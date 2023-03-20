Прокуратура Нидерландов запросила 3,5 года тюрьмы для игрока «Урала»

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вчера, 15:57

Прокуратура Нидерландов запросила 3,5 года тюрьмы и лишение водительских прав на 4 года для полузащитника «Урала» .

В 2021 году футболист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП , в результате которого погиб 4-летний ребёнок.