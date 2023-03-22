Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо»

покинул пост главного тренера «Торпедо». Ситуацию прокомментировал Ярослав Савин, президент московского клуба:

Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.