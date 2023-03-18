Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

Стало известно условие, при котором Месси продлит контракт с ПСЖ

сегодня, 00:27

Нападающий Лионель Месси получил предложение от ПСЖ о продлении контракта.

По данным источника, вопрос заработной платы не является основным для аргентинца.

Лео хочет услышать от руководства, каким будет проект клуба на ближайшие годы, а только после этого примет решение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал» продлит контракт с игроком, выступающим за «Милан»
Сегодня, 09:24
Слухи«Барселона» предложила новый контракт Бускетсу
16 марта
ОфициальноАльварес подписал новый контракт с «Манчестер Сити»
16 марта
Конте дал комментарий касательно ситуации с контрактом Кейна
16 марта
Слухи«Боруссия» Дортмунд продлит контракт с игроком, которым интересуются в АПЛ
16 марта
Слухи«Челси» не планирует выкупать Закарию у «Ювентуса»
16 марта
Сортировать
Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:02
Вы посмотрите на физиономию Меськи-вылитый пасюк,только из Аргентины !!!Вот оно истинное амплуа Меськи-ДЕНЬГИ!!!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:01
Охотно верим, что деньги не главное для аргентинца 👍🏽👍🏽
112910415
112910415
сегодня в 08:39
много бессодержательных новостей,
много придуманных на пустом месте ...
Elliada
Elliada
сегодня в 07:52
Понятное дело, что у Месси вопросы. Это желание любого нормального человека. Сейчас никто не знает каким будет ПСЖ в новом сезоне. Продадут ли Неймара или он упрется? Уйдет ли Мбаппе или деньгами уговорят остаться еще на несколько лет? Будет ли новый тренер или Гальтье дадут еще поработать?? Будет ли ПСЖ усиливать полузащиту и защиту? И так далее.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:30
Какие могут быть проекты в ПСЖ, скупай всех звезд.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:48, ред.
Бред это всё, само собой одна из главных причин тоже зарплата, возможно она такая же как у Мбаппе или меньше. Его и недостаток внимания напрягает, весь акцент сейчас на Мбаппе и Неймаре, а Месси на 2ом плане, естественно его это не устраивает как топ игрока, он должен быть единственным, когда комментируют матч, только Месси должен быть на слуху, понятно всё с ним. Иди-ка ты в ОАЕ, будет тебе там внимание, все равно там придётся делить эфир с Роналду.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:47
Да как то и не задумывался...бывало хотел сменить...подумал "а зачем?"...мне он плохого ничего не делал...да и не худший парень..из посетивших Питер в 21-м веке..))
ДСА
ДСА
сегодня в 06:36
Наверное сам предложил путь развития и ждёт реакции.
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 06:25
Виллаш-Боаш, Андре почему у Вас на аватарке? Всегда хотел спросить, ведь тренера давно нет приоритеты Зенита совершенно другие.
протон
протон
сегодня в 06:23
Человек взял всё, что можно. Не помешает арабская лига и деньги. Думаю, папа примет правильное решение. Ему даже напрягать не нужно в арабской лиге. Деньги капают океаном. 
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:41
Какие "ближайшие годы"..???......парню через 3 месяца 37-й год пойдёт....ближайшие годы....))
Деньги деньгами...статус статусом...но и из реальности не надо выпадать...
7uut96tc4wb8
7uut96tc4wb8 ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 05:10
А какие условия ставит Месси?
В статье написано, что Месси хочет услышать какие у руководства планы на будущее, где вы здесь увидели про условия?
ОПС
ОПС
сегодня в 03:41
Денег ему хватит на всю оставшуюся жизнь. А вот условия какие то ставить... зачем?
амурец
амурец
сегодня в 03:39
Он еще и условия ставит
shur
shur
сегодня в 01:13
...в его предпенссионном возрасте о дальнейшем развитии клуба
интересоваться, супер наглость!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:37
Все проекты настроены на победы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 