Генеральный директор «Локомотива» может уйти из клуба

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вчера, 19:53

Совет директоров «Локомотива», который должен был состояться сегодня, перенесён. В клубе намерены назначить нового генерального директора, сейчас на этом посту трудится .

В московском клубе полагают, что именно он является ответственным за ошибку с выходом на поле в матче Кубка России с «Акроном» (1:1, 6:7 по пенальти). полузащитника Дмитрия Баринова, который должен был пропустить игру из-за дисквалификации. Новым генеральным директором может стать Андрей Лексаков или Евгений Кречетов. Они оба работают в клубе.