«Боруссия» Дортмунд отправила 6 голов в ворота «Кёльна»

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вчера, 22:21

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Кёльн» (6:1) в матче 25-го тура Бундеслиги.

На 15-й минуте первый гол в игре забил защитник «Боруссии» Рафаэл Геррейру. На 17-й минуте нападающий Себастьен Аллер удвоил преимущество «шмелей». На 32-й минуте Марко Ройс довёл счёт до разгромного. На 36-й минуте Дониэлл Мален отправил четвёртый гол в ворота гостей. На 42-й минуте нападающий «Кёльна» Дави Зелке отыграл один гол. На 69-й минуте Аллер оформил дубль, а на 70-й минуте дубль оформил Марко Ройс.

«Боруссия» идёт на 1-м месте (53 очка), «Кёльн» занимает 13-е место (27 очков).