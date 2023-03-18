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«Боруссия» Дортмунд отправила 6 голов в ворота «Кёльна»

вчера, 22:21
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)6 : 1Логотип футбольный клуб КёльнКёльнМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Кёльн» (6:1) в матче 25-го тура Бундеслиги.

На 15-й минуте первый гол в игре забил защитник «Боруссии» Рафаэл Геррейру. На 17-й минуте нападающий Себастьен Аллер удвоил преимущество «шмелей». На 32-й минуте Марко Ройс довёл счёт до разгромного. На 36-й минуте Дониэлл Мален отправил четвёртый гол в ворота гостей. На 42-й минуте нападающий «Кёльна» Дави Зелке отыграл один гол. На 69-й минуте Аллер оформил дубль, а на 70-й минуте дубль оформил Марко Ройс.

«Боруссия» идёт на 1-м месте (53 очка), «Кёльн» занимает 13-е место (27 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Боруссия» Дортмунд
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:06
Как по мне - после игр с Челси это очень слабое утешение.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:48
Теннисный счет получился. Болельщикам хорошо.
Gahi
Gahi
вчера в 22:58
После вылета из Лиги Чемпионов УЕФА от "Челси" команда "Боруссия" полностью сосредоточилась на чемпионате Бундеслиги. И то с каким рвением желание смести своего соперника с первых минут уже отразилась после первого тайма 4:1, но, а во втором команды имели достаточно возможности увеличить счёт. Но более расторопный оказались команда хозяев послав в ворота гостей ещё два мяча и установив окончательный счёт игры 6:1. Таким образом эта победа позволила "Боруссии" опередить "Баварию" на одно очко и возглавить турнирную таблицу до завтрашнего дня, где "Байер" будет принимать "Баварию". Помимо большинства болельщиков, самым внимательным и заинтересованными зрителями конечно же будут игроки и тренерский штаб "Боруссии" из Дортмунда, которые будут в глубине души болеть за команду Сердара Азмуна. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:37
Плохо, что команды не знают пощады друг к другу...
112910415
112910415
вчера в 22:30
хозяева были настроены крайне решительно
Гость
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