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«Локомотив» обыграл «Краснодар» в результативном матче с двумя удалениями

вчера, 21:34
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Краснодар» (3:2) в матче 20-го тура РПЛ.

На 29-й минуте первый гол в игре забил защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо. На 39-й минуте нападающий Джон Кордоба удвоил преимущество «быков». На 45-й минуте форвард «Локомотива» Артем Дзюба не реализовал пенальти. На 47-й минуте полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов отыграл один гол. На 51-й минуте нападающий Максим Глушенков сравнял счёт. На 63-й минуте красную карточку получил защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес. На 65-й минуте Дзюба вывел «Локомотив» вперёд. На 72-й минуте с поля был удалён защитник «железнодорожников» Игорь Смольников.

«Локомотив» идёт на 11-м месте (22 очка), «Краснодар» занимает 8-е место (29 очков).

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:36
Замечательно. !!! " ЛОKО " выходит из тупика, надеюсь Артём Дзюба ещё забьёт голов и фк " ЛОКОМОТИВ ", будет в Zone 10 лучших футбольных команд Чемпионата.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 11:56
Локомотив как Барон Мюнхгаузен сам себя вытащил за волосы из болота
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:00
Локомотив скорее жив, чем мёртв)))
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 06:20


В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.


ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:35
Матч удался, ничего не скажешь!
Georgud
Georgud
вчера в 23:02
Локомотив с красивой победой!
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 22:55
Матч уровня топ чемпионата, нечасто такие в рпл случаются.
Loko57
Loko57
вчера в 22:39
Надеюсь Паровоз вытащит себя из трясины!!!
112910415
112910415
вчера в 22:04
удивительные качели, круто !
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:04
Лоеомотив : Да Придёт Спаситель!!! С Победой!!! болелов Локо, Краснодару соседям, пережить результат матча, ведя и пропусчтив, видимо тренер Краснодара не играл в Фифу в русской озвучке и не слышал про нелюбимый счёт Фвбио Капелло
амурец
амурец
вчера в 22:02
Локо молодцы проигрывая в два мяча вытащили матч
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:57
Согласен !
Будь здрав Володя.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:57
Начали за здравие, закончили за упокой. Автогол Волкова вообще убил меня. Локо воспользовался суматохой в защите Краснодара и забил два мяча после перерыва. после удаления Рамиреса я вообще перестал на это смотреть
AlexDen
AlexDen
вчера в 21:54
Всё таки яйца есть у этой команды паровозной, и вот это уже похоже на команду! Всех болел Локо с победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:49
Дзюбу с победным голом...с очередным...
Пиняев - красава...давненько не видел таких выкрутасов в РПЛ...
Вообще Локо молодцы...при 0:2 и незабитом пенальти...собрались и вытащили матч...
Завсегда приятно наблюдать такие камбэки...
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:48
Хорош, но пенальти пробил ОТВРАТИТЕЛЬНО!
NYJ
NYJ
вчера в 21:46
Спасибо, Команде
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:44
Локо превратился в ПАРОВОЗ и открыв сифон и поддувало прошёлся катком по Быкам во втором тайме. Счёт мог быть и крупнее, если бы Артём реализовал пенальти. Удивительная игра ! Ведя 2:0 Быки решили, что сделали игру, за что и поплатились. Дзюба был хорош.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:44
Огненный матч. До первого свистка был уверен в победе Локомотива; после первого тайма - в победе Краснодара. Но второй тайм Локо начал как разъяренный зверь, довольно быстро забил 3 гола, но потом начал играть по счету и чуть не поплатился за это. Игра была довольно равная, но паровозы были чуточку сильнее.
Всех болел железнодорожников с красивой победой!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:40
Смольникова низачто удалили
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:38, ред.
Супер пупер матч !
Болельщиков Паровоза с волевой Победой !
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