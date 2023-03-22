Генеральный директор «Локомотива» может уйти из клуба

Совет директоров «Локомотива», который должен был состояться сегодня, перенесён. В клубе намерены назначить нового генерального директора, сейчас на этом посту трудится Владимир Леонченко.
В московском клубе полагают, что именно он является ответственным за ошибку с выходом на поле в матче Кубка России с «Акроном» (1:1, 6:7 по пенальти). полузащитника Дмитрия Баринова, который должен был пропустить игру из-за дисквалификации. Новым генеральным директором может стать Андрей Лексаков или Евгений Кречетов. Они оба работают в клубе.
Кадровые изменения неизбежны...
Кадровые изменения неизбежны...
Спортивный директор Локо Дмитрий Ульянов - назначен 28 ноября 2022 года.
Что самое интересное, то что вы задаёте вопросы почему виновным назначили Леонченко, когда есть в подчинении у него люди, которые и должны отвечать за этот прокол и сами по сути ответили почему именно генеральный директор Леонченко должен за это ответить.
Или вы считаете, что ген. директор не должен не за что отвечать? Ну тогда это просто кучерявая должность получается.
Просто данный случай стал последней каплей в отвратительной работе Леонченко в должности ген. директора.
Кстати когда в команде "правил" Цорн со своей бандой, Леонченко поддержал идею убрать из команды людей, которые верой и правдой служили Локо именно он изгнал Лоськова и Пашинина из команды.
Конкретно Леонченко участвовал в разрушении Локо. Команда из чемпиона и призёра последних лет превратилась в неизвестно, что и если не смена таких руководителей могла вообще вылететь с треском из РПЛ.
Конечно ещё очень долго можно перечислять огрехи Леонченко, но подведу итог.
Леонченко хреновый руководитель, который не может организовать работу, он больше приспособленец, который думает о себе, а не о команде.
Нужен такой руководитель? Нет конечно, гнать таких надо и не важно какой повод.
Надеюсь, что вы поняли меня.
Спортивный директор Локо Дмитрий Ульянов - назначен 28 ноября 2022 года.
Что самое интересное, то что вы задаёте вопросы почему виновным назначили Леонченко, когда есть в подчинении у него люди, которые и должны отвечать за этот прокол и сами по сути ответили почему именно генеральный директор Леонченко должен за это ответить.
Или вы считаете, что ген. директор не должен не за что отвечать? Ну тогда это просто кучерявая должность получается.
Просто данный случай стал последней каплей в отвратительной работе Леонченко в должности ген. директора.
Кстати когда в команде "правил" Цорн со своей бандой, Леонченко поддержал идею убрать из команды людей, которые верой и правдой служили Локо именно он изгнал Лоськова и Пашинина из команды.
Конкретно Леонченко участвовал в разрушении Локо. Команда из чемпиона и призёра последних лет превратилась в неизвестно, что и если не смена таких руководителей могла вообще вылететь с треском из РПЛ.
Конечно ещё очень долго можно перечислять огрехи Леонченко, но подведу итог.
Леонченко хреновый руководитель, который не может организовать работу, он больше приспособленец, который думает о себе, а не о команде.
Нужен такой руководитель? Нет конечно, гнать таких надо и не важно какой повод.
Надеюсь, что вы поняли меня.