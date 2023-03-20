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Прокуратура Нидерландов запросила 3,5 года тюрьмы для игрока «Урала»

вчера, 15:57

Прокуратура Нидерландов запросила 3,5 года тюрьмы и лишение водительских прав на 4 года для полузащитника «Урала» Рая Влута.

В 2021 году футболист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребёнок.

На судебном заседании Влут заявил, что выпил несколько стаканов спиртного, а после сел за руль. Прокуратура установила, что перед ДТП футболист ехал со скоростью 203 км/ч. Влут сказал, что по ощущениям двигался со скоростью 130 км/ч. Окончательное решение суда по делу игрока будет вынесено 3 апреля.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:19
Срочно выдать ему скрепный паспорт.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 09:53
Выдать обоих зачем нам уголовники нужны?
Naherger
Naherger
сегодня в 00:50
А я не пойму,чему вы удивляетесь. Промес тоже без проблем свалил. С чего вы взяли,что в Европе все должно быть не так,как здесь?
Возьмём футбольное - судейство. На фоне ЛЧ судейство в рпл полный отстой. оно и понятно: в ЛЧ отборные рефери со всей Европы. Но на фоне других чемпов ничем не хуже,как оказалось.
1580556558
1580556558
вчера в 23:41
Прямо не РПЛ, а футбольный батальон "Вагнер"
Союзник противников
Союзник противников ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:34
НАдо ещё к тем присмотреться,кому неожиданно дали гражданство,хотя пользы для сборной(то бишь-всему российскому футболу) от них нет
Союзник противников
Союзник противников ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 22:32
Вы все сначала выпейте валерьянки и дождитесь решения суда.Вот,блин,шайка поклонников аутодафе.
Союзник противников
Союзник противников ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:29
У нас традиционный парад бешеных поклонников международных институтов,скончавшихся давно.Общечеловеки...
minai
minai
вчера в 22:20, ред.
Читаю комменты и охреневаю. Чё то вы все дружно поверили непонятному информационному ресурсу, приводящего "мнение" аж прокуратуры вонючей голландии. Прям какой-то коллективный гипноз.. или психоз.
Сп62
Сп62
вчера в 21:13
Действительно, непонятно. Почему не была взята подписка о невыезде, как у нашего Ефремова и позволили спокойно покинуть страну. Такое нарушение закона приравнивается с покушением на убийство.
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 19:28
Урал обязан выдать этого мерзкого типа.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:15
Такой Влут нам не нужен.
adekvat
adekvat
вчера в 18:01
Еще один уркаган в РПЛ появился.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:58
Сколько оказывается уголовников в РПЛ. Ужас!
xvf24q9atq4w
xvf24q9atq4w
вчера в 17:38
За ребёнка при таких обстоятельствах сразу надо минимум червонец давать без разговоров даже
memphis
memphis
вчера в 17:24
Уже можно голландскую ОПГ собрать... Что он, что Промес конченные и должны сидеть
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:22
И ты,Влут! Ничё,с Урала,Дона и Тарасовки выдачи нет!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:59
Я считаю таких нужно выдавать по запросу государства, само собой должны сидеть в тюрьме. Сесть за руль пьяным и при этом ещё гнать, ребёнка жалко. Почему он свободно передвигался по стране и за границу, я думал такой бардак в странах СНГ, а оказывается в Европе тоже такое практикуется. в 21 году было ДТП, а проснулись только сейчас в 2023г, за это время мог ещё кого-так покатать на капоте, жесть.
112910415
112910415
вчера в 16:45
почему-то именно с Нидерландами у наших беда !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:44
Ребенка жаль ангелочка. Куда катится мир, вместе с нами...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:38
По хорошему, засранца нужно отправить за решетку.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:28
Что то репутация РПЛ хромает на обе ноги . Неясно что будет с Промесом, а тут на подходе еще один.
lotsman
lotsman
вчера в 16:16
Да что такое? То Промес от правосудия в России скрылся, то теперь Влута. Нашли убежище.))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:05, ред.
После окончательного решения суда ,можно будет,что то сказать, а так слишком трагическая ситуация а то бы на эмоциях не наговорить лишнего.
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