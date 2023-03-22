Личный советник Роналду уволился из сборной Португалии

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вчера, 09:53

Личный советник Рикарду Регуфе покинул свою должность в сборной Португалии.

Сообщается, что менеджер принял такое решение для того, чтобы иметь больше времени для работы в Саудовской Аравии, где он продолжает всячески помогать КриРо. Ранее Регуфе сыграл ключевую роль в трансфере португальца в ряды саудовского клуба «Аль-Наср». Фактически при осуществлении сделки Регуфе играл роль агента, заменив Жорже Мендеша, который ранее занимался делами Роналду, но поругался с ним после скандального интервью незадолго до ухода форварда из МЮ .

Регуфе работал в сборной Португалии в течение 20 лет.