Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2022/2023

«Зенит» уступил «Динамо» в матче Кубка России

15 марта 2023, 22:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

«Зенит» уступил «Динамо» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:1 в основное время и 4:5 по пенальти)

На 1-й минуте москвичи вышли вперед — автоголом отличился голкипер Александр Васютин. Сравнял счет Зелимхан Бакаев на 36-й. В серии пенальти сильнее оказались гости.

Ранее в турнире «Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Байер» победил «Ференцварош» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Сегодня, 00:52
«Ювентус» переиграл «Фрайбург» в 1/8 финала Лиги Европы
Вчера, 22:47
«Фейеноорд» забил «Шахтёру» семь голов и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Вчера, 22:39
«Манчестер Юнайтед» победил «Бетис» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Вчера, 22:36
Гол Тугарева помог «Ростову» победить «Пари НН» в Кубке России
Вчера, 19:55
«Реал» минимально обыграл «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Вчера, 00:55
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:13
Приятного просмотра!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:12
...принято.....!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:43
Он не практик- он теоретик.
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:41, ред.
...нет приятель, ты хоть на уши гетры натени, если тебе бьют сзади это подло и больно, да ещё когда ты первый на мяче, это
не по правилам, да ещё и на точку не ставят, Он понимаетедумать за ВАР побежал, стоял полчаса и надумал
в нетуда! А вы к гетрам прицыпились, сами то играли, Я играл
и знаю не понаслышке, хорошего вечера....!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:25, ред.
Толя, что интересно, что за человека, оскорбившего меня прямым текстом сегодня, Юра встал горой. А вот мне, так и не представил доказательства своих обвинений. При этом, называет себя юристом.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:21
Если человек себя уважает- он должен отвечать за свои слова. В противном случае- это делает его поведение несолидным. У Юры- это не первый случай...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:18
Я не знаю как назвать свойство человека рассуждать о том, в чем ты мягко говоря не в теме. например в футбольных правилах. Мне это не нравится. Ну а что касается голословных и необоснованных обвинений, то здесь двух мнений быть не может.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:50
Толя, ничего плохого не хочу говорить про Сенатова, но у человека имеется манера- предъявлять другим, необоснованные и ничем неподкрепленные обвинения. Уже час жду, когда же, Юра, представит мне факты, моих, так называемых оскорблений в адрес других пользователей. Я загорелся, просто интересно, когда и кого я оскорбил?!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:41, ред.
Мне очень жаль, что демонстративное незнание Правил игры в футбол приводит к тому, что мнение такого человека позиционируется как правильное, а комментарий относят к лучшим. Мне это непонятно.
Capral
Capral
вчера в 20:22, ред.
Вобщем, Юра, как я и ожидал, доказательств моих оскорблений ты не представил. Честно скажу- я и не сомневался. Если ты действительно юрист, как ты часто себя называешь, то должен знать, что подобные действия, а конкретно- огульные обвинения кого-либо, уголовно наказуемые.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:50
Юра, долго еще ждать? Пожалуйста: кого и когда, я оскорбил? Мне самому просто интересно, возможно я забыл... Итак, Юра, будь любезен.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:25
Юра, давай откровенно. Ты сегодня вступился за человека, которого не так давно, сам серьезно потроллил. Я прав? Ты вступился за него не потому что разделяешь его точку зрения, но только впику мне, за мой троллинг, направленный в твой адрес раннее. Значит- мы квиты. Да, признаю, в отношении тебя я был не прав. И что значит за чашкой чая и кого конкретно, я оскорбил? Конкретно, напомни. Юра у меня врагов на Соккере нет. Ты, Юра- точно не в числе врагов. Другое дело, что есть люди, которые не умеют конструктивно и цивилизованно доказывать свою правоту, и переходят на прямые оскорбления. Если ты Юра заметил, я достаточно много знаю и не только о футболе, общаюсь с известными в прошлом футболистами, и в очень многом, часто оказываюсь прав. Твой благородный жест, я не забыл, но иногда, ты прав- меня заносит по части троллинга. Каюсь! Но даже в этом случае, я никогда не перехожу на прямые, открытые оскорбления.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:06
От других пользователей вы отличаетесь одной очень редкой особенностью. В одном комментарии вы походя можете оскорбить человека, особенно того, кто высказывает своё, но отличное от вашего, мнение, а на "следующей странице" как ни в чём ни бывало беседуете с ним, как со старым приятелем за чашкой чая.
Надо сказать, уникальное качество. Браво.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:24
Юра, если бы ты смотрел футбол чаще, ты мог бы знать, что независимо от статуса кубкового матча, всегда, футболисты тренируют пенальти и в каждой команде имеются свои штатные пенальтисты. Вчера, все, кроме Грулева идеально пробили пенальти. А после пенальти Гагнидзе- Панёнка нервно закурил. Это говорит о том, что люди пробившие вчера пенальти- неслучайные пенальтисты, они готовились и вышли они на поле не потому что они свежие, а потому что тренер предвидел возможные пенальти. И дело не в мышцах, поскольку, всегда, и вчера, перед пробитием пенальти игроков масажировали, готовили к серии пенальти. Я могу привести тебе множество примеров из практики, где пенальти послематчевые, били штатные пенальтисты, а не свежие игроки.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 16:09
" Футболисты умеют терпеть боль плюс заморозка ". Уметь - то умеют, но когда нужно выпросить пенальти, для них все средства хороши. В том числе и негодные.
Последнее. Тюкавин к заморозке не прибегал. Вы разве этого не видели ? И ещё раз последнее - препоследнее (об этом я уже говорил ранее): если бы пенальти был назначен, я бы не возражал и принял его как данное. Нарушение было !
Capral
Capral ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 16:06
    Храневец
    Храневец
    вчера в 16:03
    Молодцы , не ожидал такого результата !
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 16:02
      Capral
      Capral
      вчера в 16:00
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
        вчера в 15:50, ред.
        В подтверждение ваших слов лично я уверен, что пенальти должны исполнять вышедшие на замену. У них не "забиты" мышцы, а сами футболисты смотрят на ворота соперника "свежим" взглядом.
        Ну а по поводу вашего ответа своему оппоненту... держитесь крепче за перила.
        Боюсь только, что ваши логические рассуждения вам не помогут.
        баск
        баск
        вчера в 15:36
        Ух ты, а пришибеев всё не успокоится никак..))
        Не далее как в феврале сам же спроваживал Йокановича- "скрепя сердце.. вынужден признать..", ну и так далее.

        А теперь вешает это на других..
        Настоящий клоун)))
        kust07
        kust07 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
        вчера в 15:27
        А вы сам эпизод видели??? Какие могут быть сомнения о силе удара и страдающего Тюкавина? К тому же футболисты умеют терпеть боль,+ есть заморозка.
        А травму болезненную можно нанести и с амплитудой ,с расстояния 30-40 см. если ударить пырком по голени.
        И никакие гетры не спасут)ну это поймут те кто играл в футбол
        Capral
        Capral ответ kasyak7 (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 15:05
          Capral
          Capral
          вчера в 14:49
          Расстроен штангой.
          Пенальти бьют свежие.
          Но ведь в целом Йоканович оказался прав...

          А теперь по существу:
          про штангу, впервые слышу, чтобы футболист расстроился после попадания в штангу. Может ему и с футболом завязать после штанги.
          Про пенальти. Пенальти бьют не свежие, а те, кого назначает тренер еще перед игрой и штатные пенальтисты.
          Ну и про Йокановича. Еще недавно, кое-кто, называл футбол Славишы "безидейным", а еще раньше "дворовым". Норманна, который вчера сыграл уверенно, не хуже остальных, кое-кто, совсем недавно, иронически называл "гениальным".
          Все приведенные мною факты- ничто иное, как строительство кое-кем запасного аэродрома, на случай- а вдруг у Йокановича чтото получится...
          У меня всё, собственно.
          баск
          баск ответ shur (раскрыть)
          вчера в 14:34
          Если вы про Славку Грулёва, то он только набирает форму, т.к. почти всю зиму лечил травму плеча и восстанавливался.
          Кроме того, он наверняка был расстроен штангой, помешавшей ему решить игру ещё до пеналей..)

          Но вообще, ведь Йоканович в целом оказался прав в назначении бьющих-
          кроме штатного пенальтиста Фомина, у Динамо били только вышедшие на замену, т.е. сохранившие силы, физические и эмоциональные, т.к игра была психологически напряжённой и довольно энергозатратной.
          А вот у Зенита оба незабитых оказались на счету игравших со старта..
          Gotlib
          Gotlib ответ pomor45 (раскрыть)
          вчера в 13:38
          Значит не достаточно опытным оказался Кузяй. Комментатор сказал, что он и до этого не забил пенальти в какой-то игре.
          Capral
          Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
          вчера в 11:42
            Capral
            Capral
            вчера в 11:31
            Немного остыл, пришел в себя после вчерашней игры. Хочу сказать, что без усиления, хотябы точечного, нам будет очень сложно. Просто до слез обидно, когда смотришь на могучую атаку Спартака и бразильское нападение Зенита. У нас ,во всех линиях непорядок- это мягко сказано... Полузащита, которая в любой команде определяет лицо и систему команды, у нас полностью отсутствует. Фомин, Захарян- те люди, которые должны вести игру- растворились. В атаке, фактически один Тюкавин, который явно не справляется с ролью лидера. Да, пенальти железобетонный, неназначенный, но и всё, пожалуй. Без Смолова, наша атака обеднена до предела. Защита, особенно центральная- до неприличия ненадежная. Сазонов первый сезон в основе, Фернандес с задатками, но пока нестабильный. Вот и получается, что состав у нас очень слабый. Если Йокановичу удастся из этих людей вытянуть максимум- это будет большая удача. Вчера неплохо сыграл Гагнидзе, на удивление. Норманн, хоть и не без ошибок, цементировал центр поля и по оценкам болельщиков ДИНАМО был одним из лучших. Тюкавин, все-таки больше игрок замены. На мой взгляд, в основе должны выходить Смолов-Гладышев. Я и раньше говорил- этот сезон для нас пробный. Другое дело, что хотелось бы достойно встретить Юбилей- победой в кубке, но, это будет сделать очень непросто, учитывая все сложности, как в игре, так и с составом.
            Сейчас предстоит тяжелейший матч в Свердловске. Не знаю, успеет ли команда востановиться к поединку. Ну, а за вчерашнюю игру- команде ПОКЛОН до земли!!!!!!! Спасибо, Пацаны, Спасибо, Тренер !!!!!!!
            Юрий Сенатов 1
            Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
            вчера в 11:31, ред.
            Если бы арбитр назначил пенальти, никто, в том числе и я, не возражал. Контакт был, Тюкавин упал, что ещё нужно для назначения одиннадцатиметрового...
            В своём комментарии я лишь подверг сомнению силу удара и неадекватную реакцию на него страдающего от несправедливости Тюкавина.
            Последнее. Все свои функции по подробному анализу матчей я со спокойной душой передаю пользователю под ником "Баск". Прошу вас считать его комментарии моими и с претензиями впредь обращаться к нему, т.е. " одному товарищу, который ярко распиарил Фернандеса " ( ваши оскорбительные по отношению к нему слова ).
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse
            вчера в 10:11
            Наконец то....отмучился Семак...
            Наши поздравления...
            Не понятно для чего вообще показывал что пыжится....коль ещё в прошлом году со Спартаком и Крыльями показал безразличие к турниру...
            Гость
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             