Гол Тугарева помог «Ростову» победить «Пари НН» в Кубке России

«Пари НН» уступил «Ростову» в матче 1/4 финала второго этапа Пути регионов Кубка России (0:1).
Победный гол забил Роман Тугарев на 82-й минуте.
Ранее в турнире «Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью.
«Пари НН» уступил «Ростову» в матче 1/4 финала второго этапа Пути регионов Кубка России (0:1).
Победный гол забил Роман Тугарев на 82-й минуте.
Ранее в турнире «Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью.
Интересные пары образуются в 1/2 финала
Интересные пары образуются в 1/2 финала
Ice van Reed с днюхой!
Ice van Reed с днюхой!