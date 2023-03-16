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«Зенит» выиграл суд у клуба из Швеции

вчера, 18:24

«Зенит» выиграл суд у шведского «Юргордена» и получит 400 тысяч евро.

Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск российского клуба к шведской стороне по поводу аренды голкипера Александра Васютина в прошлом сезоне. «Юргорден» должен был заплатить около 400 тысяч евро, однако платеж так и не был совершен. Теперь шведский клуб должен погасить долг в течение 45 дней, а также выплатить штраф ФИФА. Если выплата придет позже, то «Юргордену» могут запретить трансферную деятельность в течение двух трансферных окон.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:57
Если бы не штраф ФИФА, то исход был бы иным.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:49
Со свечкой не стоял, но говорят в булку балуются ещче
adekvat
adekvat
вчера в 20:24
Что творится в этой Европе, воруют, подкупают, наркотой торгуют, долги не отдают, насилуют, домогаются, на родственников нападают..... Ужас какой-то.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:20
С Европы, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок...
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:57
Остаётся только порадоваться за фк ЗЕНИТ.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:12
Это не СУД.И потратили не больше, в этой "палате №8"???
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:57
Исходя из сегодняшних реалий и этот платёж проблематично получить будет.
izrafel
izrafel
вчера в 18:42
Ну все обогатились сказочно...:))))... только такой суммы не хватало для полного счастья. Ну хоть Юристы Зени не просто так едят свой хлеб.
Гость
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