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Болельщик «Блэкпула» умер после драки с другими фанатами

вчера, 12:29

Болельщик «Блэкпула» Тони Джонсон умер после драки с другими фанатами.

Сообщается, что 55-летний мужчина смотрел игру в одном из пабов Манчестера, затем началась потасовка, в которой приняли участие 15 человек. В итоге Джонсон получил многочисленные травмы, в больнице его не стало. Полиция задержала 33-летнего подозреваемого, но его отпустили под залог до июня, он будет ждать результатов расследования.

«Блэкпул» отреагировал на новость:

Футбольный клуб «Блэкпул» глубоко потрясён и расстроен новостью о трагической гибели нашего болельщика Тони Джонсона. Все наши мысли обращены к его близким. Покойся с миром, Тони.

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Перевод с thesun.co.uk
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