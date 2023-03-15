«Зенит» уступил «Динамо» в матче Кубка России

«Зенит» уступил «Динамо» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:1 в основное время и 4:5 по пенальти)
На 1-й минуте москвичи вышли вперед — автоголом отличился голкипер Александр Васютин. Сравнял счет Зелимхан Бакаев на 36-й. В серии пенальти сильнее оказались гости.
Ранее в турнире «Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью.
Вратарей в Зените нет со времён Малафеева, после него сплошь какие-то недоразумения.
Бакаев, кроме гола, дно. Какой ты спортсмен-профессионал, если за 70 минут ты сдыхаешь в ноль, пока соперник бегает как ни в чем не бывало.
Касьеру, надеюсь, хоть за сколько-нибудь денег продадут хоть куда-нибудь.
Динамо с победой, вы должны были побеждать ещё до пенальти.
Вот как то так.
Вратарей в Зените нет со времён Малафеева, после него сплошь какие-то недоразумения.
Бакаев, кроме гола, дно. Какой ты спортсмен-профессионал, если за 70 минут ты сдыхаешь в ноль, пока соперник бегает как ни в чем не бывало.
Касьеру, надеюсь, хоть за сколько-нибудь денег продадут хоть куда-нибудь.
Динамо с победой, вы должны были побеждать ещё до пенальти.
Вот как то так.
Поэтому напишу кратенько..
Первую половину мы проиграли вчистую, и несмотря на наш полукурьёзный гол на 1 минуте, вопрос о том, когда Зенит начнёт забивать, казался лишь вопросом времени. И один он забил.
А вот во втором произошло нечто неожиданное- динамовцы прогибаться даже не думали, а Зенит стал всё заметнее подседать..
Начал он с того, что всё больше грешил неточностью передач, затем постепенно стал проигрывать единоборства и подборы, и инициатива в игре постепенно перешла к нам.
А кончили хозяева тем, что в последние минут 12-15 вообще умерли, и то, что мы так и не распечатали их ворота в концовке, было настоящим чудом для питерских.
Ну а героем пеналей заслуженно стал Лещук, просто красавец)
Да и вообще, вся команда и её ТШ показали, что рук в Динамо не опускают
и списывать нас с сезона рано..
Совсем пара слов по персоналиям.
Против ожидания, очень качественно влились в игру Гагнидзе и Макаров, здорово потрепавшие соперника.
Причём Гагнидзе заменил в перерыве целого Захаряна и казалось, что дело
совсем труба, но нет, всё произошло с точностью до наоборот.
Хорош был Фернандес, особенно во втором тайме, добросовестно и без грубых ошибок отработал Сазонов.
Ну и так далее..
В общем, сораДников- с блестящим проходом дальше.)
А Зениту- не унывать.))))
Поэтому напишу кратенько..
Первую половину мы проиграли вчистую, и несмотря на наш полукурьёзный гол на 1 минуте, вопрос о том, когда Зенит начнёт забивать, казался лишь вопросом времени. И один он забил.
А вот во втором произошло нечто неожиданное- динамовцы прогибаться даже не думали, а Зенит стал всё заметнее подседать..
Начал он с того, что всё больше грешил неточностью передач, затем постепенно стал проигрывать единоборства и подборы, и инициатива в игре постепенно перешла к нам.
А кончили хозяева тем, что в последние минут 12-15 вообще умерли, и то, что мы так и не распечатали их ворота в концовке, было настоящим чудом для питерских.
Ну а героем пеналей заслуженно стал Лещук, просто красавец)
Да и вообще, вся команда и её ТШ показали, что рук в Динамо не опускают
и списывать нас с сезона рано..
Совсем пара слов по персоналиям.
Против ожидания, очень качественно влились в игру Гагнидзе и Макаров, здорово потрепавшие соперника.
Причём Гагнидзе заменил в перерыве целого Захаряна и казалось, что дело
совсем труба, но нет, всё произошло с точностью до наоборот.
Хорош был Фернандес, особенно во втором тайме, добросовестно и без грубых ошибок отработал Сазонов.
Ну и так далее..
В общем, сораДников- с блестящим проходом дальше.)
А Зениту- не унывать.))))