его граждан. Как душит свою жертву удав.
Очнитесь от летаргического сна. Ваш ура-патриотизм в тысячу раз хуже, чем то, что я сказал. Такой "патриотизм" до добра не доводит.
zooveterinar
zooveterinar ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:13
Это понятно,но обидно!!
Союзник противников
Союзник противников ответ minai (раскрыть)
вчера в 21:56
Слава богу,что от них ничего не зависит,лишь бы наших "Верховных божеств" назад не потянуло,в сладкое административно-туристическое прошлое.
minai
minai
вчера в 21:39, ред.
Те, кто критикует участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной Ассоциации, будьте добры, предложите вашу альтернативу.
А если таковой нет, предлагаю .. не относиться агрессивно к участию в данном спортивном мероприятии.
shur
shur ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:32
Союзник противников
Союзник противников ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:32
Его(и подобных) не банят.Но нас обязательно забанят,я это регулярно прохожу.Сайт наш либеральный(если круче не выразиться),и удерживает на нём меня только полтора десятка лет пребывания и ставшие привычными люди.Включая его,кстати,который в иных случаях вполне вменяем .Но воротит его от страны-кушать постоянно хочется!
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:27
"...Но виновата в этом не она, а наше "милое" государство, которое уже многим надоело." Давай "родной" , назови их имена,
кто на Соккере провокатор, давай поименно, кто здесь - самое
слабое звено???!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
вчера в 21:23
Им пра-а-а-а-ативно...
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:22
Почему бы и нет? Интересно было посмотреть.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:02
Ничего позорного тут для любителей футбола страны нет.Позор-это позиция "цивилизованных людей" из псевдообщественных объединений ФИФА-УЕФА-РФС,не могущих противостоять политиканам колониальных метрополий,исторически руки которых по рыло в крови.Но при этом они считают возможным делить спортсменов на "чистых и нечистых" Слава тем,кто не участвовал в Мюнхенской Олимпиаде 1936 года,и позор странам-участникам, забывшим о своём вековечном грехе.
shur
shur ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 20:58
...пока не разбирёмся с "дружественной республикой" и Азия как луч света в тёмном царстве....!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:55
Им бард Андрей Куряев посвятил свою песню "Не живи с нелюбимой страной".Рекомендую.
Союзник противников
Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:52
Но тут же есть и те,кому не надоело это государство.Поэтому,учитывая их примитивность,надо сваливать из страны.Ответственно заявляю:С нами изменений вы не дождётесь-спасайтесь,кто может!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
вчера в 20:49
Ты точно уверен,что образованнее и разумнее многих присутствующих на этом сайте,из указанной возрастной категории???Опасайся своих желаний...
Союзник противников
Союзник противников ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:47
"Народу" понравилась твоя мешанина...Любишь салаты из самых несочетаемых продуктов???
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:37
Так в чём дело? Никто же не держит, как в СССР. Выбери страну по сердцу и сваливай.
pomor45
pomor45 ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
вчера в 20:34
Во времена Брежнева персон назначали, а сейчас их выбираем, так что нечего на зеркало пенять, если рожа крива. Каждый народ достоин своего правителя (Сократ).
Kosmos58
Kosmos58 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 20:03
Кого предлагаешь?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:47
Какой позор,какой позор,для нас освободивших ублюдков отфашизма!!! Играть в Азии!!! Азия место отличное,но играть мы не там должны,такое мое мнение!!!
d1metras
d1metras
вчера в 19:11
По уровню собрались) Иран только выделяется.
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