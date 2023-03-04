Холанд заступился за Грилиша в потасовке игроков «Ман Сити» и «Ньюкасла»

«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл» в матче АПЛ (2:0). Поединку сопутствовала напряженная атмосфера.
В одном из эпизодов защитник «сорок» Дэн Берн сфолил на игроке «горожан» Джеке Грилише. Между футболистами возник конфликт, однако несколькими мгновениями позже Эрлинг Холанд заступился за своего одноклубника.
Примерно 99% таких телодвижений заканчиваются просто обычной толкотнёй, тычками, боданиями, не более, в основном это показуха. (не говорю конкретно про этот эпизод, а вообще в целом).
В хоккее в этом плане хорошо додумали)) если что-то не так, какой то конфликт, выходят сразу один на один и решают свои вопросы.
Примерно 99% таких телодвижений заканчиваются просто обычной толкотнёй, тычками, боданиями, не более, в основном это показуха. (не говорю конкретно про этот эпизод, а вообще в целом).
В хоккее в этом плане хорошо додумали)) если что-то не так, какой то конфликт, выходят сразу один на один и решают свои вопросы.