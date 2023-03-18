«Локомотив» обыграл «Краснодар» в результативном матче с двумя удалениями

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вчера, 21:34

«Локомотив» обыграл «Краснодар» (3:2) в матче 20-го тура РПЛ .

На 29-й минуте первый гол в игре забил защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо. На 39-й минуте нападающий Джон Кордоба удвоил преимущество «быков». На 45-й минуте форвард «Локомотива» Артем Дзюба не реализовал пенальти. На 47-й минуте полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов отыграл один гол. На 51-й минуте нападающий Максим Глушенков сравнял счёт. На 63-й минуте красную карточку получил защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес. На 65-й минуте Дзюба вывел «Локомотив» вперёд. На 72-й минуте с поля был удалён защитник «железнодорожников» Игорь Смольников.

«Локомотив» идёт на 11-м месте (22 очка), «Краснодар» занимает 8-е место (29 очков).