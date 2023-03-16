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«Реал» минимально обыграл «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:40
Приятно было созерцать на красивую игру.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 17:48
Еще вопросы по поводу никчемности Салаха в плей-офф ЛЧ есть?
romabayern1988
romabayern1988
вчера в 17:10
    Ron09
    Ron09
    вчера в 17:05, ред.
    Интересные были лица игроков, болельщиков после второго гола на Энфилде все думали все уже 1/4 уряяяя Куртуа подарил нам четвёртфинал
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 15:44
    Пафосные речи. Камбэк или ремонтада никто не отменял в футболе. Барса после поражения от ПСЖ 4:0 второй матч вытаскивает 6:1, или после победы на Ливерпулем 3:0 сливает вторую игру позорно 4:0, то же самое с Ромой.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 15:41
    Их веру ничего не нарушает, они всегда так думают.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 15:39
    8 матчей и 8 поражений у Ливерпуля со сливочными.
    Позорная статистика для такого топ-клуба.
    На фоне Реала играли очень примитивно и медленно.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 14:45
    Если бы не Реал Мадрид...то на острове думали бы что команды АПЛ самые сильные...)))
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 13:59
    Трудно представить, что какая-либо команда обыграет "Реал" в ЛЧ. Даже в финале. Если мадридцы, конечно, настроятся на игру, а в этом лично у меня нет никаких сомнений. Выглядят очень мощно.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 11:36
    И этото хватило,зачем лишние травмы получать.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 10:35
    "Реал" Мадрид и этим всё сказано.
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 10:29
    Реал каждый раз молниеносно вводил мяч в игру когда была пауза в игре, не сбивали темп, не тянули время, в атакующий футбол играли, красавцы)
    salleeh
    salleeh
    вчера в 09:48
    Ливерпуль сейчас не выглядит целостной командой, играют отрывками, нет постоянного натиска, как в прошлые года. Выглядит команда уставшей и даже тренер тоже, очевидно нужна смена обстановки и обстоятельств…
    shlomo
    shlomo
    вчера в 08:30
    Ну в принципе чуда я лично не ждал, но думалось что хотя бы Ливер один забьет
    112910415
    112910415
    вчера в 08:13
    второй матч по регламенту обязателен ... но он был совсем не нужен )
    zczvms72xv34
    zczvms72xv34
    вчера в 08:07
    Болельщики Ливерпуля после начало в 2:0 на Энфиллде явно ждали совсем другого общего итога
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 07:46
    Хотелось бы посмотреть на Пару Реал-Наполи!
    Georgud
    Georgud
    вчера в 07:26
    Реал с победой!
    АТГ
    АТГ
    вчера в 07:01
    На клвссе
    Loko57
    Loko57
    вчера в 06:53
    У Ливера было мало шансов на проход.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 06:17
    Крепко они покуражились над Ливерпулем, особенно в первом матче...
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 05:22
    Челси - Реал 💪🏽
    adekvat
    adekvat ответ 855gkqjkpjdw (раскрыть)
    вчера в 04:31
    Думаю чемоданы уже собирает.
    855gkqjkpjdw
    855gkqjkpjdw
    вчера в 04:28
    Надо Клоппяре что-то срочно менять. Возможно, место работы
    амурец
    амурец
    вчера в 04:23
    у Реала хоть и был хороший запас, но жаться к воротам не стали оберегая счёт, а показали красивый футбол
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 03:06
    Реал везунчик в лиге чемпионов не удивлюсь если следующий соперник будет Наполи
    kr2fymzshmz7
    kr2fymzshmz7
    вчера в 01:59
    Поскучнее вышел второй матч по сравнению с первым
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 01:35
    Хорошо, убедил.
    SСORPION
    SСORPION
    вчера в 01:33
    Пока Ливерпуль будет скупать нападающих забыв о полузащите больших побед не будет. Давно доказан тот факт,что отличный опорник-это половина команды. Нужно полузащиту укреплять,тогда и команда будет сильна…
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 01:27, ред.
    ))) Я пока с катушек не слетел, чтобы замазывать человека, который с Ливерпулем практически регулярно доходит до финала ЛЧ.
    Что до сегодняшней игры..., Ливерпуль проиграл вчистую Реалу, о чём я написал в первом комменте. Это также означает и то, что Клопп сегодня во всём уступил Карло. Поэтому конкретизировать не имеет смысла.
    Гость
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