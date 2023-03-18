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«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с тен Хагом

вчера, 17:33

В «Манчестер Юнайтед» довольны работой главного тренера клуба Эрика тен Хага.

«Красные дьяволы» предложат голландцу новый контракт вне зависимости от того, кто будет новым владельцем команды. Сейчас МЮ находится на стадии потенциальной продажи.

Под руководством тен Хага «Манчестер Юнайтед» завоевал первый трофей за шесть лет — Кубок Лиги.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:42
Большого прогресса не видно, теперь перестройка в клубе
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:58, ред.
В целом да, но все же делать выводы рано.
Единственный показатель успешности Тен Хага будет победа в АПЛ или в ЛЧ. Так как после Фергюсона этот трофей никто не брал. Не будем говорить о золотом дубле и требле, чтобы он еще больше был похож на Фергюсона.
shur
shur
вчера в 19:09, ред.
...надоела нестабильность, а сейчас нет капризули Рона, появился какой-никакой переживающий за общее дело тренер,
Решфорд разыгрался, победы радуют, недоразумение или
сговор от Ливере (переживём) всё складывается в очень неплохую картину, почему бы и нет, флаг в руки гер Хаг...!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:07
Получается нужно искать добро от зла )
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:06
Отмечается, что 50-летний шотландский специалист подписал с "красными дьяволами" контракт на шесть лет. Напомним, на посту главного тренера Мойес сменит еще одного шотландца - Алекса Фергюсона, который решил перейти в структуру команды. Наставником "МЮ" Фергюсон был почти 27 лет.

По информации британского издания The Guardian, руководство "Юнайтед" в январе предложит ван Гаалу продолжить сотрудничество с клубом.

МЮ объявил о подписании нового контракта с главным тренером Жозе Моуринью.
Соглашение с 54-летним португальцем рассчитано до 2020 года.

МЮ объявил о продлении контракта с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером.
48-летний норвежец подписал соглашение до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один год.

МЮ хочет предложить Ральфу Рангнику контракт на постоянной основе, сообщает The Sun.

Их вообще жизнь чему-то учит или они свинью хотят подложить новым владельцам.
МЮ после всех испытаний с назначением и продлением коучей должен уже осторожно предлагать или продлевать контракт, ведь это в их интересах.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:26
0-7 от Ливерпуля их не убедили.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:44
От добра, добра не ищут . Тем более что и альтернатив особо нет .
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