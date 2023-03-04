Холанд заступился за Грилиша в потасовке игроков «Ман Сити» и «Ньюкасла»

1677953933

вчера, 21:18

«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл» в матче АПЛ (2:0). Поединку сопутствовала напряженная атмосфера.

В одном из эпизодов защитник «сорок» сфолил на игроке «горожан» . Между футболистами возник конфликт, однако несколькими мгновениями позже заступился за своего одноклубника.