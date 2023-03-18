«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с тен Хагом

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вчера, 17:33

В «Манчестер Юнайтед» довольны работой главного тренера клуба .

«Красные дьяволы» предложат голландцу новый контракт вне зависимости от того, кто будет новым владельцем команды. Сейчас МЮ находится на стадии потенциальной продажи.

Под руководством тен Хага «Манчестер Юнайтед» завоевал первый трофей за шесть лет — Кубок Лиги.