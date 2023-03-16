Сгорели авто и пострадали люди. Немцы разгромили Неаполь из-за бездействия УЕФА

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вчера, 11:57

Заносчивость Чеферина помогла хулиганам.

Президент УЕФА заступался за вандалов

Чеферин зачастил с ошибками, как и Инфантино. Александер заступился за немцев в конфликте с властями Неаполя. Вот только речь не о добрых ультрас, которые у «Айнтрахта» тоже есть и славятся кореографией на трибунах в стиле «Боруссии» Д. В деле агрессивные хулиганы из Франкфурта-на-Майне, которых поддержали ультрас «Аталанты» — враги неаполитанцев.

Немцы агрессивно встретили итальянцев перед домашним поединком Лиги чемпионов. Заклеили родной город оскорбительными наклейками с логотипом «Наполи» и фекалиями, с портретом бывшего лидера ультрас итальянцев в полицейской форме. Просто со словесными оскорблениями в адрес клуба Марадоны. Фанаты «Айнтрахта» обожают давить психологически.

В Германии случились жесткие нападения на фанатов «Наполи». Это не первый конфликт с участием немцев из Франкфурта. Были драки накануне финала ЛЕ в прошлом году. Фанаты «Айнтрахта» бросались на римлян в прошлом, когда играли с «Лацио». Французы из «Марселя» закидали файерами сектор с обычными зрителями во Франкфурте, люди получили ожоги.

Немецкие хулиганы ответили ультрас «Марселя» насилием на насилие. Но Чеферин испугался заводить недругов в богатой Германии, поэтому до матча защищал право немцев разгромить Неаполь и не наказывал их раньше. Наоборот грозился санкциями «Наполи», а попытку запретить ультрас «Айнтрахта» посетить гостевую игру назвал «неправильным решением».

Что он скажет после погромов? Сожгли полицейские машины и соседние авто. Разгромили кафе и рестораны. Бросали в полицейских стулья и поджигали все вокруг. Часто это семейный бизнес, люди считают убытки. Полицейские с ранениями, ведь поначалу хулиганы были в большинстве. Вроде бы все живы, но в уличной драке легко получить серьезные увечья на всю жизнь.

Неаполитанцев открыто провоцировали

Когда в центре твоего города появляется толпа из пятисот человек, которая орет оскорбления в твой адрес и в адрес любимого клуба, то это провокация. Парни в черной одежде из Бергамо и Франкфурта приехали не на футбол. Они приехали громить город. Искали стычки с итальянцами. А самые буйные фанаты «Наполи» мстили за побитых в гостях коллег.

Не будем делать вид, что Неаполь – культурная столица Италии. Гости прибыли на матч на поездах, а потом добавились автобусы, которые встретили в пути камнями и бутылками. В Неаполе не зря боялись беспорядков. Стоит признать, хулиганы «Айнтрахта» изобретательные преступники. У них и юристы в Италии были, чтобы сразу опротестовать запрет, и хитрые уловки.

Год назад после матча на «Камп Ноу» Лапорта недоумевал, ведь испанский стадион захватили немцы. Приехало около 30 000 фанатов. На родной арене «Барселону» освистали, а на поле обыграли по сумме двух матчей. Лигу Европы в итоге выиграл именно «Айнтрахт». Немецкие хулиганы воспользовались пасхальными выходными и наивностью некоторых испанцев.

Немцы забрали право на проход на арену у «кулес», людей с абонементами. Хозяева не проверили, кому продали билеты. Вместо 5 000 немцев получили половину стадиона. В «Наполи» такого быть не могло, ведь в этом сезоне билеты на матчи местного клуба на вес золота. Но даже 800 немцев хватило для серии конфликтов за пределами стадиона с полицией.

Беспорядки напомнили о хулиганах из Британии прошлого века. Но немцы получили за свою дерзость по голове. Фанатам немного прилетело за тех, кто бил итальянцев в Германии, а команда проиграла, ведь Осимхен настроился на дубль. Итальянцы толпой зашли в плей-офф ЛЧ впервые за много лет, а немцы навредили своей без того плохой репутации.

В УЕФА не умеют работать с фанатами

Несколько десятилетий больших проблем с фанатами не было. Локально иногда буянили ребята из Польши, России и Сербии, но ничего глобального и похожего на кровавую баню прошлого века. А теперь выросло новое поколение агрессивных ультрас в странах, где у народа больше денег для криминальных путешествий по Европе. Но не стоит сравнивать болельщиков «Айнтрахта» и, например, «Баварии».

Даже для Германии «орлы» — одно из исключений. Но парни в черном наработали вчера на дисквалификации. И на пустой стадион дома, и на запрет на посещение гостевых матчей, о котором в Неаполе просили. Теперь пусть Чеферин лично разгребает кашу, которую тоже заварил, когда не наказал ультрас «Айнтрахта» за стычки с фанатами «Марселя». И парижский финал ЛЧ тоже не забывайте.

В УЕФА год назад обвинили в задержке матча фанатов «Ливерпуля», которые якобы купили поддельные билеты. Но теперь есть итог расследования – виновата контора Чеферина. Оказалось, что многие фанаты «Ливерпуля» повели себя мудро, поэтому обошлось без множества жертв. Фанатов «Айнтрахта» не будет в Стамбуле на новом финале ЛЧ , но остались клубы с буйной поддержкой.

Молодые мужчины думают, что утверждаются, нападая толпой на более слабых. Ничего нового для человечества, но проблема для УЕФА . Сначала они обвинили фанатов «Ливерпуля», теперь пришлось извиняться. Затем защитили ультрас «Айнтрахта», а те разнесли центр Неаполя. Чеферин набрал в службу безопасности УЕФА друзей, а итогом стали горящие автомобили и атаки на полицию.

Фанаты в Европе знают, что правоохранители к ним не применят чрезмерную силу, ведь пойдут под суд. Смело атакуют машины и самих полицейских. В Неаполе избивали людей в касках и с дубинками, а те разбегались. Чеферину урок: никогда не стоит заступаться за агрессора. В конечном итоге нападавший проиграет, как «Айнтрахт», оставив клеймо на каждом, кто защищал право на насилие.