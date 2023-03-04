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Холанд заступился за Грилиша в потасовке игроков «Ман Сити» и «Ньюкасла»

вчера, 21:18
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл» в матче АПЛ (2:0). Поединку сопутствовала напряженная атмосфера.

В одном из эпизодов защитник «сорок» Дэн Берн сфолил на игроке «горожан» Джеке Грилише. Между футболистами возник конфликт, однако несколькими мгновениями позже Эрлинг Холанд заступился за своего одноклубника.

Холанд заступился за Грилиша в потасовке игроков «Ман Сити» и «Ньюкасла»

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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:54, ред.
На футбольном поле, каждый может включить «режим льва»…даже те, у кого нет душка на самом деле за пределами поля.
Примерно 99% таких телодвижений заканчиваются просто обычной толкотнёй, тычками, боданиями, не более, в основном это показуха. (не говорю конкретно про этот эпизод, а вообще в целом).
В хоккее в этом плане хорошо додумали)) если что-то не так, какой то конфликт, выходят сразу один на один и решают свои вопросы.
Гость
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