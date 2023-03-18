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ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Канте подпишет с «Челси» новый контракт

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Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:53
Не один из лучших а ЛУЧШИЙ, когда он здоров он лучший опорник в мире,к тому же как человек он отличный и создаёт в коллективе здоровую и дружескую атмосферу.поэтому Нголо дллжен остаться с нами.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:26
Это отлично! Несмотря на его длительные травмы, я все ещё верю в одного из лучших опорников современности! Через 2 недели 32 года, сможет попылить ещё, главное полностью залечить свою болячку 💪🏽
Жду в ближайших матчах, с Энцо должны составить мощный центр.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:10
Вот когда подпишет ,тогда и можно говорить как о свершившимся факте.
Гость
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