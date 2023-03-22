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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Генеральный директор «Локомотива» может уйти из клуба

вчера, 19:53

Совет директоров «Локомотива», который должен был состояться сегодня, перенесён. В клубе намерены назначить нового генерального директора, сейчас на этом посту трудится Владимир Леонченко.

В московском клубе полагают, что именно он является ответственным за ошибку с выходом на поле в матче Кубка России с «Акроном» (1:1, 6:7 по пенальти). полузащитника Дмитрия Баринова, который должен был пропустить игру из-за дисквалификации. Новым генеральным директором может стать Андрей Лексаков или Евгений Кречетов. Они оба работают в клубе.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:06
Можно подумать, это что-то поменяет внутри клуба, и весь аппарат Локомотива начнёт работать ответственно и усердно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:06
Дзюба начал деятельность...
Кадровые изменения неизбежны...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:55
Перейдёт к конкурентам,и все дела.Каста футбольных специалистов ограничена и крайне замкнута.
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 04:49
Приветствую!
Спортивный директор Локо Дмитрий Ульянов - назначен 28 ноября 2022 года.

Что самое интересное, то что вы задаёте вопросы почему виновным назначили Леонченко, когда есть в подчинении у него люди, которые и должны отвечать за этот прокол и сами по сути ответили почему именно генеральный директор Леонченко должен за это ответить.
Или вы считаете, что ген. директор не должен не за что отвечать? Ну тогда это просто кучерявая должность получается.
Просто данный случай стал последней каплей в отвратительной работе Леонченко в должности ген. директора.
Кстати когда в команде "правил" Цорн со своей бандой, Леонченко поддержал идею убрать из команды людей, которые верой и правдой служили Локо именно он изгнал Лоськова и Пашинина из команды.
Конкретно Леонченко участвовал в разрушении Локо. Команда из чемпиона и призёра последних лет превратилась в неизвестно, что и если не смена таких руководителей могла вообще вылететь с треском из РПЛ.
Конечно ещё очень долго можно перечислять огрехи Леонченко, но подведу итог.
Леонченко хреновый руководитель, который не может организовать работу, он больше приспособленец, который думает о себе, а не о команде.
Нужен такой руководитель? Нет конечно, гнать таких надо и не важно какой повод.

Надеюсь, что вы поняли меня.
ABir
ABir
вчера в 23:08
Нашли козла отпущения или по ихнему - стрелочника.
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:41, ред.
Скорее всего, что прокол с Бариновым это повод, а причина, скорее всего, в ТРЁХ очках от подвала, а не от ПЕРВОГО места.
shlomo
shlomo
вчера в 20:24
Вы меня простите, конечно, но почему за этим должен следить генеральный директор? Есть управ. делами Коротков, есть начальник команды Кузнецов, есть спортивный директор (его фамилию узнать не удалось, ибо на сайте страница руководства клуба банально не работает, что иронично). За что вся эта орава "начальников", "управляющих" и "директоров" получает зарплату, если их работу должен выполнять гендир? Собственно, неудивительно почему Локомотив в подвале таблицы (3 очка от стыков... из подвала виднеется только нос...).....
Гость
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