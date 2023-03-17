Болельщик «Сивасспора» сломал нос хавбеку «Фиорентины»

1679002625

сегодня, 00:37

Болельщик «Сивасспора» сломал нос футболисту «Фиорентины» во время поединка этих команд в Лиге Конференций (1:4, общий счет 1:5).

Пострадавшим оказался полузащитник «фиалок» . После четвертого гола итальянцев на 89-й минуте один из поклонников домашней команды прорвался на поле и ударил игрока. У полузащитника пошла кровь из носа, работники клубной медицинской службы оказали ему помощь. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно рассказал, что у Бьянко сломан нос.