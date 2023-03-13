Сборная России сыграет на первом чемпионате CAFA в июне 2023 года

Национальная команда России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом рассказал пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.
Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года.
Все шесть членов футбольной ассоциации дали свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
Помимо этого, CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских национальных команд.
Мы либо не играем. Либо играем. Если играем, то сейчас нормально сыграть с Ираном и Узбекистаном. Шутки и троллинг сборной России сейчас неуместны, учитывая что сборная может играть только товарки, подобный турнир вполне нормальный для этого времени, с Бразилией и Аргентиной сыграть не сможем, там игроки из европейских клубов, и после матча с нами, им всем придётся извинятся по возвращению в свои клубы! На безрыбье, как говорится....
Мы либо не играем. Либо играем. Если играем, то сейчас нормально сыграть с Ираном и Узбекистаном. Шутки и троллинг сборной России сейчас неуместны, учитывая что сборная может играть только товарки, подобный турнир вполне нормальный для этого времени, с Бразилией и Аргентиной сыграть не сможем, там игроки из европейских клубов, и после матча с нами, им всем придётся извинятся по возвращению в свои клубы! На безрыбье, как говорится....