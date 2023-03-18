«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с тен Хагом

В «Манчестер Юнайтед» довольны работой главного тренера клуба Эрика тен Хага.
«Красные дьяволы» предложат голландцу новый контракт вне зависимости от того, кто будет новым владельцем команды. Сейчас МЮ находится на стадии потенциальной продажи.
Под руководством тен Хага «Манчестер Юнайтед» завоевал первый трофей за шесть лет — Кубок Лиги.
Решфорд разыгрался, победы радуют, недоразумение или
сговор от Ливере (переживём) всё складывается в очень неплохую картину, почему бы и нет, флаг в руки гер Хаг...!
Решфорд разыгрался, победы радуют, недоразумение или
сговор от Ливере (переживём) всё складывается в очень неплохую картину, почему бы и нет, флаг в руки гер Хаг...!