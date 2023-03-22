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Личный советник Роналду уволился из сборной Португалии

вчера, 09:53

Личный советник Криштиану Роналду Рикарду Регуфе покинул свою должность в сборной Португалии.

Сообщается, что менеджер принял такое решение для того, чтобы иметь больше времени для работы в Саудовской Аравии, где он продолжает всячески помогать КриРо. Ранее Регуфе сыграл ключевую роль в трансфере португальца в ряды саудовского клуба «Аль-Наср». Фактически при осуществлении сделки Регуфе играл роль агента, заменив Жорже Мендеша, который ранее занимался делами Роналду, но поругался с ним после скандального интервью незадолго до ухода форварда из МЮ.

Регуфе работал в сборной Португалии в течение 20 лет.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Икарус (раскрыть)
сегодня в 08:51
Семейные, личные, деловые вопросы человек должен решать САМ.
Икарус
Икарус ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 01:57
Я думаю ,это человек ,который принимает деловые звонки, составляет графики светских выходов и решает кучу мелких вопросов-семейные, личные, деловые и т.д.
4r27fwteaspw
4r27fwteaspw
вчера в 14:49
- Криштиану!
- Да, советник?
- Ты когда бутылки пинаешь то хотя бы попадай ими куда-нибудь. А вообще, пинай лучше баночки пепси, тогда тебя снова начнут сравнивать Месси.
112910415
112910415
вчера в 14:09
лебединая верность, так сказать
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:52
Как там говорят: "Поймал удачу (Роналду) за яйца".
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:14
Ради гея-нарцисса даже сборную бросил.
Регуфино счастье - был бы милый pядом, ну, а больше ничего не надо.
Союзник противников
Союзник противников ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:42, ред.
Я не живу в Питере,поэтому к этой категории принадлежать не могу. А "Зенит" и его история вечны,как известно...Не Ленинградское "Динамо",чай.
Elliada
Elliada
вчера в 11:31
Понятное дело. За 20 лет в сборной заработал от силы 1 млн, а тут на одной сделке 30 млн. Поехал к своей курице, несущей золотые яйца. Будет доить Роналду дальше.
lotsman
lotsman ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 11:06, ред.
Насчёт личных консультантов и врачей, это ты попросту врёшь. Парикмахер у собачек был у Витселя, который покинул Зенит 7 лет назад. Насчёт дикарей - ну нельзя же всех равнять по себе, не все же такие, как ты.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:05
Пора уже и Роналду отправиться вслед за ним. Сколько можно мучать сборную!
Союзник противников
Союзник противников ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:43
Это как у белоснежек в "Зените"-личные консультанты,врачи,и парикмахеры собак.Своё драгоценное здоровье и благополучие нельзя доверять местным дикарям.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 10:25
Доброе утро. Да, тогда добавляли, но после этого тоже добавляли данную лигу.
lotsman
lotsman
вчера в 10:14
Личный советник, это что? Персональная нянька, что ли? Он с собственной нянькой на игры ездит?))
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:13
Не кому советовать стало
Neutron034
Neutron034
вчера в 09:57
Здравствуйте! Пора бы уже QR-коды отправить, 22-ое марта. Там 4 приза, 2 в тройке.
LOpp
LOpp
вчера в 09:56
На сколько я помню чемпионат Беларуси был во время самоизоляции в мае-июле 2020г.
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