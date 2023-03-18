Канте подпишет с «Челси» новый контракт

Полузащитник Нголо Канте подпишет новое соглашение с «Челси».
Речь идет о контракте на 2 года. Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии.
Известно, что другой клуб АПЛ следит за выступлениями игрока.
Полузащитник Нголо Канте подпишет новое соглашение с «Челси».
Речь идет о контракте на 2 года. Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии.
Известно, что другой клуб АПЛ следит за выступлениями игрока.
Жду в ближайших матчах, с Энцо должны составить мощный центр.
Жду в ближайших матчах, с Энцо должны составить мощный центр.