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Гол Тугарева помог «Ростову» победить «Пари НН» в Кубке России

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Аксинья
Аксинья ответ gtdew74f4x2e (раскрыть)
сегодня в 10:53
А Пари НН тем более))
makkie
makkie
вчера в 23:40
С победой Ростов и его болельщиков!
Интересные пары образуются в 1/2 финала
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:02, ред.
Сегодня и Ростов и МЮ выиграли на выезде в своих кубках 1-0 День Рождения удался на славу!!!
gtdew74f4x2e
gtdew74f4x2e
вчера в 22:13
Ростов не заслужил победы
zooveterinar
zooveterinar ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:53
Клуб ,уже поздравил,своей победой!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:51
Спасибо,от души огромное спасибо!!!
АТГ
АТГ
вчера в 21:01
Валера верили ! 🙃
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:48
Скромно, но счет забудется, а результат останется. С Победой Ростов!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:46
Ростов с победой!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 20:42
Благодарю Уважаемый!!!
dok66
dok66
вчера в 20:41
Валеру с победой ! Удачи в следующих матчах .
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:41, ред.
С Победой Земляки и сопереживающие Югу
lotsman
lotsman
вчера в 20:19
Ростовчан с выходом в следующий раунд! Молодцы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:08
Мои поздравления болельщикам Ростсельмаша !
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:07
С победой, братья-южане. Надеюсь в следующем раунде увидеть южное дерби
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:05
Жаль, НН до пенальти чуть не дотянул...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:00
Олег, прекращай,ну ты понял о чем я!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:59
Ростов с победой!
Ice van Reed с днюхой!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:57
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой и с выходом в следующий раунд
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