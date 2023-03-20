Прокуратура Нидерландов запросила 3,5 года тюрьмы для игрока «Урала»

Прокуратура Нидерландов запросила 3,5 года тюрьмы и лишение водительских прав на 4 года для полузащитника «Урала» Рая Влута.
В 2021 году футболист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребёнок.
На судебном заседании Влут заявил, что выпил несколько стаканов спиртного, а после сел за руль. Прокуратура установила, что перед ДТП футболист ехал со скоростью 203 км/ч. Влут сказал, что по ощущениям двигался со скоростью 130 км/ч. Окончательное решение суда по делу игрока будет вынесено 3 апреля.