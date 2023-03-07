Болельщик «Блэкпула» умер после драки с другими фанатами

Болельщик «Блэкпула» Тони Джонсон умер после драки с другими фанатами.
Сообщается, что 55-летний мужчина смотрел игру в одном из пабов Манчестера, затем началась потасовка, в которой приняли участие 15 человек. В итоге Джонсон получил многочисленные травмы, в больнице его не стало. Полиция задержала 33-летнего подозреваемого, но его отпустили под залог до июня, он будет ждать результатов расследования.
«Блэкпул» отреагировал на новость:
Футбольный клуб «Блэкпул» глубоко потрясён и расстроен новостью о трагической гибели нашего болельщика Тони Джонсона. Все наши мысли обращены к его близким. Покойся с миром, Тони.