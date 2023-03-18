«Локомотив» обыграл «Краснодар» в результативном матче с двумя удалениями

«Локомотив» обыграл «Краснодар» (3:2) в матче 20-го тура РПЛ.
На 29-й минуте первый гол в игре забил защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо. На 39-й минуте нападающий Джон Кордоба удвоил преимущество «быков». На 45-й минуте форвард «Локомотива» Артем Дзюба не реализовал пенальти. На 47-й минуте полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов отыграл один гол. На 51-й минуте нападающий Максим Глушенков сравнял счёт. На 63-й минуте красную карточку получил защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес. На 65-й минуте Дзюба вывел «Локомотив» вперёд. На 72-й минуте с поля был удалён защитник «железнодорожников» Игорь Смольников.
«Локомотив» идёт на 11-м месте (22 очка), «Краснодар» занимает 8-е место (29 очков).
В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.
В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.
Будь здрав Володя.
Будь здрав Володя.
Пиняев - красава...давненько не видел таких выкрутасов в РПЛ...
Вообще Локо молодцы...при 0:2 и незабитом пенальти...собрались и вытащили матч...
Завсегда приятно наблюдать такие камбэки...
Пиняев - красава...давненько не видел таких выкрутасов в РПЛ...
Вообще Локо молодцы...при 0:2 и незабитом пенальти...собрались и вытащили матч...
Завсегда приятно наблюдать такие камбэки...
Всех болел железнодорожников с красивой победой!
Всех болел железнодорожников с красивой победой!
Болельщиков Паровоза с волевой Победой !
Болельщиков Паровоза с волевой Победой !