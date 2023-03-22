Личный советник Криштиану Роналду Рикарду Регуфе покинул свою должность в сборной Португалии.
Сообщается, что менеджер принял такое решение для того, чтобы иметь больше времени для работы в Саудовской Аравии, где он продолжает всячески помогать КриРо. Ранее Регуфе сыграл ключевую роль в трансфере португальца в ряды саудовского клуба «Аль-Наср». Фактически при осуществлении сделки Регуфе играл роль агента, заменив Жорже Мендеша, который ранее занимался делами Роналду, но поругался с ним после скандального интервью незадолго до ухода форварда из МЮ.
Регуфе работал в сборной Португалии в течение 20 лет.
- Да, советник?
- Ты когда бутылки пинаешь то хотя бы попадай ими куда-нибудь. А вообще, пинай лучше баночки пепси, тогда тебя снова начнут сравнивать Месси.
- Да, советник?
- Ты когда бутылки пинаешь то хотя бы попадай ими куда-нибудь. А вообще, пинай лучше баночки пепси, тогда тебя снова начнут сравнивать Месси.
Регуфино счастье - был бы милый pядом, ну, а больше ничего не надо.
Регуфино счастье - был бы милый pядом, ну, а больше ничего не надо.