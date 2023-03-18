Стало известно условие, при котором Месси продлит контракт с ПСЖ

Нападающий Лионель Месси получил предложение от ПСЖ о продлении контракта.
По данным источника, вопрос заработной платы не является основным для аргентинца.
Лео хочет услышать от руководства, каким будет проект клуба на ближайшие годы, а только после этого примет решение.
много придуманных на пустом месте ...
много придуманных на пустом месте ...
Деньги деньгами...статус статусом...но и из реальности не надо выпадать...
Деньги деньгами...статус статусом...но и из реальности не надо выпадать...
В статье написано, что Месси хочет услышать какие у руководства планы на будущее, где вы здесь увидели про условия?
В статье написано, что Месси хочет услышать какие у руководства планы на будущее, где вы здесь увидели про условия?
интересоваться, супер наглость!
интересоваться, супер наглость!