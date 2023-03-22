Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо». Ситуацию прокомментировал Ярослав Савин, президент московского клуба:
Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.
«Торпедо» после 20 туров занимает в РПЛ последнее место с 8 очками.
Думаю тренируй он ЦСКА, результат был бы не хуже. В меру жёсткий, в меру с характером, думаю, школу тренерскую с разными условиями, менталитетом прошел и пройдет ещё. Все впереди. Какие его годы..
Думаю тренируй он ЦСКА, результат был бы не хуже. В меру жёсткий, в меру с характером, думаю, школу тренерскую с разными условиями, менталитетом прошел и пройдет ещё. Все впереди. Какие его годы..
В чём была проблема, когда команду тренировал Игнашевич, команда играла в хороший добротный футбол, была готова для выхода в РПЛ. Но нет, расторгли контракт с Игнашевичем, всплыли проблемы с финансированием клуба со строительством стадиона. И опять тоже самое.
Нет в клубе качественного менеджмента, от слова Абсолютно, начиная с самого верха в руководстве, кончая низшим звеном. И кто бы не возглавил на сегодняшний день команду, ничего хорошего его точно не ждёт. Команда со сто процентной гарантией скатиться в ФНЛ. Да и там ей придётся нелегко с таким руководством.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Единственное, очень сочувствую болельщикам Торпедо.
В чём была проблема, когда команду тренировал Игнашевич, команда играла в хороший добротный футбол, была готова для выхода в РПЛ. Но нет, расторгли контракт с Игнашевичем, всплыли проблемы с финансированием клуба со строительством стадиона. И опять тоже самое.
Нет в клубе качественного менеджмента, от слова Абсолютно, начиная с самого верха в руководстве, кончая низшим звеном. И кто бы не возглавил на сегодняшний день команду, ничего хорошего его точно не ждёт. Команда со сто процентной гарантией скатиться в ФНЛ. Да и там ей придётся нелегко с таким руководством.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Единственное, очень сочувствую болельщикам Торпедо.