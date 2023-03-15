«Зенит» уступил «Динамо» в матче Кубка России

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15 марта 2023, 22:19

«Зенит» уступил «Динамо» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:1 в основное время и 4:5 по пенальти)

На 1-й минуте москвичи вышли вперед — автоголом отличился голкипер Александр Васютин. Сравнял счет Зелимхан Бакаев на 36-й. В серии пенальти сильнее оказались гости.