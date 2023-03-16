«Реал» минимально обыграл «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0 и 6:2 по сумме встреч).
Гол забил Карим Бензема на 79-й минуте.
В параллельной игре «Наполи» крупно обыграл «Айнтрахт».
«Реал» обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0 и 6:2 по сумме встреч).
Гол забил Карим Бензема на 79-й минуте.
В параллельной игре «Наполи» крупно обыграл «Айнтрахт».
Надеюсь Ливерпуль все же сумеет взобраться в зону лч, тем самым хотя бы немного спасут неудачно сложившися сезон.
Ну а сливочных с победой, заслуженно проходят дальше.
Ждем теперь классико)
Надеюсь Ливерпуль все же сумеет взобраться в зону лч, тем самым хотя бы немного спасут неудачно сложившися сезон.
Ну а сливочных с победой, заслуженно проходят дальше.
Ждем теперь классико)
Ну а по игре Начо - лучший. Он и Тренту не дал ничего сотворить и Салаха напрочь закрыл..., от которого и исходила основная угроза ворот.
Ливер проиграл вчистую, конечно. По факту был только один момент у "битлов", когда после передачи Фараона киксанул из убойной позиции Жота. Вот собсно и всё.
Ну а по игре Начо - лучший. Он и Тренту не дал ничего сотворить и Салаха напрочь закрыл..., от которого и исходила основная угроза ворот.
Ливер проиграл вчистую, конечно. По факту был только один момент у "битлов", когда после передачи Фараона киксанул из убойной позиции Жота. Вот собсно и всё.
Философия команды - всегда аткующий футбол. Вот много команд бы вышло играть на удержание счета, тянули бы время, сбивали бы темп игры. Реал же шел только вперед и своего добился.
Ливер наверно был малость удивлен. Будто это Реалу надо было три отыгрывать.
Единственное по составу, зря Карло выпустил сплошь основу, надо было дать отдых кому-нибудь.
Философия команды - всегда аткующий футбол. Вот много команд бы вышло играть на удержание счета, тянули бы время, сбивали бы темп игры. Реал же шел только вперед и своего добился.
Ливер наверно был малость удивлен. Будто это Реалу надо было три отыгрывать.
Единственное по составу, зря Карло выпустил сплошь основу, надо было дать отдых кому-нибудь.