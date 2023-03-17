Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияЛига Конференций 2022/2023

Болельщик «Сивасспора» сломал нос хавбеку «Фиорентины»

сегодня, 00:37
СивасспорЛоготип футбольный клуб Сивасспор1 : 4Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Болельщик «Сивасспора» сломал нос футболисту «Фиорентины» во время поединка этих команд в Лиге Конференций (1:4, общий счет 1:5).

Пострадавшим оказался полузащитник «фиалок» Алессандро Бьянко. После четвертого гола итальянцев на 89-й минуте один из поклонников домашней команды прорвался на поле и ударил игрока. У полузащитника пошла кровь из носа, работники клубной медицинской службы оказали ему помощь. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно рассказал, что у Бьянко сломан нос.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сгорели авто и пострадали люди. Немцы разгромили Неаполь из-за бездействия УЕФА
Вчера, 11:57Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии6
Умер бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Итало Гальбьяти
08 марта
Болельщик «Блэкпула» умер после драки с другими фанатами
07 марта
Ивуарийский футболист потерял сознание на поле и умер
06 марта
Холанд заступился за Грилиша в потасовке игроков «Ман Сити» и «Ньюкасла»
04 марта Фото
Бывший футболист «Эльче» погиб, попав под поезд
01 марта
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:10
суровое наказание стадиону и дебоширу !
et9eep2s3a5v
et9eep2s3a5v
сегодня в 08:13
При Кокохе такой фигни не было! Пока он там смотрящим сидел, никакая турецкая босота даже вякнуть бы не посмела, век воли не видать!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:36
Отмороженные какие-то болельщики
Boricku
Boricku
сегодня в 07:36
ноташ нету, вот они и зляться
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:39
За такое клуб могут отстранить от еврокубков на несколько сезонов.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:22
Ну,это же турция,они там турки отмороженные!! Конечно,такому не должно быть!!!
Shafterhopf
Shafterhopf ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 05:55
Например? Сжечь стадион вместе с болельщиком распятым на воротах?
r4kq5njwfspn
r4kq5njwfspn
сегодня в 03:57, ред.
Недавно Месси не заступился за выбежавшего фаната на поле после матча, так его многие здесь с землёй сравнивали.
Уверен, что сейчас будет противоположное мнение.
Логика двойных стандартов.
Или и здесь игрока ругать начнут, за то, что он за фаната сломавшего ему нос не заступился?
ОПС
ОПС
сегодня в 03:47
Это вообще уму непостижимо. Как такое могло произойти? Интересно какие будут приняты меры. Дисквалификация стадиона, скорей всего будет.Но этого мало. Нужно что нибудь более существенное.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:23, ред.
Ситуация вообще за гранью - не адекватный болельщик смог выбежать на поле и нанести травму игроку команды соперника. То ,что этот болельщик должен быть наказан это "ежу понятно";. Но серьёзно должна быть наказана принимающая сторона , которая не смогла или не захотела обеспечить безопасность! Если по простому представить ситуацию - игрок в гостях забивает гол и вместо того, что бы праздновать ему надо озираться по сторонам : кабы чего не "прилетело".
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:45
Ну это уже переходит все рамки. По нему тюрьма плачет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 