Анализируем календарь лидеров РПЛ. Тяжелее всего будет «Динамо» и ЦСКА, у «Зенита» — прогулка

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сегодня, 10:15

Вкатываемся в сезон.

«Зенит»

Матчи в марте: «Пари НН», «Химки», ЦСКА

Дополнительное преимущество для петербуржцев – первые две встречи после зимней паузы пройдут в домашних стенах. За весь нынешний сезон «сине-бело-голубые» лишь раз потеряли очки на своем поле – уступили «Ахмату» 1:2.

Кроме того, подопечным Сергея Семака повезло со жребием – нижегородцы и химчане вряд ли могут навязать серьезное сопротивление «Зениту» в Санкт-Петербурге. Первые не могут планомерно выстраивать боеспособный коллектив – зимой потеряли главного тренера Михаила Галактионова и центрального защитника Илью Агапова – и вынуждены постоянно искать замену ушедшим игрокам и специалистам. Вторые посыпались еще осенью и являются одними из главных кандидатов на вылет.

Для действующих чемпионов это будет неплохая разминка перед главным матчем марта – поездке в Москву к ЦСКА . В этом трио лишь у «армейцев» есть серьезные шансы огорчить соперника. Правда, все зависит от того, насколько эффективными оказались зимние сборы – а это мы узнаем лишь по ходу чемпионата.

«Спартак»

Матчи в марте: «Урал», «Факел», «Оренбург»

Для «красно-белых» в мартовских играх опасность представляют 2 соперника. «Урал» отлично смотрелся под руководством Виктора Ганчаренко осенью и ударно начал весенний этап (прошел «Ростов» в Кубке). Зимой «шмели» никого не потеряли, выкупили Фанила Сунгатулина и Алексея Каштанова – коллектив довольно сыгранный и хорошо смотрится за счет подбора игроков в центре (Газинский уверенно продвигает мяч, Сиссе хорош на втором этаже и в обороне). Даже на выезде уральцы доставят «Спартаку» много проблем.

Поединок с «Оренбургом» будет тяжелым, так как играть придется в гостях. В случае с южноуральцами этот фактор действительно имеет огромное значение – в первой части чемпионата команда 7 из 8 своих побед одержала на своем поле. Скорее всего, дело в искусственном покрытии. Да и в атаке «Оренбург» действует достаточно остро, поэтому «сухая» победа «Спартаку» вряд ли достанется.

«Факел» также представляет большую опасность дома – в Воронеже они отбирали очки у «Динамо», «Локо», «Зенита», «Ростова», «Краснодара». Но встреча со «Спартаком» пройдет в Москве.

«Ростов»

Матчи в марте: «Локомотив», «Пари НН», «Химки»

Подопечные Валерия Карпина полетят с места в карьер. «Локомотив» сейчас опаснее, чем осенью – прежде всего потому, что непонятно, чего ожидать от команды. Костяк обновился – теперь на острие атаки выходит Дзюба, на фланге – Пиняев, также появились Глушенков и центрбек Херман Конти. Плюс удалось избавиться от немотивированных легионеров. Даже при том, что матч пройдет на стадионе «Ростова», легче предсказать исход не становится – скорее всего, будет эпичное противостояние.

Что до «Пари НН», даже их матч против «Зенита» не покажет всех сильных сторон коллектива Артема Горлова – они не так часто будут владеть мячом. Поэтому к моменту их приезда в Ростов-на-Дону нижегородцы останутся командой-загадкой.

«Химкам» очень не повезло с календарем в марте. Играть с «Зенитом» на выезде, затем ехать к «Ростову» — смерти подобно. Для южан же не будет иного положительного исхода, кроме победы.

«Динамо»

Матчи в марте: «Крылья Советов», «Краснодар», «Урал»

Наиболее напряженный календарь после возобновления чемпионата – у двух команд на окраине топ-5. «Бело-голубые» уже пересекались с «Крыльями Советов» в Кубке России – и самарцы показали, что решительно настроены на вторую часть сезона. В первом поединке нули на табло держались вплоть до начала второго тайма, счет открыл Владимир Писарский – и несмотря на гол Тюкавина на 80-й минуте, москвичи пропустили вновь и возвращались в Москву с поражением.

На домашнюю встречу было больше надежд – но ничья и вылет на «Зенит» в нижнюю сетку Кубка.

«Краснодар» при Ивиче взял время на разгон, уступил ЦСКА в Кубке России, теперь начинает чемпионат с игры против «Торпедо», в котором сможет спокойно отрабатывать взаимодействия в атаке. «Бело-голубых» «быки» примут уже разогретыми.

И после этого «Динамо» отправится в Екатеринбург к боеспособному «Уралу» — они уже пощекотали им нервы в Москве, а сейчас на неуступчивость «шмелей» наслаивается и фактор домашнего поля. Ни один из этих матчей нельзя назвать проходным.

ЦСКА

Матчи в марте: «Сочи», «Крылья Советов», «Зенит»

Аналогичная ситуация у ЦСКА – только им повезло еще меньше. С «Сочи» все зависит от того, насколько быстро прижились в команде принципы Курбана Бердыева. Свободного пространства южане точно давать не станут. Возможно, даже придушат «армейцев» и забьют единственный гол в матче.

Последующая встреча – с «Крыльями» дома. Стоит надеяться, что самарцев успеет измотать «Динамо», хотя в этом больше сомнений. В любом случае отрезок с 12 по 19 марта у «красно-синих» будет наиболее напряженным, поскольку за матчем против «Крыльев» последует кубковый поединок с тем же самарским коллективом (15 марта), а уже 19-го числа – принципиальнейшая игра против «Зенита».