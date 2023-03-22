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Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо»

вчера, 15:48

Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо». Ситуацию прокомментировал Ярослав Савин, президент московского клуба:

Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

«Торпедо» после 20 туров занимает в РПЛ последнее место с 8 очками.

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Все комментарии
memphis
memphis ответ xajaks (раскрыть)
сегодня в 05:41
Они стоили друг друга
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:23, ред.
А может, дело во владельцах либо руководителях клубов, которые при первых (вторых, третьих) неудачах избавляются в первую очередь от главных тренеров, видя в них причины провалов ? Первых тоже можно понять: вкладываешь, вкладываешь немалые деньги в команду, а они, купюры, как осенние листья, улетают в никуда. Причём десятки миллионов, а прибыли никакой, одни убытки. Поле содержать, зрителей ноль целых ноль десятых, зарплата обслуживающему персоналу, в общем, нужно либо банкротить команду либо в качестве спасителя приглашать нового тренера. А вдруг у него что-то получится...Банкротить ох как не хочется, вот и приглашают очередного агнца на заклание, надеясь на чудо. А чудес, как известно, не бывает. Вернее бывают, но о них никто не знает.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:43
Талалаев-выдающийся клоун,замечательный собеседник равным себе на экранах ТВ.
sova147
sova147
вчера в 22:29
Место эксперта ему подходит больше
протон
протон
вчера в 21:39
Недолго музыка играла. Зато тренировки интересные зимой были - лыжи, бокс
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 21:34
У Торпедо дербанят собственность.
Какие тут уж условия для работы футбольного клуба
Проще топить в третий дивизион и потерять остатки немногочисленных болельщиков, а потом втихую сняться.
И расформировать. Тогда и стадион не нужно "сплавлять" в сторону, просто снести и застроить участок.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:14, ред.
Ничего страшного не произошло. Станет очередным экспертом на "Матч-ТВ" - уютном пристанище бывших тренеров - неудачников, которые очень грамотно, профессионально разбирают игру команд РПЛ. Но вот парадокс: когда дело касается применения этих знаний на практике, они куда - то улетучиваются и, махая крылышками, скрываются за горизонтом.
xajaks
xajaks ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:53
Ахмат сам его кинул
memphis
memphis
вчера в 18:11
Талалаев уже третью команду подряд кидает. Слабый человек и очень самовлюблённый, а как тренер никакой
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:58
Юран спасёт Торпедо от вылета в ФНЛ.
ДСА
ДСА
вчера в 17:54
Ясно, что от ФНЛ никто не спасет.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:44
Просто любой тренер не со всяким материалом может работать. Этому составу Торпедо можно и Тухеля привезти, я думаю это мало что изменит. На одном энтузиазме далеко не уедешь
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:29
"А знаешь ли ты (вдоль ночных дорог), что такое безумие?"Ⓒ

Сейчас на вакантное место сядет какой-нибудь другой ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ физрук, который добьется не менее грандиозных успехов, чем его предшественник. И в итоге уступит место следующему в очереди гениальному физруку, не имеющему аналогов в мире. А Талалаев сейчас займет любое вакантное место в другом клубе, чтобы проср@ть все полимеры и снова уйти в закат, в другой клуб.

Я к чему это.. А может хватит нанимать по кругу этих неудачников? Я не понимаю, каждый клуб надеется, что кандидат-неудачник придет к ним и что-то изменится, команда заиграет новыми красками, но никто почему-то не смотрит на то, что до них этот горе-тренер уже не смог в десятке других клубов? Но нет, мы же особенные, у нас он точно 100% добьется успеха.

Несите грабли, господа, кладите перед дверью руководства Торпедо, у них вакансия на главного тренера!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:13, ред.
Если в команде играют сороколтние футболисты.....кстати и по лучше многогих молодых Лебеденко выглядет , то о чем вообще можно говорить. Состав под пердив и хоть какого тренера не поставь результат будет такой же
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:06, ред.
Руководство Торпедо полное днище. Внутри клуба постоянно, уже который год, происходят очень странные вещи. Постоянная смена в руководстве клуба, внутренние распри, смены тренерского штаба.

В чём была проблема, когда команду тренировал Игнашевич, команда играла в хороший добротный футбол, была готова для выхода в РПЛ. Но нет, расторгли контракт с Игнашевичем, всплыли проблемы с финансированием клуба со строительством стадиона. И опять тоже самое.

Нет в клубе качественного менеджмента, от слова Абсолютно, начиная с самого верха в руководстве, кончая низшим звеном. И кто бы не возглавил на сегодняшний день команду, ничего хорошего его точно не ждёт. Команда со сто процентной гарантией скатиться в ФНЛ. Да и там ей придётся нелегко с таким руководством.

Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Единственное, очень сочувствую болельщикам Торпедо.
Egorium23
Egorium23
вчера в 17:02
Даже на тренеришку не тянул.
Capral
Capral
вчера в 17:02
Кто-то говорил в начале чемпионата, что только тренер нужен Торпедо и команда попрет. Ну вот, сколько уже тренеров поменялось, а Торпедо и ныне там. Руководство надо поменять и состав- тогда и результат придет.
nik9373
nik9373 ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 16:53
Пять баллов! Экспертом на ТВ он выигрывал у всех, знал как поставить атаку и оборону лидерам таблицы, кого продавать и кем усиливаться.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:13
Нет осуждения и нет обеления. Говорил раньше, что тренер, как шофер. Сегодня есть права, завтра нет. Только разница в другом. Не пьян, не нарушал против нет результата, но и здесь субъективные причины в защиту.
Думаю тренируй он ЦСКА, результат был бы не хуже. В меру жёсткий, в меру с характером, думаю, школу тренерскую с разными условиями, менталитетом прошел и пройдет ещё. Все впереди. Какие его годы..
112910415
112910415
вчера в 16:09
наверно, кто-то из топ-тренеров рвётся на это место )
Asper
Asper
вчера в 16:08
Был бы жив Александр Сергеевич Ирхин, то возможно он бы и вытянул... А сейчас тренера искать - это уже можно сразу с прицелом на следующий сезон в лучшей лиге мира.
izrafel
izrafel
вчера в 16:00
В принципе, Торпедо, может остаток сезона и без тренера доигрывать. Все равно ничего не изменится. Зато денег сэкономят... Ну а так что, стабильность Талалаева потрясает. Постоянно прыгает из клуба в клуб, когда уже подумают, а он вообще компетентен? Кто первый бежит с корабля? Ждем спасителя - Юрана. Он и не таких вытягивал! Ждем на матч тв данного "эксперта"... Экспертом на МатчТВ оно спокойнее....
w1345ds
w1345ds
вчера в 15:59
Талалаев возглавил Торпедо с 6ю очками, уходит с 8ю, результат на лицо)))
7ad46qsjzxtt
7ad46qsjzxtt
вчера в 15:50
Ещё раз продемонстрировал Талала свои профессиональные и человеческие качество. Гумно с большой буквы Г
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