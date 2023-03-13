Сборная России сыграет на первом чемпионате CAFA в июне 2023 года

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вчера, 13:20

Национальная команда России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом рассказал пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года.

Все шесть членов футбольной ассоциации дали свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Помимо этого, CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских национальных команд.