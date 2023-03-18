Стало известно условие, при котором Месси продлит контракт с ПСЖ

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сегодня, 00:27

Нападающий получил предложение от ПСЖ о продлении контракта.

По данным источника, вопрос заработной платы не является основным для аргентинца.

Лео хочет услышать от руководства, каким будет проект клуба на ближайшие годы, а только после этого примет решение.