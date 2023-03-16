Сгорели авто и пострадали люди. Немцы разгромили Неаполь из-за бездействия УЕФА

Заносчивость Чеферина помогла хулиганам.
Президент УЕФА заступался за вандалов
Чеферин зачастил с ошибками, как и Инфантино. Александер заступился за немцев в конфликте с властями Неаполя. Вот только речь не о добрых ультрас, которые у «Айнтрахта» тоже есть и славятся кореографией на трибунах в стиле «Боруссии» Д. В деле агрессивные хулиганы из Франкфурта-на-Майне, которых поддержали ультрас «Аталанты» — враги неаполитанцев.
Немцы агрессивно встретили итальянцев перед домашним поединком Лиги чемпионов. Заклеили родной город оскорбительными наклейками с логотипом «Наполи» и фекалиями, с портретом бывшего лидера ультрас итальянцев в полицейской форме. Просто со словесными оскорблениями в адрес клуба Марадоны. Фанаты «Айнтрахта» обожают давить психологически.
В Германии случились жесткие нападения на фанатов «Наполи». Это не первый конфликт с участием немцев из Франкфурта. Были драки накануне финала ЛЕ в прошлом году. Фанаты «Айнтрахта» бросались на римлян в прошлом, когда играли с «Лацио». Французы из «Марселя» закидали файерами сектор с обычными зрителями во Франкфурте, люди получили ожоги.
Немецкие хулиганы ответили ультрас «Марселя» насилием на насилие. Но Чеферин испугался заводить недругов в богатой Германии, поэтому до матча защищал право немцев разгромить Неаполь и не наказывал их раньше. Наоборот грозился санкциями «Наполи», а попытку запретить ультрас «Айнтрахта» посетить гостевую игру назвал «неправильным решением».
Что он скажет после погромов? Сожгли полицейские машины и соседние авто. Разгромили кафе и рестораны. Бросали в полицейских стулья и поджигали все вокруг. Часто это семейный бизнес, люди считают убытки. Полицейские с ранениями, ведь поначалу хулиганы были в большинстве. Вроде бы все живы, но в уличной драке легко получить серьезные увечья на всю жизнь.
Неаполитанцев открыто провоцировали
Когда в центре твоего города появляется толпа из пятисот человек, которая орет оскорбления в твой адрес и в адрес любимого клуба, то это провокация. Парни в черной одежде из Бергамо и Франкфурта приехали не на футбол. Они приехали громить город. Искали стычки с итальянцами. А самые буйные фанаты «Наполи» мстили за побитых в гостях коллег.
Не будем делать вид, что Неаполь – культурная столица Италии. Гости прибыли на матч на поездах, а потом добавились автобусы, которые встретили в пути камнями и бутылками. В Неаполе не зря боялись беспорядков. Стоит признать, хулиганы «Айнтрахта» изобретательные преступники. У них и юристы в Италии были, чтобы сразу опротестовать запрет, и хитрые уловки.
Год назад после матча на «Камп Ноу» Лапорта недоумевал, ведь испанский стадион захватили немцы. Приехало около 30 000 фанатов. На родной арене «Барселону» освистали, а на поле обыграли по сумме двух матчей. Лигу Европы в итоге выиграл именно «Айнтрахт». Немецкие хулиганы воспользовались пасхальными выходными и наивностью некоторых испанцев.
Немцы забрали право на проход на арену у «кулес», людей с абонементами. Хозяева не проверили, кому продали билеты. Вместо 5 000 немцев получили половину стадиона. В «Наполи» такого быть не могло, ведь в этом сезоне билеты на матчи местного клуба на вес золота. Но даже 800 немцев хватило для серии конфликтов за пределами стадиона с полицией.
Беспорядки напомнили о хулиганах из Британии прошлого века. Но немцы получили за свою дерзость по голове. Фанатам немного прилетело за тех, кто бил итальянцев в Германии, а команда проиграла, ведь Осимхен настроился на дубль. Итальянцы толпой зашли в плей-офф ЛЧ впервые за много лет, а немцы навредили своей без того плохой репутации.
В УЕФА не умеют работать с фанатами
Несколько десятилетий больших проблем с фанатами не было. Локально иногда буянили ребята из Польши, России и Сербии, но ничего глобального и похожего на кровавую баню прошлого века. А теперь выросло новое поколение агрессивных ультрас в странах, где у народа больше денег для криминальных путешествий по Европе. Но не стоит сравнивать болельщиков «Айнтрахта» и, например, «Баварии».
Даже для Германии «орлы» — одно из исключений. Но парни в черном наработали вчера на дисквалификации. И на пустой стадион дома, и на запрет на посещение гостевых матчей, о котором в Неаполе просили. Теперь пусть Чеферин лично разгребает кашу, которую тоже заварил, когда не наказал ультрас «Айнтрахта» за стычки с фанатами «Марселя». И парижский финал ЛЧ тоже не забывайте.
В УЕФА год назад обвинили в задержке матча фанатов «Ливерпуля», которые якобы купили поддельные билеты. Но теперь есть итог расследования – виновата контора Чеферина. Оказалось, что многие фанаты «Ливерпуля» повели себя мудро, поэтому обошлось без множества жертв. Фанатов «Айнтрахта» не будет в Стамбуле на новом финале ЛЧ, но остались клубы с буйной поддержкой.
Молодые мужчины думают, что утверждаются, нападая толпой на более слабых. Ничего нового для человечества, но проблема для УЕФА. Сначала они обвинили фанатов «Ливерпуля», теперь пришлось извиняться. Затем защитили ультрас «Айнтрахта», а те разнесли центр Неаполя. Чеферин набрал в службу безопасности УЕФА друзей, а итогом стали горящие автомобили и атаки на полицию.
Фанаты в Европе знают, что правоохранители к ним не применят чрезмерную силу, ведь пойдут под суд. Смело атакуют машины и самих полицейских. В Неаполе избивали людей в касках и с дубинками, а те разбегались. Чеферину урок: никогда не стоит заступаться за агрессора. В конечном итоге нападавший проиграет, как «Айнтрахт», оставив клеймо на каждом, кто защищал право на насилие.