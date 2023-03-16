«Зенит» выиграл суд у клуба из Швеции

«Зенит» выиграл суд у шведского «Юргордена» и получит 400 тысяч евро.
Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск российского клуба к шведской стороне по поводу аренды голкипера Александра Васютина в прошлом сезоне. «Юргорден» должен был заплатить около 400 тысяч евро, однако платеж так и не был совершен. Теперь шведский клуб должен погасить долг в течение 45 дней, а также выплатить штраф ФИФА. Если выплата придет позже, то «Юргордену» могут запретить трансферную деятельность в течение двух трансферных окон.